A Bologna c’è una nuova pasticceria in hotel aperta tutti i giorni

Bologna ha un nuovo indirizzo per chi ama il gusto e la ricerca. Si chiama Pasticceria Eden ed è la boutique appena inaugurata da I Portici Hotel sotto gli archi di via Indipendenza. Non un locale qualsiasi, ma il progetto personale del pastry chef Vincenzo Digifico, che porta per la prima volta fuori dalle sale del ristorante stellato dell’hotel - dove da anni firma i dessert - la sua idea di pasticceria contemporanea.

Il pastry chef Vincenzo Digifico

Un laboratorio indipendente che nasce dal dialogo con il ristorante stellato

Dentro lo storico palazzo che ospita l’albergo, la Pasticceria Eden nasce con un ingresso indipendente che dialoga direttamente con la città e completa l’offerta del vicino Caffè Eden. Qui, Digifico costruisce un percorso che attraversa tutta la giornata, dalla colazione all’aperitivo, senza perdere il filo con la cucina di Nicola Annunziata, lo chef del ristorante gourmet che ha ottenuto la stella Michelin nel 2012. Il legame con il ristorante non è solo formale: il pastry chef e lo chef lavorano da tempo fianco a fianco, condividendo visione e metodo, e il nuovo progetto porta in vetrina lo stesso approccio basato su identità e stagionalità.

Alcuni dolci della Pasticceria Eden di Bologna

«La Pasticceria Eden rappresenta per me la concretizzazione di un'idea, di un sogno che avevo da tempo - spiega Vincenzo Digifico. Non pasticceria nel senso più classico del termine, ma un laboratorio capace di distinguersi, di raccontare e far assaporare qualcosa di diverso, di esclusivo. Così, le proposte presenti saranno differenti dal solito, l’espressione di quello che desidero trasmettere, la combinazione di ingredienti inaspettati, con particolare attenzione alla stagionalità di alcune materie prime».

Un percorso dolce e salato che accompagna la giornata con stile personale

La stagionalità, infatti, è uno dei pilastri di Eden, che propone un’offerta pensata per scandire l’intera giornata. Al mattino i lievitati e gli sfogliati aprono la colazione in versione dolce e salata. Seguono i mignon d’autore, piccoli capolavori che uniscono classici rivisitati e creazioni originali come il mignon pesca di Prato o il biscotto alle mandorle con gelée di frutta e mousse. Una parte della boutique è interamente dedicata alla pralineria e alle creme spalmabili, con una selezione artigianale di cioccolatini, mentre la sezione torte alterna quattro proposte tra grandi classici e interpretazioni moderne. Nella biscotteria spicca il biscotto serigrafato con foglio di burro di cacao che racchiude una crema al pralinato, pensato come piccola opera d’arte da gustare.

Pasticceria Eden: accanto ai dolci anche la proposta salata per gli aperitivi

Completano la gamma i macaron e le gelée di frutta - dal cassis al mirtillo, dal lampone alla pera fino all’ananas con zenzero - insieme alle proposte salate che accompagnano l’aperitivo. Un’offerta che si muove con naturalezza tra dolce e salato, sempre nel segno della personalità del pastry chef. La Pasticceria Eden, ricordiamo, è aperta tutti i giorni dalle 7 alle 19 e porta a Bologna un nuovo spazio in cui l’arte dolciaria diventa progetto culturale, capace di tenere insieme tecnica, ricerca e identità.

Pasticceria Eden (c/o I Portici Hotel)
Via dell'Indipendenza 69 40121 Bologna
Tel +39 051 4218533
Lun-Ven 07:00–19:00

