EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 20 settembre 2025  | aggiornato alle 10:00 | 114525 articoli pubblicati

Salomon Food World
Rational
Salomon Food World

all'hilton

Dal rooftop alla spa: ecco come vivere l’autunno sul lago di Como con stile

Tra cocktail che giocano con i suoni, rituali sensoriali in acqua calda e suite con terrazze panoramiche, Hilton Lake Como propone un autunno che intreccia benessere, creatività e piaceri del vivere lento

di Redazione CHECK-IN
 
20 settembre 2025 | 07:30

Dal rooftop alla spa: ecco come vivere l’autunno sul lago di Como con stile

Tra cocktail che giocano con i suoni, rituali sensoriali in acqua calda e suite con terrazze panoramiche, Hilton Lake Como propone un autunno che intreccia benessere, creatività e piaceri del vivere lento

di Redazione CHECK-IN
20 settembre 2025 | 07:30
 

Un autunno sul lago di Como che profuma di relax, sapori autentici e nuove esperienze da vivere tra cielo e acqua. Hilton Lake Como lancia la sua proposta stagionale con un programma che intreccia benessere, cucina e mixology, regalando agli ospiti la possibilità di concedersi una pausa rigenerante in uno degli scenari più belli d’Italia. Dalle attività della eforea Spa & Health Club ai tramonti di Terrazza 241, passando per suite panoramiche e piscine riscaldate, l’hotel lariano mette al centro il piacere di un soggiorno che alterna energia e lentezza, sport e contemplazione.

Dal rooftop alla spa: ecco come vivere l’autunno sul lago di Como con stile

Una delle suite dell'Hilton Lake Como

Benessere tra acqua e movimento

Il cuore del percorso passa inevitabilmente dalla eforea Spa & Health Club, che accompagna corpo e mente verso un ritrovato equilibrio in vista dei mesi più freddi. Il programma dedicato prevede sessioni di yoga adatte a ogni livello di esperienza, disponibili al mattino e alla sera, incentrate su movimento consapevole, respirazione profonda e posture rigeneranti. A queste si aggiunge il Floating Meditation Bath, esperienza in cui il corpo galleggia in acqua calda tra luci soffuse e suoni avvolgenti, favorendo rilassamento e leggerezza. Per chi preferisce iniziare la giornata con dinamismo, c’è il Morning Run Club lungo il lago, con sessioni di gruppo adatte a ogni ritmo.

Dal rooftop alla spa: ecco come vivere l’autunno sul lago di Como con stile

Una parte della spa dell'Hilton Lake Como

E poi le lezioni di Water Balance su materassini galleggianti, ispirate al pilates, uniscono stabilità, respirazione e fluidità del movimento, coniugando tonificazione ed equilibrio a contatto con l’acqua. Il percorso si completa con l’eforea Spa journey, un rituale sensoriale di 90 minuti che alterna docce emozionali con aromaterapia, cromoterapia e idroterapia, sauna, bagno di vapore, cascate di ghiaccio e piscina idroterapica. Un gioco di contrasti caldo-freddo pensato per stimolare la circolazione e sciogliere tensioni. A rendere l’esperienza ancora più completa ci sono l’angolo detox e i trattamenti viso e corpo guidati dall’expertise delle beauty therapist.

Sapori e cocktail vista lago

Parallelamente, l’offerta autunnale si allarga a Terrazza 241, l’iconico restaurant & lounge bar sul rooftop dell’hotel. Qui, la combinazione tra vista sul lago, musica dal vivo e ricerca gastronomica dà vita a un ambiente moderno e curato in ogni dettaglio, sotto la guida di Giuseppe Trovato, rooftop manager, Giacomo Sada, food & drinks director, e lo chef Stefano Ghielmetti. La filosofia in cucina si fonda sull’attenzione alla materia prima, sulla valorizzazione dei prodotti locali e su abbinamenti capaci di sorprendere. «Terrazza 241 è più di un semplice luogo d’incontroè un'oasi di eleganza e relax dove il lago fa da cornice. La costante dedizione e ricerca di innovazione sono i pilastri su cui si fonda la nostra giovane e dinamica squadra» racconta Giacomo Sada.

Dal rooftop alla spa: ecco come vivere l’autunno sul lago di Como con stile

La Terrazza 241 dell'Hilton Lake Como

Il menu autunnale, disponibile da metà ottobre, celebra la stagione con una selezione di ingredienti territoriali: verdure di stagione, formaggi lombardi, carni selezionate e proposte vegetariane. Una cucina che interpreta i grandi classici italiani in chiave contemporanea, con aperture internazionali che esaltano la ricchezza del territorio. In parallelo, la cocktail list inedita firmata dal team di Trovato si ispira al suono e invita a trasformare ogni sorso in un’esperienza “da ascoltare”. Espressioni onomatopeiche diventano drink ironici, come Crash, servito con un disco di cioccolato da rompere, e Boom, che custodisce una sfera pronta a esplodere in aromi e colori.

Suite e panorami d’autunno

Last, but not least, le suite. Le Presidential e le Superior Rooftop offrono terrazze panoramiche, le Loft Suites regalano luce naturale grazie ai soffitti in vetro, mentre le Lake View Suite e le King Premium aprono lo sguardo sul primo bacino del lago.

Dal rooftop alla spa: ecco come vivere l’autunno sul lago di Como con stile

Una Presidential Suite dell'Hilton Lake Como

Nei mesi autunnali, il clima mite invita a godersi la piscina a sfioro riscaldata o la jacuzzi panoramica al sesto piano, tra acqua calda e paesaggi che si specchiano sul lago.

Hilton Lake Como
Via Borgo Vico 241 22100 Como
Tel +39 031 3382611

© Riproduzione riservata STAMPA

 
autunno lago di como hilton lake como relaxGiacomo Sada Giuseppe Trovato Stefano Ghielmetti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Nutras
Bord Bia
Julius Meiln
Consorzio Asti DOCG
Nutras
Bord Bia
Julius Meiln
Consorzio Asti DOCG
Pentole Agnelli
Doumix

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 