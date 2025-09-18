Popeyes, il pollo fritto speziato della Louisiana arriva a Roma

Popeyes, con il suo Louisiana Chicken, pollo fritto leggermente speziato in stile cajun, espande la propria presenza in Italia aprendo il primo locale a Roma, in via Nomentana. È l’ottavo ristorante del brand e già è prevista una nuova apertura alla Stazione Tiburtina, con un totale di 80 nuovi posti di lavoro. La catena del “Famous Louisiana Chicken”, ricordiamo, vanta oltre 4.800 ristoranti negli Stati Uniti e nel resto del mondo, anche in franchising.

Il pollo di New Orleans conquista Roma: Popeyes apre in via Nomentana

Un pollo che racconta una storia multiculturale

Il pollo fritto, simbolo degli States, piace e non più soltanto ai giovani frequentatori di fast food. La sua consistenza e la miscela di sapori cajun e creoli sono ereditati da una storia multiculturale che ha unito in cucina le tradizioni dei nativi, dei francesi e di altri popoli venuti da lontano. È questa la formula che il brand vuole proporre, puntando sul gusto esotico dato da una segretissima miscela di spezie. Il pollo servito è croccante fuori e succoso dentro, e tutta la preparazione è come fatta in casa a cura del personale, attraverso un processo artigianale.

La preparazione del pollo fritto di Popeyes

Ogni pezzo viene marinato a lungo, passaggio fondamentale, poi pastellato, panato a mano e rigorosamente fritto al momento. I polli arrivano quotidianamente freschi da allevamenti controllati e sono porzionati ognuno in 9 pezzi. «La preparazione è lunghissima e il servizio veloce - ha detto Davide Gionfriddo, general manager di Popeyes Italia, all’inaugurazione del locale - abbiamo l’ambizione di offrire un prodotto diverso dagli altri, con una ricetta segretissima».

Dalle origini a New Orleans al successo globale

Fondato a New Orleans, Louisiana (Usa), nel 1972, Popeyes vanta oltre 50 anni di storia, puntando sempre a far conoscere la cucina americana in perfetto stile New Orleans. Negli ultimi decenni ha vissuto una crescita esponenziale, fino a diventare uno dei principali attori del settore fast food globale, superando in classifica anche altri brand dello stesso genere. «Roma è una città strategica - ha detto Gionfriddo - e vogliamo che sempre più persone possano vivere l’autentica esperienza Popeyes».

Il team di Popeyes a Roma

Situato a pochi passi dalle ambasciate e dalle università, il locale di via Nomentana si sviluppa su una superficie complessiva di 335 metri quadrati distribuiti tra piano terra e piano interrato, con 62 posti a sedere interni e 44 esterni nel dehor. È aperto tutti i giorni, dalle 11:00 alle 23:00 (da domenica a giovedì) e fino alle 24.00 il venerdì e il sabato, con possibilità di consumazione sul posto, take away e delivery tramite Glovo. I clienti possono ordinare in autonomia ai chioschi digitali e usufruire del servizio free refill per le bibite.

L’offerta tra panini, tenders e spicy wings

L’offerta? Il The Chicken Sandwich con cetriolini, maionese o bacon, i tenders croccanti di petto di pollo, le spicy wings (alette piccanti) e i nuggets. Tutto in combo con patatine fritte, anche al formaggio e con polvere di bacon. Prezzi in linea. Il locale - va da sé - è allegro e colorato e c’è attenzione alla sostenibilità in tutto il processo, fino alla confezione, con contenitori compostabili.

Un vassoio con le specialità di Popeyes

La proprietà è di Restaurant Brands International Inc. (Rbi), uno dei maggiori gruppi globali nel settore del fast food, con oltre 40 miliardi di dollari di fatturato annuo e più di 30mila ristoranti in oltre 100 Paesi. Nel portfolio anche altri tre marchi iconici: Burger King, Tim Hortons e Firehouse Subs. In Italia Popeyes arriva nel 2024 con il master franchisee Restaurant Brands Europe.