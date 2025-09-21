La stagione sciistica in Val Senales è ufficialmente iniziata presso l’Alpin Arena Senales, con le prime sessioni di allenamento sul ghiacciaio. Nelle prossime settimane, squadre agonistiche e campioni della Coppa del Mondo si alterneranno sulle piste per prepararsi alla nuova stagione.

Si torna a sciare, ecco quando apre la stagione 2025 in Val Senales

Allenamenti sicuri per atleti e squadre agonistiche

Le piste di allenamento sul ghiacciaio sono state sottoposte a omologazione secondo le indicazioni della FISI. Tutte le misure di sicurezza per le piste e i bordi piste sono state adottate, garantendo condizioni ottimali per gli allenamenti di alto livello.

Accessibilità migliorata grazie a nuovi impianti

La nuova funivia e i locali rinnovati della stazione a valle migliorano l’accesso diretto al ghiacciaio, offrendo agli ospiti un percorso veloce e sicuro. Questo facilita la fruizione sia per gli atleti che per gli appassionati di sci.

Sci sul ghiacciaio: spazi per tutti

Il ghiacciaio dell’Alpin Arena Senales sarà utilizzato principalmente dagli sci club per gli allenamenti. Tuttavia, gli appassionati di sci possono comunque accedere a spazi non riservati, osservare gli allenamenti e condividere la salita in seggiovia con i campioni.

Comprensorio sciistico aperto dal 29 novembre

Dal 29 novembre, l’intero comprensorio sciistico sarà accessibile a tutti, con 42 km di piste e 11 impianti tra i 2.011 e i 3.212 metri di altitudine. Tra le piste più rinomate si segnalano gli 8 km della Talabfahrt, la pista nera Leo Gurschler e l’hotel alpino più alto d’Europa, il Glacier Hotel Grawand.