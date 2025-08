Tre settimane di eventi per vivere l'autunno sulle Dolomiti dell'Alta Badia

L'Alta Badia invita a riscoprire la bellezza e la tranquillità dell'autunno con l'iniziativa “Munts dl altonn - Dalla valle alle vette”. Dal 14 settembre al 5 ottobre 2025, si possono vivere le Dolomiti, Patrimonio Unesco, attraverso tre settimane di esperienze autentiche e attività outdoor pensate per connetterti con la natura.

Le dolomiti in Alta Badia (foto: Alta Badia - Alex Moling)

Dal foliage al trekking panoramico, ogni esperienza è un viaggio che permette di vivere i colori, i sapori e i silenzi della montagna. Le attività del programma sono suddivise in base all'altitudine per offrire un'esperienza completa e consapevole.

Eventi ed escursioni in bassa montagna

L'autunno nella bassa montagna si svela in tutta la sua bellezza nei boschi e sui sentieri dolci. Qui, i profumi intensi del sottobosco e l'umidità del muschio si fondono con i colori accesi del foliage. Camminare a un ritmo lento e contemplativo permette di riscoprire ogni dettaglio della foresta e di immergersi nella sua vita più intima e nascosta.

Foliage dorato lungo i sentieri dell’Alta Badia: l’autunno in bassa montagna regala silenzi, profumi e colori mozzafiato (foto: Alta Badia - Alex Moling).

Degustazione di vini di montagna

Domenica 14 settembre al rifugio Lé, si avrà l'opportunità di partecipare a una degustazione speciale. Il sommelier Stefan Valentin, gestore del rifugio, guiderà i presenti alla scoperta dei vini di montagna dell'Alto Adige. Ogni etichetta è il risultato di un'armonia unica tra sole, notti fresche e un'attenta lavorazione artigianale, catturando in ogni sorso l'essenza autentica del territorio.

Il Sentiero dei larici: esplorazione tra le radici del bosco

Martedì 16 settembre, si potrà scoprire il Sentiero dei larici. Questo percorso è un vero e proprio spettacolo per i sensi, arricchito da racconti e profumi del bosco. In autunno, i larici si accendono di tonalità rosse, gialle e arancioni, creando un'esperienza nella natura che incanterà adulti e bambini.

Il Sentiero dei Larici in autunno si trasforma in un’esplosione di colori e profumi, tra racconti e meraviglie del bosco (foto: Alta Badia - Alex Moling)

Cucina senza sprechi

Martedì 23 settembre, si può partecipare al corso di cucina al Maso Sompunt con lo chef Davide Crazzolara. Si avrà modo di imparare a utilizzare al meglio gli ingredienti locali, riducendo al minimo gli sprechi. Un'esperienza che unisce gusto, consapevolezza e sostenibilità, facendoti scoprire come cucinare in modo più responsabile.

Yoga tra i colori dell’autunno

Martedì 30 settembre, un momento di pace e benessere è possibile con una sessione di yoga outdoor. Immersi nei colori autunnali, si potrà ritrovare sè stessi in profonda armonia con la natura circostante.

Esperienze in media montagna

Ci si sposta verso pascoli e alpeggi, dove l’estate ha lasciato i suoi segni tra sentieri erbosi e profumi di erbe spontanee. Qui si respira la biodiversità alpina, si esplorano i parchi naturali e si entra in contatto diretto con gli ecosistemi della fascia intermedia, tra boschi e praterie d’altura. Un’occasione preziosa per incontrare chi custodisce saperi antichi, lavora con ritmi lenti e stagionali e racconta, attraverso i gesti e i sapori, l’anima più autentica della montagna.

In Alta Badia miti e leggende si fondono con panorami spettacolari e silenzi profondi (foto: Alta Badia - Alex Moling)

Tra leggende e montagne nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Camminare nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies significa entrare in un mondo sospeso tra realtà e leggenda. Qui, tra vette dolomitiche e silenzi antichi, prende vita il mito del Regno dei Fanes: un racconto di regine coraggiose, guerrieri e misteri nascosti sotto le montagne. Il 18 settembre, sarà Mattia ad accompagnare i visitatori in questa escursione speciale, intrecciando il passo lento del cammino con la voce delle leggende. Un viaggio nel cuore di un Patrimonio Mondiale Unesco, dove ogni pietra custodisce una storia.

