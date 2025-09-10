Al Mùn Rooftop di Roma ora si può fare un aperitivo a 10 colori

Il Mùn Rooftop Cocktail Bar, all’ottavo piano del DoubleTree by Hilton Rome Monti, con la nuova drink list propone un percorso sensoriale, colorato ed emozionante insieme a un'inedita esperienza gourmet. La nuova stagione di serate a tema food, in questa terrazza sospesa con vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore e sui monumenti della città, si apre con "CHRoma", una drink list firmata dal head bartender Marco Favorito, ispirata alla cromatologia, la scienza che studia i colori e il loro impatto profondo sulla mente e sull'anima.

Marco Favorito, l'head bartender che ha firmato la drink list CHRoma

La drink list "CHRoma"

Ad accompagnare le nuove dieci proposte, altrettanti gustosi assaggi, attentamente studiati con lo chef Giuseppe Fiorella perché insieme esprimano armonia nel gusto, nel profumo e nell'aspetto. Così come avviene in un piatto, nel cocktail il colore nelle sue infinite sfumature viene messo in risalto dalla sua intera composizione e la percezione dei sapori, secondo la "psicologia del gusto", è sempre strettamente legata all'aspetto visivo. In questa terrazza panoramica si dà il benvenuto all'autunno con il rito dell'aperitivo che si trasforma e si evolve, legando la mixology al food pairing in un coinvolgente gioco tra colori, sapori ed estetica.

C'è l'ambizione del barman di andare oltre le aspettative, non per stupire ma per proporre un nuovo racconto, attraverso nuove forme di miscelazione frutto di ricerca personale. Questa volta Marco Favorito, 41enne campano, laureato in scenografia teatrale, ha voluto affidare la sua proposta al colore con sensibilità artistica e con approccio concettuale, con l'obiettivo di superare la dimensione del gusto. In dieci inedite signature - Russet, Ambrer, Purple, Ardente, Absence, Emerald, Deep Blue, Aurum, Fusion e Pink - ha voluto fondere il potere evocativo delle tonalità cromatiche coinvolgendo sensazioni e memorie. Più che un'esperienza beverage in equilibrio tra bellezza e gusto, è una sorta di manifesto in cui vuole esprimere la sua dimensione.

L’incontro tra bartender e chef

L'intesa con lo chef Giuseppe Fiorella risulta chiara nelle nuove referenze, e non solo nel colore. L'Ardente (vodka affumicata, amaro Montenegro, sciroppo di agave e fiori di sambuco, mela acidificata e soda agrumata) con il rosso esprime passione ed energia e viene abbinata a una frisella al pomodoro e cipolla agrodolce. Al viola drink Purple (gin giapponese, sake Junmai Ginjo e scrub allo zenzero) si unisce una polpettina alla rapa con yogurt alla barbabietola e lime. E ancora: con il dorato Amber (scotch whisky, brandy alla pesca, lime cordial, succo di mela e ginger beer) viene abbinata una pinsa con salmone e stracciatella color dell'oro. Con il delicato e rosa Pink (tequila, bitter all’hibiscus, yuzu e soda al pompelmo) viene servita un'altrettanto delicata mousse alle fragole e salsa al limoncello.

Lo chef Giuseppe Fiorella

Non manca una proposta analcolica dominata dal green: l'Emerald (Seedlip spice al peperoncino, succo di mela, frutto della passione ed essenza di menta). Ed ecco il colore verde che trasmigra nelle zucchine marinate allo scapece poste sul crostone insieme alla burrata di Andria. Anche Giuseppe Fiorella, resident chef del ristorante Mamalia nello stesso hotel, mostra negli abbinamenti particolare sensibilità nella combinazione degli ingredienti, locali e stagionali, che reinterpretano, come in tutto il suo menu, i sapori della tradizione.

L’ospitalità del DoubleTree by Hilton Rome Monti

Il DoubleTree by Hilton Rome Monti, 4 stelle e 133 camere distribuite su 7 piani, è in Piazza dell'Esquilino, nel rione Monti. Luminoso e arricchito da piante verdi, valorizza materiali naturali con dettagli curati. Accoglie con una proposta gourmet, aperta agli ospiti esterni, già nella lobby dinamica al piano terra, con il MiT Food & Coffee Brewery, vivace bistrot con patio. «L'hotel è stato aperto nell'aprile 2021 in pieno Covid - dice la direttrice Elena Prandelli - ma subito abbiamo ricevuto molti apprezzamenti da parte del pubblico italiano e straniero per la speciale accoglienza, per gli eventi culturali e per i vari servizi legati al food & beverage. Per il secondo anno ospitiamo l'evento "Chef sotto le stelle", un ciclo di serate con grandi protagonisti stellati della cucina italiana».