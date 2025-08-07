Angelina, il ristorante che racconta Giardini Naxos da oltre 65 anni

Giardini Naxos è la zona balneare più estesa sulla costa sotto Taormina (Me), ormai fin dagli anni '70: alcuni chilometri di spiagge (difese da opere idrauliche non sempre ben progettate) si concludono al porticciolo, ormai divenuto sempre più turistico, ma con standard inferiori a quelli che meriterebbe. Da oltre sessant'anni, sul porticciolo di Giardini Naxos - in una posizione strategica proprio fronte mare, con vista mozzafiato su Taormina e Castelmola - domina una “istituzione” della ricezione turistico-gastronomica: il ristorante-pizzeria Angelina (dal nome della fondatrice, nel 1959, lo stesso anno in cui la guida Michelin assegnò le sue prime stelle, individuando ristoranti molto simili a questo).

La sala del ristorante Angelina a Giardini Naxos (Me)

Fin da allora, Angelina riservava a una clientela soprattutto internazionale un trattamento improntato alla qualità del cibo e del servizio (fino anche alle due di notte): praticamente si tratta di un pezzo di storia turistica di Giardini Naxos. Da decenni, Angelina offre anche la possibilità di alloggi per vacanze. Per la festa delle donne del 2024, nell'ambito di una manifestazione dedicata alle migliori protagoniste dell'enogastronomia femminile siciliana, il Comune di Giardini Naxos ha organizzato “Il gusto di essere Donna”, premiando alcune donne imprenditrici che ogni giorno fanno la differenza e aggiungono valore alla Sicilia - in particolare alla provincia di Messina. Il ristorante Angelina ha ricevuto il Premio alla carriera, consegnato a Caterina e Grazia Cirona, eredi della fondatrice del ristorante.

Cosa si mangia da Angelina a Giardini Naxos

Dopo una giornata di mare, senza nemmeno aver fatto la doccia, vista l'informalità necessaria e l'internazionalità degli avventori, già alle 19:00 è possibile assaggiare le leccornie della casa. Eccole: si può iniziare con una pizza cotta nel forno a legna, che ha lo stesso sapore di quella che si assaporava quarant'anni fa (quando ancora non si usavano farine industriali). È possibile anche scegliere una semplice focaccia al rosmarino o alla cipolla. La casa prevede un piccolo benvenuto: una bruschetta e una cozza gratinata. Subito dopo, arriva una classica pepata di cozze, perfetta nella sua sapidità, piccantezza, condimento e untuosità. Segue uno dei più classici cocktail di gamberoni, servito su un piatto (anziché nella più tradizionale coppa) e senza base alcolica integrativa della salsa: si consiglia l'aggiunta di una macinata di pepe nero, dato che nei ristoranti - anche quelli turistici - si tende a non eccedere nella forza dei sapori forti.

Quindi un primo: gli spaghetti alla alalunga, con un dosaggio di sapore marino temperato dalla salsa di erbette, senza il ricorso all'aglio, per esaltare i sapori erbacei di sottofondo anziché quelli forti. Per secondo, dominano i più “messinesi” involtini di spatola, in cui, nel ripieno di pangrattato condito, viene evitato il ricorso alla caseina per “legare”. Infine, ecco una frittura di calamari e gamberi: una delle più “asciutte” mai ricevute, probabilmente grazie alla corretta (cioè elevata) temperatura dell'olio, ovviamente con riduzione dei tempi di cottura. Come dolce, un perfetto tiramisù: un classico nazionale (e non solo veneto), in cui la tecnica della parte cremosa è esaltata dalla più debole forza della panna al mascarpone, in perfetto stile messinese - leggero e saporito.

Angelina, la certezza di sempre a Giardini Naxos

I ricordi giovanili si rincorrono numerosi e vibranti, per le centinaia di volte in cui la serata si concludeva lì, in una sorta di ripiego consolatorio e rassicurante. Il livello qualitativo, sia del cibo che del servizio, si è alzato negli ultimi anni, raggiungendo un livello ottimale per un target turistico. Of course, simply the best! Highly recommended!