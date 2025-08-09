EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Dove dormire in una ex residenza reale affacciata sul lago di Garda

Soggiorno di lusso, spa di 3.600 mq, cucina stellata e mixology d’autore: il Grand Hotel Fasano è oggi meta ideale per soggiorni esclusivi sul lago di Garda, aperto tutto l’anno tra lusso, benessere e sostenibilità

di Redazione CHECK-IN
 
09 agosto 2025

di Redazione CHECK-IN
09 agosto 2025 | 18:02
 

Affacciato direttamente sulle rive del Lago di Garda, il Grand Hotel Fasano 5*L di Gardone Riviera (Bs) rappresenta una delle espressioni più raffinate dell'ospitalità italiana. Un tempo residenza di caccia degli Asburgo (la famiglia reale austriaca), la struttura è oggi riconosciuta come Patrimonio Nazionale dal Ministero dei Beni Culturali.

Dove dormire in una ex residenza reale affacciata sul lago di Garda

Il Grand Hotel Fasano (foto: Facebook)

Gestito da tre generazioni dalla famiglia Mayr, l'hotel coniuga la memoria storica con una visione contemporanea dell'accoglienza di lusso, rivelandosi un punto di riferimento per il turismo d'élite sul lago.

Restyling totale e nuove suite tra eleganza e sostenibilità

Nel biennio 2023-2024, il Grand Hotel Fasano ha completato un importante piano di investimenti finalizzato a rendere la struttura operativa tutto l'anno. Al centro del progetto, un restyling completo delle 80 camere e suite, che ha riguardato sia la parte storica sia l'ampliamento della struttura. Il nuovo blocco, di oltre 600 mq, ospita 4 suite e 2 camere executive da circa 100 mq ciascuna, con vista panoramica sul lago e accesso diretto ai servizi wellness.

Ogni unità include zona living separata, doppi servizi, angolo dining per il room service e arredi firmati Ethimo, Paola Lenti, Atmosphera e Gaia. Per la realizzazione sono stati privilegiati materiali locali: legno trentino, marmi di Botticino, pavimenti in rovere e vetri a tripla camera, assicurando comfort termico, isolamento acustico ed elevata efficienza energetica.

Aqva Spa: il benessere come esperienza immersiva

Fiore all'occhiello della struttura è la Aqva Spa The Wellness Centre, completamente rinnovata nel 2023 e ampliata del 20% per un totale di 3.600 mq. L'intero spazio è stato riconfigurato per offrire esperienze di benessere differenziate: sauna finlandese, tepidarium, bagno turco, grotta segreta, piscine interne ed esterne, vasca idromassaggio panoramica e area relax.

Dove dormire in una ex residenza reale affacciata sul lago di Garda

La Aqva Spa The Wellness Centre

Particolare attenzione è stata dedicata al Winter Garden, una struttura in vetro e legno alta sei metri con vista sul parco, che ospita fino a 30 lettini. Tra le collaborazioni eccellenti: Aveda, Sothys, Bang & Olufsen, Hofer Group ed Ethimo. Il design dialoga perfettamente con l'architettura dell'hotel, grazie all'uso di luci soffuse, materiali locali e scelte stilistiche coerenti.

Esperienza gastronomica tra cucina stellata e bistrot contemporaneo

L'offerta enogastronomica del Grand Hotel Fasano è articolata e di altissimo profilo, sotto la guida del Food & Beverage Manager Daniele Lozito. Tre le insegne principali:

Il Fagiano

Il ristorante Il FagianoStella Michelin dal 2023, è il cuore gastronomico dell’hotel. Lo chef Maurizio Bufi propone una cucina etica, mediterranea e creativa, con piatti che valorizzano le eccellenze locali. Le proposte variano con le stagioni e includono signature come il Risotto con limone del Garda, burrata e liquirizia, la Cartellata di luccio con patata affumicata, capperi e olive e il Pomodoro primaverile in gazpacho. Pane e lievitati sono realizzati con le farine grezze del Molino Bertolo.

Anche la colazione è curata da Bufi: un buffet ricco con carta dedicata, proposte salate a base di uova, affumicati, specialità dolci e opzioni contemporanee come avocado toast, porridge, hummus e bevande calde ispirate al Giappone come matcha-latte e chai-latte.

Trattoria Il Pescatore

Lo chef Claudio Santini guida la Trattoria Il Pescatore, dove protagonista è la cucina mediterranea nella sua forma più autentica.

Le preparazioni sono essenziali, con un numero contenuto di ingredienti che esaltano il pesce di lago e di mare, le carni selezionate e le proposte vegetariane. L’ispirazione nasce dalle sue origini e dalle esperienze internazionali, trasformate in piatti riconoscibili, diretti, che mettono al centro il sapore.

Magnolia

Aperto solo a pranzo, il Magnolia è un bistrot italiano dal concept contemporaneo, immerso nel verde e affacciato sul lago. La carta è pensata per un pubblico attento al benessere, con sezioni dedicate a piatti equilibrati, componibili tra cereali, proteine e verdure. Non mancano proposte classiche suddivise per tipologia: stuzzichini, paste, secondi di pesce e carne, dolci.

Cocktail d'autore con vista lago

La proposta beverage è affidata a Rama Redzepi, bar manager del Grand Hotel Fasano. Al Rama’s Lounge Bar e La Terrazza, la mixology si fonde con il racconto: dai Gin Tonic personalizzabili (75 distillati, 30 toniche) a cocktail ispirati a sette Paesi diversi. La drink list include anche mocktails, distillati rari e un'ampia selezione per il dopocena.

Una visione di ospitalità contemporanea e sostenibile

Il Grand Hotel Fasano si posiziona oggi come meta ideale per soggiorni in ogni stagione, grazie alla sua offerta integrata di lusso, benessere e gastronomia. L'intera struttura è frutto di una visione lungimirante, che punta a valorizzare il territorio gardesano in chiave esperienziale, attraverso il lavoro sinergico di professionisti altamente specializzati in ogni area. Dal restyling delle camere alla spa, dalla cucina stellata alla miscelazione d'autore, ogni dettaglio è stato pensato per offrire agli ospiti un soggiorno senza compromessi, dove comfort, qualità e autenticità si incontrano sullo sfondo del Lago di Garda.

