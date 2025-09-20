Dal rooftop alla spa: ecco come vivere l’autunno sul lago di Como con stile

Un autunno sul lago di Como che profuma di relax, sapori autentici e nuove esperienze da vivere tra cielo e acqua. Hilton Lake Como lancia la sua proposta stagionale con un programma che intreccia benessere, cucina e mixology, regalando agli ospiti la possibilità di concedersi una pausa rigenerante in uno degli scenari più belli d’Italia. Dalle attività della eforea Spa & Health Club ai tramonti di Terrazza 241, passando per suite panoramiche e piscine riscaldate, l’hotel lariano mette al centro il piacere di un soggiorno che alterna energia e lentezza, sport e contemplazione.

Una delle suite dell'Hilton Lake Como

Benessere tra acqua e movimento

Il cuore del percorso passa inevitabilmente dalla eforea Spa & Health Club, che accompagna corpo e mente verso un ritrovato equilibrio in vista dei mesi più freddi. Il programma dedicato prevede sessioni di yoga adatte a ogni livello di esperienza, disponibili al mattino e alla sera, incentrate su movimento consapevole, respirazione profonda e posture rigeneranti. A queste si aggiunge il Floating Meditation Bath, esperienza in cui il corpo galleggia in acqua calda tra luci soffuse e suoni avvolgenti, favorendo rilassamento e leggerezza. Per chi preferisce iniziare la giornata con dinamismo, c’è il Morning Run Club lungo il lago, con sessioni di gruppo adatte a ogni ritmo.

Una parte della spa dell'Hilton Lake Como

E poi le lezioni di Water Balance su materassini galleggianti, ispirate al pilates, uniscono stabilità, respirazione e fluidità del movimento, coniugando tonificazione ed equilibrio a contatto con l’acqua. Il percorso si completa con l’eforea Spa journey, un rituale sensoriale di 90 minuti che alterna docce emozionali con aromaterapia, cromoterapia e idroterapia, sauna, bagno di vapore, cascate di ghiaccio e piscina idroterapica. Un gioco di contrasti caldo-freddo pensato per stimolare la circolazione e sciogliere tensioni. A rendere l’esperienza ancora più completa ci sono l’angolo detox e i trattamenti viso e corpo guidati dall’expertise delle beauty therapist.

Sapori e cocktail vista lago

Parallelamente, l’offerta autunnale si allarga a Terrazza 241, l’iconico restaurant & lounge bar sul rooftop dell’hotel. Qui, la combinazione tra vista sul lago, musica dal vivo e ricerca gastronomica dà vita a un ambiente moderno e curato in ogni dettaglio, sotto la guida di Giuseppe Trovato, rooftop manager, Giacomo Sada, food & drinks director, e lo chef Stefano Ghielmetti. La filosofia in cucina si fonda sull’attenzione alla materia prima, sulla valorizzazione dei prodotti locali e su abbinamenti capaci di sorprendere. «Terrazza 241 è più di un semplice luogo d’incontro: è un'oasi di eleganza e relax dove il lago fa da cornice. La costante dedizione e ricerca di innovazione sono i pilastri su cui si fonda la nostra giovane e dinamica squadra» racconta Giacomo Sada.

La Terrazza 241 dell'Hilton Lake Como

Il menu autunnale, disponibile da metà ottobre, celebra la stagione con una selezione di ingredienti territoriali: verdure di stagione, formaggi lombardi, carni selezionate e proposte vegetariane. Una cucina che interpreta i grandi classici italiani in chiave contemporanea, con aperture internazionali che esaltano la ricchezza del territorio. In parallelo, la cocktail list inedita firmata dal team di Trovato si ispira al suono e invita a trasformare ogni sorso in un’esperienza “da ascoltare”. Espressioni onomatopeiche diventano drink ironici, come Crash, servito con un disco di cioccolato da rompere, e Boom, che custodisce una sfera pronta a esplodere in aromi e colori.

Suite e panorami d’autunno

Last, but not least, le suite. Le Presidential e le Superior Rooftop offrono terrazze panoramiche, le Loft Suites regalano luce naturale grazie ai soffitti in vetro, mentre le Lake View Suite e le King Premium aprono lo sguardo sul primo bacino del lago.

Una Presidential Suite dell'Hilton Lake Como

Nei mesi autunnali, il clima mite invita a godersi la piscina a sfioro riscaldata o la jacuzzi panoramica al sesto piano, tra acqua calda e paesaggi che si specchiano sul lago.