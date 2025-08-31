EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 01 settembre 2025  | aggiornato alle 00:07 | 114170 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

culto

La bottega che ha anticipato lo street food: a Catania si frigge dal 1837

La Friggitoria La Stella di Catania è un’istituzione dal 1837. Qui nascono i veri “pezzi” della rosticceria catanese: arancini, cipolline, sfoglie, crispelle e siciliane, simboli di una tradizione che racconta secoli di storia

di Enzo Raneri
 
31 agosto 2025 | 21:30

La bottega che ha anticipato lo street food: a Catania si frigge dal 1837

La Friggitoria La Stella di Catania è un’istituzione dal 1837. Qui nascono i veri “pezzi” della rosticceria catanese: arancini, cipolline, sfoglie, crispelle e siciliane, simboli di una tradizione che racconta secoli di storia

di Enzo Raneri
31 agosto 2025 | 21:30
 

Catania è rinomata per la sua rosticceria: variegata e attraente. Le origini della rosticceria catanese (e in genere siciliana) affondano le radici in tempi lontani. Furono i Greci, sbarcati a Naxos nel 735 a.C., a portare sull’isola ingredienti e conoscenze utilizzati ancora oggi: vino, ulivo, farro e molti altri prodotti che vennero impiegati in tutta l’isola in modo diverso.

La bottega che ha anticipato lo street food: a Catania si frigge dal 1837

L'interno di Friggitoria La Stella a Catania

Con l’arrivo dei Mussulmani d’Africa, che sbarcarono a Marsala nell’827, si introdussero la canna da zucchero, il riso, il sesamo e spezie come cannella e zafferano.

Federico II e la nascita della rosticceria siciliana

La tradizione si accese grazie ai cuochi al servizio di Federico II di Svevia (1154), che amava sontuosi banchetti e mescolava culture culinarie. A lui viene riconosciuto il merito di aver dato vita alla rosticceria siciliana. Sotto il Regno di Sicilia aragonese, Catania nel 1300 assorbì influenze arabe, normanne e sveve.

La bottega che ha anticipato lo street food: a Catania si frigge dal 1837

Sfoglie: pasta sfoglia con prosciutto e mozzarella, a forma triangolare

Secondo la storica Laura Cassataro, all’emiro Ibn al Thumna si fa risalire il timballo di riso con zafferano, considerato l’antenato dell’arancino. Proprio a Federico II si attribuisce l’invenzione della panatura e frittura, che rese possibile il trasporto di questi cibi: un’anticipazione dello street food.

L’arancino: simbolo della rosticceria siciliana

L’arancino è il più famoso pezzo della rosticceria siciliana, conosciuto nel mondo. A Palermo è chiamato arancina, ma a Catania mantiene la sua forma conica.

La bottega che ha anticipato lo street food: a Catania si frigge dal 1837

L'arancino classico

Alla versione classica con ragù, piselli e formaggio, si affiancano varianti al pistacchio, ai frutti di mare, al burro o dolci. Oggi si trova anche in versione al forno, più leggera e healthy.

Friggitoria La Stella: istituzione della rosticceria catanese

Nel 1837, nel cuore di Catania, nacque la Friggitoria La Stella, che ancora oggi riporta sulle tavole i sapori autentici della rosticceria catanese. Un luogo della tradizione, lontano dalle mode, dove il tempo sembra essersi fermato.

La bottega che ha anticipato lo street food: a Catania si frigge dal 1837

Cipolline: pasta sfoglia ripiena di cipolla e tuma

I pezzi tipici della rosticceria catanese

Oltre agli arancini, i “pezzi” di tavola calda catanese più tipici sono:

  • Sfoglie: pasta sfoglia con prosciutto e mozzarella, a forma triangolare.
  • Cipolline: pasta sfoglia ripiena di cipolla e tuma.
  • Crispelle: pasta fritta con alici o ricotta di pecora.
  • Siciliane: pizze fritte ripiene di tuma, cipolla, olive nere e acciughe.

Dai calderoni di olio bollente della Friggitoria La Stella arrivano crispelle dorate, siciliane fragranti e le ravioline di ricotta, un dolce dal ripieno sorprendente.

Stagionalità e rispetto della tradizione

Per mantenere intatto il gusto e la qualità, la Friggitoria La Stella resta chiusa in estate: le alte temperature comprometterebbero la consistenza delle preparazioni fritte.

Antica Friggitoria Stella
Via Monsignor Ventimiglia, 66/64 95131 Catania
Tel +39 095 535002

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Friggitoria La Stella Catania rosticceria catanese arancini Catania cipolline siciliane sfoglie catanesi crispelle siciliane siciliane catanesi rosticceria siciliana tradizione street food Catania tavola calda siciliana
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lucart
Cavicchioli
Doumix
CostaGroup
Lucart
Cavicchioli
Doumix
CostaGroup
Consorzio Asti DOCG
Foddlab

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 