in scozia

L'hotel che profuma di torba con camere a tema whisky a Islay

Ardbeg ha aperto ad Islay il suo primo boutique hotel: Ardbeg House. Camere a tema, ristorante con piatti scozzesi, whisky e tour della distilleria per vivere un’esperienza nel cuore dell’isola più torbata di Scozia

di Redazione CHECK-IN
 
21 settembre 2025 | 17:30

Sull’isola di Islay in Scozia, celebre in tutto il mondo per i suoi whisky torbati, ha aperto Ardbeg House, il primo boutique hotel firmato dalla storica distilleria. La struttura nasce per offrire ai visitatori e alla comunità locale un’ospitalità che unisce comfort, cucina e atmosfere ispirate al single malt più affumicato di Scozia.

L'hotel che profuma di torba con camere a tema whisky a Islay

Ardbeg House

Dal recupero della distilleria alla rinascita di Ardbeg

Dopo essere stata salvata dalla chiusura nel 1997, la distilleria Ardbeg è tornata a imporsi come un punto di riferimento per gli appassionati di whisky torbato. Migliaia di estimatori ogni anno raggiungono la distilleria per scoprire da vicino la sua storia. Oggi, con Ardbeg House, questo universo affumicato si trasforma in un’esperienza di soggiorno unica.

L'hotel che profuma di torba con camere a tema whisky a Islay

Una stanza di Ardbeg House

Boutique hotel nel cuore di Port Ellen

Situata a Port Ellen, in una posizione panoramica sulla costa, Ardbeg House occupa l’edificio che ospitava il celebre Islay Hotel. Gli interni, firmati dal Russell Sage Studio, uniscono il design contemporaneo a richiami artigianali e dettagli legati al mondo del whisky. Le 12 camere e suite offrono ambienti personalizzati: dal rame riciclato di vecchi alambicchi ai pulsanti “Press for Smoke” che svelano sorprese nascoste.

L'hotel che profuma di torba con camere a tema whisky a Islay

Il bagno di una delle stanze di Ardbeg House

Signature Restaurant e Islay Bar

Il cuore pulsante della struttura è rappresentato dal Signature Restaurant e dal rinnovato Islay Bar. Qui la cucina scozzese incontra l’impronta decisa di Ardbeg: piatti preparati con ingredienti locali come le capesante dell’isola, specialità alla brace cucinate negli smoker artigianali e ricette arricchite da whisky disponibili solo in loco. La carta dei distillati include etichette rare come Ardbeg Homecoming e Ardbeg House Reserve.

L'hotel che profuma di torba con camere a tema whisky a Islay

Signature Restaurant

Atmosfera conviviale e rituali unici

Il grande tavolo centrale accanto al camino accoglie gli ospiti per cene conviviali, mentre il Shortie’s Table del venerdì - ispirato alla mascotte canina della distilleria - invita a condividere storie e degustazioni. Ogni sera alle 18:15, orario simbolico che richiama l’anno di fondazione di Ardbeg (1815), si celebra la whisky hour all’Islay Bar con il misterioso Badger Juice, whisky prodotto in piccoli lotti e servito esclusivamente qui.

L'hotel che profuma di torba con camere a tema whisky a Islay

Islay Bar

Camere tematiche ispirate a Islay

Ogni ambiente di Ardbeg House racconta un frammento della storia e delle leggende di Islay. Dalla hall con arazzi raffiguranti scene dell’isola, fino alle suite dedicate ai contrabbandieri o alle creature mitiche che popolano l’immaginario locale, l’esperienza diventa un viaggio tra mito e ospitalità.

L'hotel che profuma di torba con camere a tema whisky a Islay

Badger Juice

Esperienze tra whisky e natura selvaggia

Gli ospiti possono prendere parte a un tour giornaliero della distilleria Ardbeg, per scoprire i segreti della produzione del whisky torbato più iconico di Islay. Sono inoltre disponibili attività all’aperto per esplorare i paesaggi incontaminati, le spiagge e la fauna dell’isola, trasformando ogni soggiorno in un’immersione autentica nello spirito di Islay.

Ardbeg House
18, Charlotte Steet PA42 7DF, Port Ellen (Isle of Islay)
Tel +44 1496 730059

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Ardbeg House boutique hotel Islay whisky torbato single malt Ardbeg distilleria Ardbeg whisky scozzese soggiorno Islay ristorante Islay Islay bar turismo whisky Scozia
 
