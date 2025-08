Dormire in una vela di vetro che affaccia sul mare? A Barcellona si può fare

Se si passeggia sul lungomare della Barceloneta, è impossibile non notarlo. Il W Barcelona, hotel 5 stelle, si staglia in fondo alla spiaggia come una vela piantata nella sabbia, con i suoi 99 metri di altezza e una facciata completamente in vetro che cambia colore a seconda del cielo. Lo chiamano Hotel Vela, è stato disegnato da Ricardo Bofill e inaugurato nel 2009. Per costruirlo hanno speso 260 milioni di euro e bonificato sette ettari di terra dal mare. Oggi è uno degli hotel più fotografati di Barcellona, incastrato tra il porto e la spiaggia, ed è un punto di rottura con tutto ciò che lo circonda. Lontano dai palazzi del centro storico, ma comunque vicino a tutto.

Il W Barcelona visto dall'esterno

Qui il sole non viene schermato, ma lasciato entrare. A differenza di tanti altri hotel cittadini, il W ha finestre immense che prendono la luce in pieno. Già dall'ingresso si capisce che l'idea è quella di mettere il mare al centro: dall'atrio la vista si apre sull'orizzonte, e lo stesso succede in molti degli spazi comuni, tra terrazze, bar e piscine. Tutto punta verso l'esterno, verso il Mediterraneo. La struttura è grande, molto grande: 473 camere (di cui 67 suite), due piscine, tre ristoranti, un centro benessere, una spa, una palestra e una scultura in piazza ispirata alla bandiera catalana.

Dentro le stanze della vela di Barcellona: comode, silenziose e piene di luce

Le stanze non cercano di impressionare, e per fortuna. Hanno linee pulite, spazi ampi, una vista che fa il grosso del lavoro. Non c'è niente di superfluo, ma tutto quello che serve è al posto giusto, silenzioso e funzionante. Nessuna trovata di design, nessuna luce psichedelica: l'atmosfera è rilassata, il rumore resta fuori, il resto fa il mare.

Una delle camere standard del W Barcelona
Una delle suite WOW del W Barcelona
La zona giorno di una delle suite WOW del W Barcelona
Una delle suite Extreme WOW del W Barcelona
La zona relax di una delle suite Extreme WOW del W Barcelona
La terrazza di una delle suite Extreme WOW del W Barcelona

Le suite - “WOW” ed “Extreme WOW” - non si discostano troppo dalle camere standard. Aumentano i metri quadri, migliorano alcune dotazioni, ma lo stile resta lo stesso: sobrio, studiato, con l'attenzione più rivolta al comfort che all'impatto visivo. Nessun lusso ostentato, nessun arredo fuori scala. Solo ambienti più generosi, pensati per chi cerca qualcosa in più senza bisogno di farlo notare.

Dal rooftop al bagnasciuga: la cucina del W si muove su più piani

La proposta gastronomica del W ruota attorno a sei spazi principali, diversi tra loro per atmosfera, cucina e orari. A bordo piscina c'è il WET Bar, il bar all'aperto più informale della struttura: lettini, drink, musica a volume alto e qualcosa da sgranocchiare tra un bagno e l'altro. Appena dentro, la W Lounge accoglie chi rientra dalla spiaggia o si ferma per un aperitivo comodo, tra cocktail ben fatti, divani morbidi e vista sulla sabbia. Più in là, Salt abbina tapas mediterranee e cocktail con servizio easy e terrazza fronte mare: lo spazio è pensato per restare, senza fretta.

Il WET Bar del W Barcelona
La W Lounge del W Barcelona
Il Salt del W Barcelona
Il Fire del del W Barcelona
Il Coya del W Barcelona
Il Noxe del W Barcelona

Di sera, il livello cambia. FIRE lavora con cotture a vista e ingredienti locali, puntando su piatti netti e accostamenti forti. Coya porta in tavola sapori peruviani, ceviche, marinature lunghe e spiedini da condividere. Al 26° piano, Noxe mette insieme cucina, cocktail e atmosfera da club, con vista aperta sul porto e un'energia più notturna che gastronomica. L'insieme racconta una ristorazione che non punta sulla coerenza stilistica, ma su esperienze complementari, per ospiti diversi in momenti diversi della giornata.

Relax e fitness: come ci si ricarica al "W" di Barcellona

L'area relax è uno dei punti forti dell'hotel. La piscina privata a sfioro del SUN Deck è tranquilla, con vista mare e vicinissima alla palestra e al centro benessere. Più movimentato invece il WET Deck, la zona con la piscina esterna principale, dove si concentra la socialità. Il vantaggio è che l'hotel ha accesso diretto al mare, cosa rarissima (se non introvabile) a Barcellona per strutture di questo tipo.

Il SUN Deck del W Barcelona
La sauna nella spa del W Barcelona

Chi vuole staccare del tutto può poi provare la Bliss Spa, con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e una sala relax ben curata. C'è anche una zona fitness e una piscina interna con vista. I trattamenti vanno dai massaggi ai rituali estetici, e si possono prenotare anche solo per qualche ora. L'ambiente, in linea con il resto dell'hotel, è sobrio, funzionale, pensato per chi cerca una pausa senza dover mettere piede fuori. Non manca poi, per i più attenti alla linea, la palestra.

Il W Barcelona, un mondo a parte tra la spiaggia e la città

Insomma, il W Barcelona è uno di quegli hotel che si fanno notare anche da lontano, ma che mostrano il meglio solo quando ci metti piede davvero. Più che una semplice struttura, è un piccolo mondo a sé, incastonato tra spiaggia e città, che gioca sulla linea sottile tra vacanza e metropoli. Non è l'idea classica di Barcellona, ma forse è proprio per questo che funziona.