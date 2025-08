La Val d'Ega si prepara all'inverno: ecco le date della stagione sciistica 2025/26

La Val d’Ega, nel cuore delle Dolomiti altoatesine, si prepara ad accogliere gli amanti degli sport invernali con l’apertura degli impianti sciistici di Obereggen (Latemar) il 29 novembre e di Carezza il 6 dicembre 2025. Due date che segnano l’inizio di una stagione lunga e spettacolare, destinata a concludersi il 6 aprile 2026 a Carezza e il 12 aprile a Obereggen.

La Val d’Ega si prepara alla stagione sciistica invernale 2025/26 (foto: wisthaler)

Carezza e Obereggen: due comprensori, infinite esperienze

Carezza offre 40 km di piste servite da 13 impianti di risalita, tra cui spicca la nuova cabinovia a 10 posti Franzin, prima in Italia dotata del sistema LeitPilot di Leitner. Le piste, suddivise in 50% blu, 30% rosse e 15% nere, si estendono fino a 110 km grazie al collegamento con la Val di Fassa.

Carezza e Obereggen offrono un totale di 111 km di piste (foto: wisthaler)

Latemar a Obereggen risponde con 18 impianti e 50 km di tracciati, collegati al comprensorio Val di Fiemme/Obereggen (Alpe Lusia, Alpe Cermis, Oclini), per un totale di 111 km. Inserito nel circuito Dolomiti Superski, il comprensorio apre le porte a 1.200 km di piste, tra le più panoramiche d’Europa.

Non solo sci: divertimento e relax per tutti

In Val d’Ega lo sci è solo l’inizio. Slittino, snowpark, ciaspolate, anelli di fondo, centri benessere e rifugi gourmet compongono un’offerta pensata per chi cerca divertimento alternativo e momenti di pura ospitalità altoatesina. Particolare attenzione è riservata alle famiglie, con aree gioco e attività su misura.

Non solo sci, la Val d‘Ega offre attività per tutti (foto: wisthaler)

Turismo sostenibile: quando la neve è anche green

Carezza e Obereggen sono modelli di turismo ecologico. A Carezza, l’elettricità proviene da fonti rinnovabili, l’innevamento artificiale è ridotto al minimo e i mezzi usano carburante HVO, che abbatte fino al 90% le emissioni di CO2. Anche Obereggen punta su fotovoltaico e carburanti ecologici per la manutenzione piste e trasporti.

Spostamenti green con l’Alto Adige Guest Pass

Chi soggiorna in Val d’Ega riceve gratuitamente l’Alto Adige Guest Pass, in formato digitale dal 2025, che consente l’uso illimitato dei mezzi pubblici regionali, inclusi quelli per raggiungere gli impianti. Un invito concreto a lasciare l’auto ferma e a vivere la montagna in modo più responsabile.

Carezza e Obereggen sono modelli di turismo ecologico e puntano su energia da fonti rinnovabili (foto: wisthaler)

Dolomiti Superpremière: sci scontato a inizio stagione

Dal 29 novembre a Obereggen e dal 6 dicembre a Carezza torna l’iniziativa Dolomiti Superpremière 2025, che propone 4 notti e 4 giorni di sci al prezzo di 3 (da 507 € in hotel 3 stelle), più il 15% di sconto sul noleggio sci. Valida fino al 20 dicembre, l’offerta prevede anche la possibilità di estendere la permanenza fino a 12 notti al prezzo di 9, con skipass Fiemme-Obereggen, Fassa-Carezza o Dolomiti Superski.

New to Ski: il pacchetto per chi non ha mai sciato

Per chi sogna di iniziare, New to Ski è la proposta perfetta. Disponibile dal 6 al 20 dicembre 2025, dall’11 gennaio al 2 febbraio 2026 e dal 15 al 29 marzo 2026, include:

7 notti in appartamento (da 980 € )

) 5 giorni di corso collettivo per principianti (bambini dai 4 anni e adulti)

6 giorni di skipass

6 giorni di attrezzatura completa (sci, bastoncini, scarponi, casco)

Le lezioni sono tenute da scuole certificate di Obereggen e Carezza.