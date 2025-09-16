EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 16 settembre 2025  | aggiornato alle 16:33 | 114448 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

sport e cucina

Ristogolf 2025: il green incontra l’alta cucina alla Pinetina

Il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz arriva alla quinta tappa prima del gran finale di Cesenatico. La Pinetina Golf Club ospita una giornata tra golf e alta cucina, con degustazioni, showcooking di chef stellati

 
16 settembre 2025 | 14:56

Ristogolf 2025: il green incontra l’alta cucina alla Pinetina

Il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz arriva alla quinta tappa prima del gran finale di Cesenatico. La Pinetina Golf Club ospita una giornata tra golf e alta cucina, con degustazioni, showcooking di chef stellati

16 settembre 2025 | 14:56
 

Il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz si prepara alla quinta e ultima tappa prima del gran finale a Cesenatico, portando in scena una giornata che celebra golf e eccellenza enogastronomica. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 settembre La Pinetina Golf Club, un’oasi verde di settanta ettari situata nel Parco Pineta di Appiano Gentile e caratterizzata da pini silvestri, betulle, querce e castagni.

Ristogolf 2025: il green incontra l’alta cucina alla Pinetina

Il campo della Pinetina Golf Club

Golf ed enogastronomia Made in Italy

Il percorso di gara si trasforma in un’esperienza multisensoriale, arricchita da postazioni d’intrattenimento, degustazioni gourmet e sorprese organizzate dagli sponsor. A rappresentare la cucina locale interverrà lo chef Vittorio Tarantola, del rinomato ristorante vicino al circolo La Pinetina, portando in tavola sapori autentici del territorio.

Ristogolf 2025: il green incontra l’alta cucina alla Pinetina

Momenti gourmet in una delle tappe di Ristogolf

Esperienze gourmet e showcooking

Prima della cena gourmet firmata dal celebre ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, i partecipanti potranno degustare l’olio extravergine d’oliva monocultivar De’Coppini di Coppini Arte Olearia. La serata si concluderà con alcune dolcezze artigianali, accompagnate da sigari di Compagnia Toscana Sigari e dalla pregiata grappa Segnana.

Il momento clou sarà lo showcooking che vedrà il ritorno di due protagonisti di spicco: Andrea Mainardi, chef e conduttore televisivo, ed Claudio Di Bernardo, executive chef del Grand Hotel Rimini. La loro performance unirà energia creativa e raffinatezza culinaria, completata dai cocktail d’autore di Flavio Allaria del Bulk Giancarlo Morelli, che porterà l’arte della mixology tra i fairway.

Ristogolf 2025: il green incontra l’alta cucina alla Pinetina

Claudio Di Bernardo del Grand Hotel Rimini

Un campo da golf spettacolare

Il percorso di La Pinetina Golf Club offre un’esperienza tecnica e paesaggistica unica. Le prime nove buche, immerse nel paesaggio collinare, sono costeggiate da un ostacolo d’acqua sul lato sinistro, che richiede tiri di grande precisione. Le seconde nove buche regalano scorci panoramici sulle Alpi, mentre i green ondulati e veloci mettono alla prova anche i giocatori più esperti. Particolare attenzione meritano la terza buca, un impegnativo par 5, e la diciottesima, un par 4 di alto livello.

Ristogolf 2025: il green incontra l’alta cucina alla Pinetina

Lo chef Andrea Mainardi

Verso il gran finale di Cesenatico

Questa tappa rappresenta l’ultimo appuntamento prima dell’attesissimo evento conclusivo del circuito, in programma dal 17 al 19 ottobre presso il prestigioso Grand Hotel da Vinci 5* di Cesenatico. Una chiusura che unirà sport, alta cucina e solidarietà, confermando il Circuito Ristogolf come punto di riferimento per chi ama il golf e la gastronomia d’eccellenza.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Ristogolf 2025 La Pinetina Golf Club Cesenatico golf enogastronomia showcooking chef stellati degustazioni gourmet mixology Made in Italy
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lesaffre
Mozzarella Bufala Campana
Robo
Doumix
Lesaffre
Mozzarella Bufala Campana
Robo
Doumix
Allegrini
Galbani Professionale

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 