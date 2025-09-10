EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
di Redazione CHECK-IN
 
10 settembre 2025 | 17:23

Risò, il festival che trasforma Vercelli nella capitale internazionale del riso

Dal 12 al 14 settembre 2025 Vercelli ospita Risò, Festival Internazionale del Riso, con convegni, aree espositive, tour, mostre e showcooking per promuovere il riso italiano e il territorio vercellese

di Redazione CHECK-IN
10 settembre 2025 | 17:23
 

Dal 12 al 14 settembre 2025, Vercelli si prepara a ospitare la prima edizione del Festival Internazionale del Riso – Risò, un evento dedicato alla promozione del riso italiano e alla valorizzazione del territorio vercellese. La manifestazione, annunciata durante il G7 Agricoltura di Ortigia, ha l’obiettivo di far conoscere il riso piemontese tra professionisti, opinion leader e consumatori internazionali. Promosso dalla Provincia e Città di Vercelli in collaborazione con l’Ente Nazionale Risi, il festival coinvolge numerosi enti e istituzioni, tra cui Ministero dell’Agricoltura, Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Piemonte e l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Partner ufficiale è Mundi Riso, azienda attenta alla sostenibilità ambientale, insieme ad altri soggetti del territorio come Atena luce gas e servizi, Associazione di irrigazione Ovest Sesia, Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese e Agricola Perazzo & Bresciani.

Risò, il festival che trasforma Vercelli nella capitale internazionale del riso

Risò si svolgerà dal 12 al 14 settembre

La vocazione risicola del Piemonte

Il Piemonte rappresenta la principale regione risicola d’Italia, con 114.000 ettari coltivati a riso, di cui 71.000 nella provincia di Vercelli, pari a circa il 70% della superficie regionale. «Risò sarà l’occasione per radunare le nazioni produttrici e discutere delle sfide del comparto», spiega il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. «Sarà un momento per definire politiche comuni, garantire la sovranità alimentare e promuovere i nostri prodotti di qualità sui mercati internazionali».

Risò, il festival che trasforma Vercelli nella capitale internazionale del riso

Il Piemonte rappresenta la principale regione risicola d’Italia

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea: «Il riso piemontese è un gioiello gastronomico apprezzato dai grandi chef. Risò rappresenta un palcoscenico a 360° per promuovere il riso e il territorio che lo produce».

Convegni e confronto internazionale

Il festival ospiterà il convegno internazionale “The future of EU rice sector: a common strategy”, venerdì 12 settembre alle 14.30 al Teatro Civico di Vercelli. Parteciperanno nove ministri dell’agricoltura europei, insieme a rappresentanti della FAO e della Commissione europea. Saranno discussi temi come sicurezza alimentare, qualità del prodotto e strategie commerciali. «L’Europa deve fare sistema al fianco dei produttori per valorizzare il riso come risorsa economica e alimentare», aggiunge Lollobrigida.

Risò, il festival che trasforma Vercelli nella capitale internazionale del riso

Il presidente della provincia Davide Gilardino, il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio, il ministro Francesco Lollobrigida e l'assessore regionale Paolo Bongioanni

Il Village, allestito in Piazza Antico Ospedale, occuperà 13.000 mq e ospiterà padiglioni istituzionali, commerciali e gastronomici. Il Padiglione Istituzionale presenterà le iniziative delle principali istituzioni e della Regione Piemonte, mentre il Padiglione Filiera mostrerà una visione complessiva del settore risicolo. Il Padiglione Produttori consentirà di acquistare prodotti a base di riso, snack, farine, biscotti senza glutine e altri derivati. Due mostre principali accompagneranno il pubblico: “Riflessi di Riso”, percorso immersivo e multisensoriale, e l’Area International, che racconterà la diffusione del riso italiano nei mercati globali. L’Area Food, curata da ASCOM Confcommercio Vercelli, proporrà risotti, sushi creativo, dolci e gelati a base di riso, mentre il Ristorante Gourmet della Borsa Merci offrirà un’esperienza culinaria di alta gamma firmata dallo Chef Luca Seveso.

Cultura, storia e turismo

FederUnacoma esporrà macchine agricole per la risicoltura, dalle seminatrici ai robot per il diserbo meccanico, con attenzione alla sostenibilità. La Fondazione Marazzato presenterà trattori agricoli d’epoca e esperienze in realtà virtuale su modelli storici. Risò prevede anche un ricco programma culturale e didattico: sei tour guidati tematici, visite alle risaie e ai borghi storici, laboratori e mostre dedicate alle mondine. Proiezioni cinematografiche e mostre fotografiche ripercorreranno la storia del riso nel cinema, con approfondimenti su film come “Riso amaro” e il documentario “Sorriso Amaro”. La manifestazione coinvolge anche scuole e università per favorire educazione e divulgazione.

