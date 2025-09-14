EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Henriette: l'hotel di Vienna che prende il nome dalla moglie di Strauss

L’hotel unisce sostenibilità, comfort e storia, con un omaggio a Strauss e una posizione strategica vicino al Prater. Colazione bio, design accogliente e collegamenti rapidi al centro lo rendono ideale per turisti e famiglie

di Leonardo Felician
14 settembre 2025 | 15:30
 

LHotel Henriette è una tappa obbligata per chi cerca non solo un soggiorno comodo, ma un’esperienza consapevole, autentica e luminosa nel cuore di Vienna. Qui, sostenibilità significa lasciarsi guidare dal rispetto per l’ambiente e per la comunità, vivendo la città con leggerezza, piacere e responsabilità.

Henriette: l'hotel di Vienna che prende il nome dalla moglie di Strauss

La nuova facciata dell’Hotel Henriette, luminosa e accogliente, nel cuore di Vienna

L’omaggio a Strauss e alla moglie Henriette

L’albergo prende il nome in omaggio a Henriette Challupetzky, conosciuta anche come Jetty, prima moglie e manager del celebre compositore Johann Strauss figlio: la coppia abitava in Praterstrasse 54, a soli pochi isolati dall’hotel. Fu proprio lì che Strauss compose il famosissimo An der schönen blauen Donau, il Valzer del Danubio Blu.

Henriette: l'hotel di Vienna che prende il nome dalla moglie di Strauss

Il Museo Strauss New Dimension

Tutta la storia di famiglia è illustrata nel Museo Strauss New Dimension, di nuova concezione multimediale, aperto da pochi mesi in centro proprio di fronte alla Secession, icona dell’arte di Gustav Klimt. La moglie di Strauss era una donna forte, indipendente, poliglotta e cantante lirica affermata, che diede un contributo decisivo al successo del marito e incarnava lo spirito raffinato e vivace di Vienna.

La storia dell’edificio e il rinnovamento

Con 62 camere su 7 piani e camere a partire dal secondo, con la reception al primo piano, l’albergo è ospitato in un edificio degli anni ’60, prima sede di appartamenti, poi dagli anni ’70 di una pensione. Nel 1997 ha cambiato proprietà, salendo alla categoria quattro stelle e puntando sulla sostenibilità.

La struttura, da edificio grigio, è diventata colorata e accogliente. Rinnovata a inizio anno, offre una reception più ariosa e un vivace bar su Praterstrasse. Sul retro è disponibile un parcheggio interno.

Ospitalità internazionale e colazione bio

L’albergo si rivolge a una clientela internazionale e a famiglie, con due piccole sale per meeting al primo piano. Il punto di forza è il buffet della colazione servito esclusivamente con prodotti bio e a km zero, un trend molto apprezzato in Austria.

Henriette: l'hotel di Vienna che prende il nome dalla moglie di Strauss

Il ristorante dell’Hotel Henriette

Una posizione strategica a Vienna

La posizione dell’hotel, aperto tutto l’anno, è ideale: a pochi passi dal Prater con la sua celebre ruota panoramica e di fronte alla fermata della metropolitana U1, che porta rapidamente al centro di Vienna.

Henriette: l'hotel di Vienna che prende il nome dalla moglie di Strauss

L‘ingresso del Prater

Vicino si trovano musei, concerti, negozi e i famosi caffè-pasticceria viennesi come la Konditorei Oberlaa.

Cosa fare a Vienna con il Vienna Pass

Per chi programma un soggiorno intenso, il Vienna Pass consente l’ingresso gratuito a oltre 60 attrazioni: la Donauturm, la crociera sul Donaukanal, il bus hop-on/hop-off, la Cripta dei Cappuccini e molto altro.

Cityhotel Henriette
Praterstrasse 44 1020 Vienna (Austria)
Tel +43 1 2148404

© Riproduzione riservata STAMPA

 
