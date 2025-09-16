La spa di un hotel a Salina offre trattamenti con acqua geotermica

Situato a Malfa, sull’isola di Salina, l’Hotel Signum è un boutique hotel a gestione familiare, nato nel 1988 dal recupero di antiche case eoliane. Con le sue 30 camere vista mare, il ristorante stellato guidato da Martina Caruso, la piscina panoramica, il bistrot e la spa con acqua geotermica, rappresenta uno dei luoghi più esclusivi delle Isole Eolie.

La spa dell'’Hotel Signum a Salina

La Spa dell’Hotel Signum: benessere tra terra, mare e cielo

La spa del Signum è una vera oasi di relax, realizzata nel 2008 all’interno di una tipica casa eoliana. Qui il benessere si intreccia con la natura: un ambiente intimo e suggestivo dove l’acqua geotermica, le pietre vulcaniche e le essenze isolane offrono esperienze di rigenerazione profonda.

Acqua geotermica di Salina: la fonte naturale del benessere

Alla base del progetto c’è un’attenta ricerca geologica che ha individuato a 80 metri di profondità una preziosa riserva di acqua geotermica, composta da acqua dolce terrestre e in parte marina. Questa risorsa naturale alimenta l’intero percorso benessere, rendendo la Spa del Signum unica in tutto l’arcipelago eoliano.

Le vasche termali della SPA dell’Hotel Signum, alimentate da acqua geotermica naturale

Vasche termali e percorsi Kneipp all’aperto

All’esterno della Spa si trovano due grandi vasche in pietra alimentate da acqua termale. La prima conserva la sua temperatura naturale di 29 gradi e il tipico colore verdognolo, mentre la seconda è riscaldata e arricchita da idromassaggio. Accanto, il percorso Kneipp con acqua geotermica alternata offre benefici drenanti e stimolanti per la circolazione.

Bagno di vapore tholos: un rituale antico

All’interno spicca il bagno di vapore a tholos, ispirato a un reperto archeologico di Lipari risalente a 3.500 anni fa. Una cupola in pietra con volta in mattoni che rievoca le antiche “stufe termali”, ideale per un’esperienza rigenerante e depurativa.

Trattamenti con essenze eoliane: capperi, limone e malvasia

I trattamenti della Spa utilizzano prodotti esclusivi creati per il Signum e basati sulle essenze dell’isola: cappero, limone, arancia, malvasia e fico d’India. Creme, oli e scrub restituiscono i profumi e la forza autentica delle Eolie, offrendo esperienze sensoriali uniche.

Trattamenti esclusivi con essenze eoliane: cappero, limone, malvasia, fico d’India e arancia

Esperienze esclusive di benessere

Tra i rituali proposti spiccano il Massaggio Salina, che combina scrub a base di capperi, miele e sale con un trattamento idratante e immersione in acqua termale; il Letto di sale di Trapani, dal potere drenante; il massaggio Terra e cielo, che stimola punti energetici di testa, mani e piedi; e il massaggio olistico al viso con oli naturali.

Un ambiente autentico e suggestivo

La Spa del Signum conserva l’anima eoliana nei dettagli architettonici: pietre vive, nicchie, legni massicci e piastrelle originali. Al calar del sole, l’accensione delle luci crea un’atmosfera intima e affascinante, rendendo il luogo ideale per un soggiorno autunnale di relax e benessere.