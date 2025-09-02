Pasticceria: il laboratorio dove nascono croissant e dessert artigianali a Trastevere

Nel cuore di Trastevere, Da Etta non è solo un ristorante all day long, ma anche un punto di riferimento per gli amanti della pasticceria artigianale. Il laboratorio a vista, guidato dalla pastry chef Selene Coppotelli, è il cuore pulsante del locale, dove ogni dolce racconta una storia di tecnica e passione. Dai lievitati preparati con lievito madre e 12 ore di lievitazione, ai dessert al piatto come la celebre Viscioletta, ogni creazione è un'esperienza sensoriale unica. Un motivo in più per visitare Da Etta e scoprire un angolo di dolcezza nel cuore di Roma

Gli interni di Da Etta, cuore della pasticceria artigianale

Colazione con lievitati artigianali e gusto autentico

La colazione è un punto di forza del locale, con croissant farciti al momento, sfogliati e viennoiserie preparati con lievito madre e 12 ore di lievitazione. Tra le proposte: kranz all’arancia e cioccolato fondente, girella con uvetta, pain suisse, maritozzo, danese alle mele, cruffin, pancakes e pan brioche con confetture fatte in casa. Completa l’offerta una selezione di pizzette rosse, uova in varie preparazioni, toast e avocado toast.

Dolci al piatto ed eleganza nella merenda e cena

La merenda propone dolci in formato mignon, tè, infusi, caffè filtro e bevande fresche. Per pranzo e cena, la carta dei dessert include creazioni al piatto raffinate ma golose: profiteroles con chantilly alla vaniglia e salsa al cioccolato, pavlova con acqua di fragole, risolatte, diplomatico con sfoglia fatta in casa e la celebre Viscioletta, reinterpretazione della crostata ricotta e visciole con mousse di bufala e fava tonka.

Dolci al piatto ed eleganza nella merenda

Selene Coppotelli, una firma femminile nella pasticceria romana

La pastry chef Selene Coppotelli, con esperienza in cucine stellate tra Roma e Milano, guida il laboratorio di Da Etta con grande tecnica e sensibilità. Arrivata nel 2023, ha trovato uno spazio ideale di 40 mq per sviluppare dolci e lievitati destinati non solo al locale, ma anche agli altri ristoranti del gruppo. Insieme alla sua seconda, Benedetta Mattioli, porta avanti un lavoro tutto al femminile, basato su rigore, metodo e creatività.

La pastry chef Selene Coppotelli (a destra) con Benedetta Mattioli

Un laboratorio a vista di alta qualità

Il laboratorio a vista permette di osservare la preparazione dei prodotti, sottolineando trasparenza e cura artigianale. L’attenzione alle materie prime, ai tempi di lavorazione e alla qualità finale è il filo conduttore di ogni proposta, rendendo Da Etta un punto di riferimento per chi cerca dolci e lievitati di eccellenza a Roma.