Suoni d’alpeggio e formaggi di montagna

Tra antichi masi e pascoli in fiore, nasce il formaggio di malga: autentico, intenso, espressione della vita a media quota. Domenica 21 settembre, questo tesoro caseario sarà protagonista al rifugio I Tablá, sull’altipiano dell’Alta Badia. Una giornata speciale per ascoltare le storie di chi lo produce, assaggiarlo in alta quota e vivere un incontro sincero tra chi crea e chi assapora.

In Alta Badia gusto autentico dal vino alla cucina (foto: Alta Badia - Alex Moling)

Camminata alla chiesetta del Santa Croce

Giovedì 25 settembre si percorre un sentiero silenzioso che attraversa i boschi e i pascoli dei prati di Armentara. Tra colori che cambiano e profumi di sottobosco, il cammino conduce fino alla chiesetta di Santa Croce, luogo di pellegrinaggio immerso nella spiritualità, dove la natura incontra la tradizione ai piedi delle montagne.

Scoprire i funghi e i loro sapori

Domenica 28 settembre, il rifugio Ütia Bioch celebra i funghi, protagonisti della giornata. Un esperto micologo svelerà le loro proprietà e i segreti da conoscere per la raccolta, mentre lo chef del rifugio delizierà i presenti con una selezione di piatti creativi e saporiti a base di funghi.

Escursione panoramica con la geologa

Giovedì 2 ottobre, in programma un'escursione speciale nel Parco Naturale Puez-Odle, riconosciuto Patrimonio Mondiale Unesco. Guidati da una geologa esperta, saranno svelati segreti della formazione delle Dolomiti, leggendo i segni che il tempo ha scolpito nella roccia.

Avventure in Alta Quota

L’ultima tappa della settimana è un invito a salire in alto, là dove le creste si stagliano contro il cielo e i sentieri si fanno spettacolari. Un trekking panoramico tra cime rocciose, silenzi profondi e aria cristallina, per lasciarsi avvolgere dalla bellezza pura della montagna e da panorami che tolgono il fiato.

Il paesaggio dell'Alta Badia tra natura selvaggia e i colori dell'autunno

Le piante d’alta quota

Domenica 14 settembre, al rifugio Ütia L’Tamá, si parte alla scoperta del mondo delle erbe alpine insieme a un'esperta di piante spontanee e medicinali. Tra queste, il pino mugo - che cresce oltre i 2.200 metri - si distingue per il suo profumo intenso e le numerose proprietà benefiche. Un’escursione tra natura, saperi antichi e aromi d’alta quota.

Sentieri dimenticati: sulla vecchia via dei cacciatori

Sabato 20 settembre, ci si può unire a una guida per un'escursione indimenticabile lungo un tracciato quasi dimenticato: l'antico sentiero dei cacciatori. Sarà un'esperienza profonda, fuori dai sentieri battuti, dove natura, storia e solitudine si incontrano.

In Alta Badia per un trekking panoramico tra cime rocciose, silenzi profondi e aria cristallina (foto: Alta Badia - Alex Moling)

Vallon: Via Ferrata alla luce del tramonto

Sabato 27 settembre, accompagnati da esperte guide alpine, si affronta la via ferrata del Vallon al calare del sole. Un’esperienza riservata a chi non soffre di vertigini, per vivere lo spettacolo dell’Enrosadira: il momento in cui le Dolomiti si tingono di rosso, regalando emozioni che non si dimenticano.

La Via Ferrata Tridentina all’Enrosadira

La Tridentina è una delle vie ferrate più amate delle Dolomiti. Sabato 4 ottobre, sarà possibile percorrerla al tramonto, accompagnati dalle guide alpine dell’Alta Badia. Tra passaggi verticali e scorci spettacolari, l’esperienza si accende con la magia dell’Enrosadira: il fenomeno che colora di rosso le montagne al calare del sole.

Come partecipare

Per vivere le esperienze autunnali, la prenotazione online è obbligatoria. Visita il sito www.altabadia.org o recati presso gli Uffici Informazione dell’Alta Badia. I posti sono limitati, non perdere l'occasione di scoprire l'autunno in montagna.