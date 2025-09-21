Dormire con vista sul Bernini a Roma in un hotel dallo stile Barocco

L’Hotel Barocco si trova nel cuore di Roma, affacciato su Piazza Barberini e sulla celebre Fontana del Tritone del Bernini. Ospitato in un palazzo nobiliare del XVII secolo, è un raffinato boutique hotel 4 stelle che unisce atmosfera intima e servizio su misura, ideale per viaggiatori internazionali, professionisti e amanti della cultura.

La hall dell'Hotel Barocco di Roma

Camere e suite con vista sulla città eterna

L’hotel dispone di 42 camere e suite, distribuite tra l’edificio principale e un’ala adiacente. Le Camere Classic offrono comfort ed eleganza, mentre le Junior Suite si affacciano su Piazza Barberini. La Junior Suite Terrace, Pool & Sauna è dotata di terrazza privata con vasca esterna e sauna, regalando una vista unica sulla Fontana del Tritone.

La terrazza con piscina e sauna di una Junior Suite dell'Hotel Barocco di Roma

Stile e atmosfera del boutique hotel

Il nome richiama il barocco romano, che si riflette in dettagli decorativi raffinati e discreti. Tessuti morbidi e tonalità calde creano un ambiente raccolto e accogliente, in cui il comfort incontra il fascino di una residenza privata.

Una Junior Suite dell'Hotel Barocco di Roma

Colazione gourmet à la carte e proposte food & beverage

L’Hotel Barocco Roma è rinomato per la sua colazione à la carte, servita senza buffet. L’esperienza inizia con una selezione di pasticceria fatta in casa, frutta fresca, salumi, formaggi, yogurt e cereali, seguita da piatti caldi come uova e pancake. La colazione è disponibile in sala, in camera e, su prenotazione, anche per ospiti esterni.

La sala colazioni dell'Hotel Barocco di Roma

Durante la giornata è disponibile un light menu con insalate, toast, club sandwich, Caesar salad e piatti tipici romani. Il bar, curato dal bartender Gianluca Massa, propone cocktail signature, drink classici e una selezione di vini al calice.

Ospitalità sartoriale e servizio dedicato

Ogni soggiorno è arricchito da un servizio personalizzato, affidato a un team esperto guidato dal Resident Manager Dario Antetomaso. Dalla reception, pronta a organizzare tour ed esperienze a Roma, al maître Stefano Orlandi, ogni dettaglio riflette l’arte dell’accoglienza tipica di una casa privata.

Colazione à la carte dell’Hotel Barocco, con selezione dolce e salata servita al tavolo

Il gruppo Cronos Retreats

L’Hotel Barocco fa parte del gruppo Cronos Retreats, che comprende anche La Villa del Re, esclusivo 5 stelle adults only in Costa Rei (Sardegna), e il Monastero di Cortona Hotel & Spa, situato in un ex complesso monastico in Toscana.

La sala del bar dell'Hotel Barocco di Roma

Le strutture condividono un approccio orientato alla cura dei dettagli, alla valorizzazione del patrimonio storico e a un’ospitalità distintiva.