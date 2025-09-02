Calimala Milano, il boutique hotel tra design anni ’50 e ospitalità contemporanea

l brand Calimala, già affermato a Firenze con un boutique hotel premiato con 1 Chiave Michelin, apre a Milano il suo secondo indirizzo. La nuova struttura, parte di Milu Holding, si trova in via Melzo 7, nel quartiere di Porta Venezia, area cosmopolita e in continua trasformazione. Qui prende forma un progetto che va oltre l’hotellerie tradizionale: non solo camere e suite, ma un hub urbano pensato per accogliere viaggiatori internazionali, residenti e professionisti, con spazi dedicati al lavoro, alla socialità e agli eventi privati. «Il nostro obiettivo è proporre un modello di ospitalità che rifletta lo spirito della città, unendo comfort e funzionalità a un design riconoscibile» dichiara il general manager Andrea Peppe.

Calimala Milano: rooftop

Un’architettura che dialoga con Porta Venezia

La facciata dell’edificio si inserisce armoniosamente nel contesto storico del quartiere grazie al progetto di Alex Meitlis, designer noto per il suo approccio capace di fondere linguaggi architettonici diversi.

Il risultato è una costruzione sobria ed elegante, scandita da una griglia regolare di ampie finestre che filtrano la luce naturale e creano variazioni di chiaroscuro.

Calimala arriva a Milano

L’uso di materiali opachi e naturali richiama la filosofia del brand, orientata a qualità percettiva e valorizzazione del contesto urbano.«Abbiamo cercato un equilibrio tra discrezione e identità visiva, in modo che l’edificio si integrasse con Porta Venezia ma al tempo stesso introducesse un segno contemporaneo» spiegano da Calimala.

88 camere e suite: un design che rilegge il modernismo milanese

Gli interni delle 88 camere e suite sono organizzati in dieci tipologie, pensate per offrire diverse prospettive sulla città. Il concept richiama il modernismo milanese anni ’50, reinterpretato con arredi su misura, materiali tattili e luci calde che contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e funzionale.

Calimala Milano: Penthouse suite

Gli spazi sono progettati per bilanciare estetica e praticità: soluzioni smart per chi viaggia per lavoro, comfort acustico e dettagli curati per chi cerca un soggiorno di piacere. Tra le proposte più esclusive figurano la Jacuzzi Terrace Suite e la Penthouse, vere e proprie residenze urbane che combinano privacy e servizi d’hotel.

Calimala Milano: camera deluxe

Rooftop con piscina e Pool Bar

Il piano più alto dell’hotel ospita il rooftop con piscina all’aperto e il Pool Bar, aperto tutto il giorno. Qui la vista sullo skyline milanese diventa cornice per momenti diversi: dalla colazione con panorama alla mixology serale.

Calimala Milano: piscina

La proposta beverage è stata studiata per integrare cocktail contemporanei e classici reinterpretati, accompagnando tanto gli ospiti dell’hotel quanto i visitatori esterni. Questo spazio è pensato anche come location per eventi privati, con una terrazza che offre un punto di vista privilegiato sulla città.

Garden Cafè e terrazze per la socialità

Al piano terra si trova il Garden Cafè, ambiente urbano e informale che unisce il gusto del caffè italiano con la cultura internazionale del cocktail. È uno spazio versatile, ideale per colazioni veloci, business lunch o aperitivi.

Calimala Milano: garden bar

Due ulteriori terrazze ai piani inferiori ampliano l’offerta, trasformandosi in location dedicate a cene riservate e presentazioni. In questo modo Calimala Milano si propone anche come partner per eventi aziendali e privati, con soluzioni su misura.

Un modello di ospitalità che va oltre la camera d’albergo

Calimala Milano nasce con la volontà di superare il concetto tradizionale di hotel. Il progetto si articola come un luogo di incontro per viaggiatori e cittadini, con servizi che spaziano dall’ospitalità classica agli spazi per il lavoro e la creatività.

Calimala Milano: corridoio camere e suite

«Non volevamo limitare il progetto a un hotel di design - spiega la proprietà - ma creare un contesto che favorisse relazioni, esperienze e contaminazioni culturali». L’hotel riflette così le nuove tendenze internazionali dell’hospitality, dove l’attenzione al design si combina con la flessibilità degli spazi e la capacità di intercettare pubblici diversi.

Il DNA del brand e i progetti futuri

L’apertura milanese rappresenta un passo importante per il marchio, che consolida la propria presenza nelle principali città italiane. Dopo Firenze, Calimala si propone come punto di riferimento per un’ospitalità boutique capace di coniugare design, lifestyle e qualità dei servizi. Il brand conferma così la sua vocazione internazionale, guardando a un pubblico fatto di globetrotter, creativi, local insider e professionisti in cerca di esperienze autentiche.