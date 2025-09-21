EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Dormire con vista sul Bernini a Roma in un hotel dallo stile Barocco

Hotel Barocco, boutique hotel 4 stelle a Roma, affacciato su Piazza Barberini, offre camere eleganti, colazione à la carte gourmet, cocktail bar e ospitalità sartoriale in un palazzo nobiliare del XVII secolo

di Redazione CHECK-IN
21 settembre 2025 | 15:30
 

LHotel Barocco si trova nel cuore di Roma, affacciato su Piazza Barberini e sulla celebre Fontana del Tritone del Bernini. Ospitato in un palazzo nobiliare del XVII secolo, è un raffinato boutique hotel 4 stelle che unisce atmosfera intima e servizio su misura, ideale per viaggiatori internazionali, professionisti e amanti della cultura.

Dormire con vista sul Bernini a Roma in un hotel dallo stile Barocco

La hall dell'Hotel Barocco di Roma

Camere e suite con vista sulla città eterna

L’hotel dispone di 42 camere e suite, distribuite tra l’edificio principale e un’ala adiacente. Le Camere Classic offrono comfort ed eleganza, mentre le Junior Suite si affacciano su Piazza Barberini. La Junior Suite Terrace, Pool & Sauna è dotata di terrazza privata con vasca esterna e sauna, regalando una vista unica sulla Fontana del Tritone.

Dormire con vista sul Bernini a Roma in un hotel dallo stile Barocco

La terrazza con piscina e sauna di una Junior Suite dell'Hotel Barocco di Roma

Stile e atmosfera del boutique hotel

Il nome richiama il barocco romano, che si riflette in dettagli decorativi raffinati e discreti. Tessuti morbidi e tonalità calde creano un ambiente raccolto e accogliente, in cui il comfort incontra il fascino di una residenza privata.

Dormire con vista sul Bernini a Roma in un hotel dallo stile Barocco

Una Junior Suite dell'Hotel Barocco di Roma

Colazione gourmet à la carte e proposte food & beverage

L’Hotel Barocco Roma è rinomato per la sua colazione à la carte, servita senza buffet. L’esperienza inizia con una selezione di pasticceria fatta in casa, frutta fresca, salumi, formaggi, yogurt e cereali, seguita da piatti caldi come uova e pancake. La colazione è disponibile in sala, in camera e, su prenotazione, anche per ospiti esterni.

Dormire con vista sul Bernini a Roma in un hotel dallo stile Barocco

La sala colazioni dell'Hotel Barocco di Roma

Durante la giornata è disponibile un light menu con insalate, toast, club sandwich, Caesar salad e piatti tipici romani. Il bar, curato dal bartender Gianluca Massa, propone cocktail signature, drink classici e una selezione di vini al calice.

Ospitalità sartoriale e servizio dedicato

Ogni soggiorno è arricchito da un servizio personalizzato, affidato a un team esperto guidato dal Resident Manager Dario Antetomaso. Dalla reception, pronta a organizzare tour ed esperienze a Roma, al maître Stefano Orlandi, ogni dettaglio riflette l’arte dell’accoglienza tipica di una casa privata.

Dormire con vista sul Bernini a Roma in un hotel dallo stile Barocco

Colazione à la carte dell’Hotel Barocco, con selezione dolce e salata servita al tavolo

Il gruppo Cronos Retreats

L’Hotel Barocco fa parte del gruppo Cronos Retreats, che comprende anche La Villa del Re, esclusivo 5 stelle adults only in Costa Rei (Sardegna), e il Monastero di Cortona Hotel & Spa, situato in un ex complesso monastico in Toscana.

Dormire con vista sul Bernini a Roma in un hotel dallo stile Barocco

La sala del bar dell'Hotel Barocco di Roma

Le strutture condividono un approccio orientato alla cura dei dettagli, alla valorizzazione del patrimonio storico e a un’ospitalità distintiva.

Hotel Barocco
Piazza Barberini, 9 00187 Roma
Tel +39 06 4872001

Hotel Barocco Roma boutique hotel 4 stelle Roma Piazza Barberini hotel Fontana del Tritone Bernini camere con vista Roma colazione gourmet Roma hotel con bar cocktail Roma soggiorno romantico Roma suite con terrazza Roma Cronos Retreats
 
