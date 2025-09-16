Ristogolf 2025: il green incontra l’alta cucina alla Pinetina

Il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz si prepara alla quinta e ultima tappa prima del gran finale a Cesenatico, portando in scena una giornata che celebra golf e eccellenza enogastronomica. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 settembre a La Pinetina Golf Club, un’oasi verde di settanta ettari situata nel Parco Pineta di Appiano Gentile e caratterizzata da pini silvestri, betulle, querce e castagni.

Il campo della Pinetina Golf Club

Golf ed enogastronomia Made in Italy

Il percorso di gara si trasforma in un’esperienza multisensoriale, arricchita da postazioni d’intrattenimento, degustazioni gourmet e sorprese organizzate dagli sponsor. A rappresentare la cucina locale interverrà lo chef Vittorio Tarantola, del rinomato ristorante vicino al circolo La Pinetina, portando in tavola sapori autentici del territorio.

Momenti gourmet in una delle tappe di Ristogolf

Esperienze gourmet e showcooking

Prima della cena gourmet firmata dal celebre ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, i partecipanti potranno degustare l’olio extravergine d’oliva monocultivar De’Coppini di Coppini Arte Olearia. La serata si concluderà con alcune dolcezze artigianali, accompagnate da sigari di Compagnia Toscana Sigari e dalla pregiata grappa Segnana.

Il momento clou sarà lo showcooking che vedrà il ritorno di due protagonisti di spicco: Andrea Mainardi, chef e conduttore televisivo, ed Claudio Di Bernardo, executive chef del Grand Hotel Rimini. La loro performance unirà energia creativa e raffinatezza culinaria, completata dai cocktail d’autore di Flavio Allaria del Bulk Giancarlo Morelli, che porterà l’arte della mixology tra i fairway.

Claudio Di Bernardo del Grand Hotel Rimini

Un campo da golf spettacolare

Il percorso di La Pinetina Golf Club offre un’esperienza tecnica e paesaggistica unica. Le prime nove buche, immerse nel paesaggio collinare, sono costeggiate da un ostacolo d’acqua sul lato sinistro, che richiede tiri di grande precisione. Le seconde nove buche regalano scorci panoramici sulle Alpi, mentre i green ondulati e veloci mettono alla prova anche i giocatori più esperti. Particolare attenzione meritano la terza buca, un impegnativo par 5, e la diciottesima, un par 4 di alto livello.

Lo chef Andrea Mainardi

Verso il gran finale di Cesenatico

Questa tappa rappresenta l’ultimo appuntamento prima dell’attesissimo evento conclusivo del circuito, in programma dal 17 al 19 ottobre presso il prestigioso Grand Hotel da Vinci 5* di Cesenatico. Una chiusura che unirà sport, alta cucina e solidarietà, confermando il Circuito Ristogolf come punto di riferimento per chi ama il golf e la gastronomia d’eccellenza.