MelaColgo 2025: tornano le giornate per raccogliere le mele dagli alberi in Trentino

Dal 12 settembre al 19 ottobre si può raccogliere le mele direttamente dagli alberi, vivere un’esperienza autentica con i contadini e scoprire i segreti della famosa Mela Melinda Dop

di Redazione CHECK-IN
 
02 settembre 2025 | 11:27

MelaColgo 2025: tornano le giornate per raccogliere le mele dagli alberi in Trentino

Dal 12 settembre al 19 ottobre si può raccogliere le mele direttamente dagli alberi, vivere un’esperienza autentica con i contadini e scoprire i segreti della famosa Mela Melinda Dop

di Redazione CHECK-IN
02 settembre 2025 | 11:27
 

In Val di Non e in Val di Sole torna MelaColgo 2025, l’iniziativa che invita a vivere un’avventura all’aria aperta insieme ai contadini del Trentino. Si potrà raccogliere le mele direttamente dall’albero e scoprire tutti i segreti della più famosa Mela Melinda Dop.

MelaColgo 2025: tornano le giornate per raccogliere le mele dagli alberi in Trentino

MelaColgo 2025: la gioia di raccogliere le mele direttamente dagli alberi (foto: Simone Covi)

Perché partecipare a MelaColgo

Perché venire a raccogliere le mele dagli alberi quando le stesse mele Melinda si possono trovare già pronte dal fruttivendolo?

MelaColgo 2025: tornano le giornate per raccogliere le mele dagli alberi in Trentino

Le mele Melinda Dop simbolo di qualità e tradizione trentina (foto: Simone Covi)

Semplice: perché raccogliere è autentico, divertente e appagante. E le mele, una volta colte, sembrano ancora più buone!

Date e calendario di MelaColgo 2025

MelaColgo si svolge ogni venerdì, sabato e domenica, dal 12 settembre al 19 ottobre 2025, al mattino e al pomeriggio, negli agriturismi delle valli di Non e di Sole, Ambasciatori di Melinda.

MelaColgo 2025: tornano le giornate per raccogliere le mele dagli alberi in Trentino

MelaColgo è un’esperienza autentica e divertente per tutta la famiglia

Il ritrovo è presso la struttura scelta, da cui partirà una passeggiata guidata nel frutteto insieme a un esperto contadino.

Cosa comprende il pacchetto MelaColgo

Partecipando a MelaColgo 2025 sarà possibile:

  • Raccogliere 5 kg di mele direttamente dagli alberi
  • Godere di una merenda con specialità a base di mela (succo, strudel, mele secche ecc.)
  • Ricevere un buono omaggio da utilizzare a Mondomelinda, il centro visitatori del Consorzio Melinda

Un’esperienza tra natura, tradizione e foliage

Un’esperienza divertente, unica e autentica, vissuta all’aperto insieme al contadino, che farà conoscere da vicino il mondo della mela e i suoi segreti.

MelaColgo 2025: tornano le giornate per raccogliere le mele dagli alberi in Trentino

Bambini che si impegnato tra gli alberi durante la raccolta

Le valli del Noce, in autunno, si trasformano in un palcoscenico naturale di colori, profumi ed emozioni. Qui si incontrano meleti rigogliosi, castelli da visitare, borghi pittoreschi e il suggestivo foliage autunnale.

Informazioni utili e prezzi

  • € 25 a persona
  • € 12 bambini da 3 a 10 anni (accompagnati da almeno un adulto pagante)
  • € 65 pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini tra i 3 e i 10 anni) con raccolta di una cassa da 15 Kg
  • Gratuito per i bambini fino a 3 anni

Il calendario completo è disponibile su www.visitvaldinon.it/it/esperienze/melacolgo.

© Riproduzione riservata

 
