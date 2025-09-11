Fuga d’autunno in Alto Adige: l’ospitalità a 5 stelle dell’Hotel Chalet Mirabell

Affacciato sopra i tetti di Merano (Bz), nel cuore dell’altopiano di Avelengo in Alto Adige, l’Hotel Chalet Mirabell è un rifugio a cinque stelle che in autunno regala un’esperienza intensa tra natura, benessere e cucina altoatesina. Qui la stagione si manifesta con i colori che cambiano ogni giorno, i profumi dei boschi che avvolgono l’hotel e l’aria frizzante che invita a rallentare il passo. Il risultato è un soggiorno che diventa rigenerazione autentica: escursioni, percorsi in bicicletta, momenti in spa e, per chi desidera il massimo della privacy, l’esclusività delle Bergvillen immerse nel silenzio della foresta.

L'esterno dell'Hotel Chalet Mirabell

Sentieri d’autunno tra panorami mozzafiato e malghe da scoprire

La posizione, completamente circondata dal verde, trasmette da subito la sensazione di trovarsi lontani dalla routine quotidiana. Lo sguardo corre libero verso l’orizzonte delle montagne e invita a partire lungo i tanti sentieri che si diramano dall’hotel. La rete escursionistica dell’altipiano di Avelengo e di Merano 2000 offre percorsi per tutti i livelli, dalle camminate più semplici alle vie ferrate panoramiche, passando per itinerari di Nordic Walking e tracciati pensati per le due ruote, con la certezza di potersi fermare in malghe e rifugi dove gustare le specialità locali.

La posizione dell'Hotel Chalet Mirabell è perfetta per fare trekking

Tra i percorsi più suggestivi spicca quello che porta al “Knottnkino”, punto panoramico trasformato dall’artista Franz Messner in un vero cinema all’aperto con 30 sedie in acciaio e legno rivolte verso il “maxischermo” naturale delle montagne. Non meno affascinante è la cosiddetta “Escursione delle tre malghe”, che da Avelengo conduce attraverso boschi e pascoli fino a Leadner Alm, Verano e Wurzer Alm, con una tappa al laghetto Bruggen, piccolo specchio d’acqua ricco di fauna.

Benessere, esperienze su misura e il lusso silenzioso delle Bergvillen

L’autunno qui invita a camminare senza fretta: il rumore delle foglie secche sotto i piedi, una sosta a una fonte per un sorso d’acqua purissima, l’aria fresca che riempie i polmoni. Un’attività che fa bene al corpo e alla mente, ma che trova il giusto completamento nell’area wellness dell’hotel, una vera oasi di benessere di 6.000 mq. La proposta spazia tra piscina indoor/outdoor e infinity pool esterna di 25 metri, docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina, saune panoramiche, vasche rinfrescanti e persino un cinema con sdraio a infrarossi. Non mancano whirlpool esterna, lounge panoramica con caminetto e una ricca selezione di trattamenti. Tra questi spicca il massaggio alpino con le pietre di montagna, un rituale di 80 minuti che promette relax totale.

La lounge dell'Hotel Chalet Mirabell

Chi cerca un’esperienza a due può scegliere il pacchetto “Mirabell Love”, che per quasi due ore e mezza trasforma la private spa Luis Trenker in uno spazio dedicato solo alla coppia, con bagno privato alle rose, peeling al miele, massaggio integrale con olio aromatico e una degustazione a lume di candela di cioccolatini afrodisiaci e bollicine altoatesine. Per chi invece predilige una vacanza più dinamica, il calendario autunnale prevede settimane dedicate al trekking con escursioni guidate, mappe e attrezzatura a disposizione, oppure soggiorni legati al mondo e-bike con tour organizzati insieme alla guida Tamara tra i panorami più spettacolari della zona.

Hotel Chalet Mirabell: una delle camere 1/5 Hotel Chalet Mirabell: l'area relax 2/5 Hotel Chalet Mirabell: la sauna 3/5 Hotel Chalet Mirabell: la piscina 4/5 Hotel Chalet Mirabell: la vista da una delle quattro Bergvillen 5/5 Previous Next

Infine, per chi desidera staccare davvero la spina, ci sono le quattro Bergvillen, spazi esclusivi posizionati ai margini del bosco e pensati per un soggiorno all’insegna della riservatezza. Legno, pietra, ferro e profumi del bosco caratterizzano un design essenziale e luminoso, con grandi vetrate che portano la natura all’interno. La più esclusiva, la Villa Premium Forest, supera i 300 mq e offre accesso diretto al bosco, piscina privata riscaldata con idromassaggio, aree relax interne ed esterne, sauna finlandese privata, zona fitness, living con caminetto e cantinetta di vini e champagne. Tra i plus, la possibilità di avere a disposizione uno chef privato. All’Hotel Chalet Mirabell, la fuga d’autunno in montagna diventa così un’esperienza che unisce lentezza e benessere, sport e relax, intimità e scoperta del territorio, con lo sguardo sempre rivolto alle montagne che incorniciano Merano.