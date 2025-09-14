Royal Palm Mauritius, il resort dei vip che da 40 anni detta lo stile dell’ospitalità di lusso

Il Royal Palm Beachcomber Luxury è da quarant’anni il simbolo dell’ospitalità più raffinata di Mauritius. Dal 1985, questo resort a cinque stelle affacciato su una delle lagune più belle dell’isola accoglie i suoi ospiti in un’oasi di eleganza, discrezione e charme.

Piscina vista mare al Royal Palm Beachcomber

Il nome trae ispirazione dalla maestosa palma reale che accoglie i visitatori sin dall’ingresso, diventando emblema di una destinazione che ha saputo coniugare il fascino tropicale con l’arte del ricevere. Ogni soggiorno è un’esperienza immersiva, resa indimenticabile dal servizio attento e dalla bellezza naturale che circonda la struttura.

Quattro decenni di ospitalità e riconoscimenti internazionali

Fin dalla sua apertura, il Royal Palm ha ridefinito gli standard dell’hospitality di lusso a Mauritius. È stato il primo hotel dell’isola a entrare a far parte della prestigiosa collezione “The Leading Hotels of the World”, ospitando nel corso degli anni capi di Stato, celebrità del cinema e grandi personalità internazionali.

Mare cristallino alle Mauritius

A confermare il suo prestigio, il Forbes Travel Guide lo ha premiato nel 2025 con la Five-Star Rating, un riconoscimento che certifica la qualità dell’esperienza offerta e lo colloca tra i resort più esclusivi al mondo. L’attenzione ai dettagli, la cura del servizio e la capacità di far sentire ogni ospite unico hanno contribuito a consolidarne la reputazione.

L’anno dei festeggiamenti

Il 2025 è un anno speciale, interamente dedicato ai festeggiamenti del quarantesimo anniversario. Le celebrazioni avranno il loro culmine a dicembre, con un gala di beneficenza che unirà spettacolo, arte e alta cucina, ma già in ottobre il resort si animerà con una settimana di eventi esclusivi.

Il resident chef William Girard

Tra i momenti più attesi figurano una sfilata di moda al tramonto intorno alla piscina, serate dedicate alla cultura mauriziana con danze e musica tradizionali, e un banchetto gourmet a dieci mani che vedrà protagonisti chef di fama internazionale come Richard Ekkebus e Michel de Matteis accanto ai resident chef William Girard e Stéphane Baptiste. Ogni appuntamento è pensato per celebrare il legame profondo tra il Royal Palm e i suoi ospiti, creando ricordi che resteranno impressi nel tempo.

Cucina gourmet e dining d’eccellenza

La cucina gourmet a Mauritius trova al Royal Palm una delle sue massime espressioni. I ristoranti del resort sono luoghi dove la creatività degli chef incontra la qualità delle materie prime, trasformando ogni piatto in un’esperienza sensoriale.

Ristorante La Goélette

La Goélette offre un percorso gastronomico con vista mozzafiato sull’oceano, La Brezza propone un viaggio attraverso i sapori italiani reinterpretati in chiave contemporanea, mentre Le Bar Plage è il luogo ideale per pranzi raffinati in riva al mare.

Ristorante La Grand Sable

La lunga tradizione culinaria del Royal Palm si è arricchita nel tempo grazie a collaborazioni con grandi firme della gastronomia internazionale, che hanno contribuito a fare della ristorazione uno degli elementi distintivi del resort.

Benessere rigenerante con la Spa Valmont

Un altro pilastro dell’esperienza al Royal Palm è il benessere. La Spa Valmont, frutto della collaborazione con la celebre maison svizzera, rappresenta un vero santuario dedicato alla cura di sé.

La spa del Royal Palm

Per celebrare il quarantesimo anniversario sono stati introdotti trattamenti esclusivi come il Gentleman’s Awakening, pensato per rigenerare e tonificare la pelle maschile, e il Glaciers Vitality, che dona luminosità e freschezza al viso. La filosofia della spa unisce rituali ispirati alla natura a tecniche all’avanguardia, creando un equilibrio perfetto tra relax e risultati visibili.

Tempo libero e attività per ogni ospite

Al Royal Palm ogni momento della giornata è pensato per il piacere e il benessere degli ospiti. Chi ama lo sport può approfittare del nuovo campo da padel inaugurato nel 2025, accessibile sia ai principianti che ai giocatori esperti, oppure usufruire dell’accesso privilegiato al Mont Choisy Le Golf, uno dei percorsi più rinomati dell’isola, con green fee quotidiani inclusi.

Attività su spiagge incantate al Royal Palm

L’esperienza è arricchita dalla possibilità di praticare numerose attività acquatiche, dalla vela alle immersioni, fino allo snorkeling, per scoprire la ricchezza dei fondali mauriziani.

Sostenibilità e responsabilità ambientale

Il Royal Palm non è soltanto un resort di lusso, ma anche un modello di turismo sostenibile a Mauritius. Ha ottenuto la EarthCheck Gold Certification, a conferma dell’impegno costante nella riduzione dell’impatto ambientale.

Una stanza al Royal Palm

Tra le iniziative più significative figurano l’eliminazione progressiva della plastica monouso, la creazione di un orto biologico interno per supportare la filosofia “farm-to-table” e la promozione di attività legate alla salvaguardia della biodiversità. L’hotel collabora anche con scuole locali, sostenendo progetti educativi e formativi che contribuiscono allo sviluppo della comunità.

Una casa lontano da casa

Il vero segreto del successo del Royal Palm risiede nella capacità di far sentire ogni ospite parte di una grande famiglia. Con oltre il cinquanta per cento di clienti abituali che tornano anno dopo anno, il resort è percepito come una seconda casa. Alcuni ospiti storici vantano più di sessanta soggiorni, testimoniando il legame profondo che si crea con questo luogo unico.

L'ambiente raffinato del Royal Palm Beachcomber

Ogni ritorno non è solo una vacanza, ma la continuazione di una storia personale che si intreccia con quella del Royal Palm.