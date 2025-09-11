EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 11 settembre 2025  | aggiornato alle 16:52 | 114366 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

sopra Merano

Fuga d’autunno in Alto Adige: l’ospitalità a 5 stelle dell’Hotel Chalet Mirabell

Un rifugio sopra Merano (Bz) dove i boschi si tingono d’autunno: tra sentieri che portano a cinema naturali, spa da 6.000 mq e ville nel silenzio del bosco, l’esperienza diventa rigenerazione autentica

di Redazione CHECK-IN
 
11 settembre 2025 | 15:29

Fuga d’autunno in Alto Adige: l’ospitalità a 5 stelle dell’Hotel Chalet Mirabell

Un rifugio sopra Merano (Bz) dove i boschi si tingono d’autunno: tra sentieri che portano a cinema naturali, spa da 6.000 mq e ville nel silenzio del bosco, l’esperienza diventa rigenerazione autentica

di Redazione CHECK-IN
11 settembre 2025 | 15:29
 

Affacciato sopra i tetti di Merano (Bz), nel cuore dell’altopiano di Avelengo in Alto Adige, l’Hotel Chalet Mirabell è un rifugio a cinque stelle che in autunno regala un’esperienza intensa tra natura, benessere e cucina altoatesina. Qui la stagione si manifesta con i colori che cambiano ogni giorno, i profumi dei boschi che avvolgono l’hotel e l’aria frizzante che invita a rallentare il passo. Il risultato è un soggiorno che diventa rigenerazione autentica: escursioni, percorsi in bicicletta, momenti in spa e, per chi desidera il massimo della privacy, l’esclusività delle Bergvillen immerse nel silenzio della foresta.

Fuga d’autunno in Alto Adige: l’ospitalità a 5 stelle dell’Hotel Chalet Mirabell

L'esterno dell'Hotel Chalet Mirabell

Sentieri d’autunno tra panorami mozzafiato e malghe da scoprire

La posizione, completamente circondata dal verde, trasmette da subito la sensazione di trovarsi lontani dalla routine quotidiana. Lo sguardo corre libero verso l’orizzonte delle montagne e invita a partire lungo i tanti sentieri che si diramano dall’hotel. La rete escursionistica dell’altipiano di Avelengo e di Merano 2000 offre percorsi per tutti i livelli, dalle camminate più semplici alle vie ferrate panoramiche, passando per itinerari di Nordic Walking e tracciati pensati per le due ruote, con la certezza di potersi fermare in malghe e rifugi dove gustare le specialità locali.

Fuga d’autunno in Alto Adige: l’ospitalità a 5 stelle dell’Hotel Chalet Mirabell

La posizione dell'Hotel Chalet Mirabell è perfetta per fare trekking

Tra i percorsi più suggestivi spicca quello che porta alKnottnkino”, punto panoramico trasformato dall’artista Franz Messner in un vero cinema all’aperto con 30 sedie in acciaio e legno rivolte verso ilmaxischermonaturale delle montagne. Non meno affascinante è la cosiddetta “Escursione delle tre malghe”, che da Avelengo conduce attraverso boschi e pascoli fino a Leadner Alm, Verano e Wurzer Alm, con una tappa al laghetto Bruggen, piccolo specchio d’acqua ricco di fauna.

Benessere, esperienze su misura e il lusso silenzioso delle Bergvillen

L’autunno qui invita a camminare senza fretta: il rumore delle foglie secche sotto i piedi, una sosta a una fonte per un sorso d’acqua purissima, l’aria fresca che riempie i polmoni. Un’attività che fa bene al corpo e alla mente, ma che trova il giusto completamento nell’area wellness dell’hotel, una vera oasi di benessere di 6.000 mq. La proposta spazia tra piscina indoor/outdoor e infinity pool esterna di 25 metri, docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina, saune panoramiche, vasche rinfrescanti e persino un cinema con sdraio a infrarossi. Non mancano whirlpool esterna, lounge panoramica con caminetto e una ricca selezione di trattamenti. Tra questi spicca il massaggio alpino con le pietre di montagna, un rituale di 80 minuti che promette relax totale.

Fuga d’autunno in Alto Adige: l’ospitalità a 5 stelle dell’Hotel Chalet Mirabell

La lounge dell'Hotel Chalet Mirabell

Chi cerca un’esperienza a due può scegliere il pacchettoMirabell Love”, che per quasi due ore e mezza trasforma la private spa Luis Trenker in uno spazio dedicato solo alla coppia, con bagno privato alle rose, peeling al miele, massaggio integrale con olio aromatico e una degustazione a lume di candela di cioccolatini afrodisiaci e bollicine altoatesine. Per chi invece predilige una vacanza più dinamica, il calendario autunnale prevede settimane dedicate al trekking con escursioni guidate, mappe e attrezzatura a disposizione, oppure soggiorni legati al mondo e-bike con tour organizzati insieme alla guida Tamara tra i panorami più spettacolari della zona.

Infine, per chi desidera staccare davvero la spina, ci sono le quattro Bergvillen, spazi esclusivi posizionati ai margini del bosco e pensati per un soggiorno all’insegna della riservatezza. Legno, pietra, ferro e profumi del bosco caratterizzano un design essenziale e luminoso, con grandi vetrate che portano la natura all’interno. La più esclusiva, la Villa Premium Forest, supera i 300 mq e offre accesso diretto al bosco, piscina privata riscaldata con idromassaggio, aree relax interne ed esterne, sauna finlandese privata, zona fitness, living con caminetto e cantinetta di vini e champagne. Tra i plus, la possibilità di avere a disposizione uno chef privato. All’Hotel Chalet Mirabell, la fuga d’autunno in montagna diventa così un’esperienza che unisce lentezza e benessere, sport e relax, intimità e scoperta del territorio, con lo sguardo sempre rivolto alle montagne che incorniciano Merano.

Hotel Chalet Mirabell
Via Falzeben 112 39010 Avelengo (Bz)
Tel +39 0473 279300

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Merano Avelengo Alto Adige Hotel Chalet Mirabell autunno relax hotel bolzano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Foddlab
Lesaffre
Allegrini
Doumix
Foddlab
Lesaffre
Allegrini
Doumix
Casoni Liquori
Rcr

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 