EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 21 settembre 2025  | aggiornato alle 21:19 | 114534 articoli pubblicati

Salomon Food World
Mozzarella Bufala Campana
Mozzarella Bufala Campana

a Sappada

Trascorrere le vacanze a cielo aperto in un camping glamour tra le Alpi e le Dolomiti

Eirl Dolomites Retreat Sappada offre un’esperienza di glamping e benessere tra chalet, piazzole, cucina locale e attività outdoor per famiglie, coppie e viaggiatori in cerca di contatto con la natura e relax

di Redazione CHECK-IN
 
21 settembre 2025 | 20:33

Trascorrere le vacanze a cielo aperto in un camping glamour tra le Alpi e le Dolomiti

Eirl Dolomites Retreat Sappada offre un’esperienza di glamping e benessere tra chalet, piazzole, cucina locale e attività outdoor per famiglie, coppie e viaggiatori in cerca di contatto con la natura e relax

di Redazione CHECK-IN
21 settembre 2025 | 20:33
 

Situato tra le Alpi Carniche e le Dolomiti Pesarine, Eirl Dolomites Retreat Sappada si estende su 30.000 metri quadrati, offrendo piazzole, chalet e case mobili immerse nel verde. Questo rifugio consente a coppie, famiglie, amici e viaggiatori solitari di vivere la natura secondo ritmi personali, con totale libertà e privacy.

Trascorrere le vacanze a cielo aperto in un camping glamour tra le Alpi e le Dolomiti

Chalet in legno locale tra abete rosso e larice, progettati per privacy e comfort

Benessere e relax immersi nella natura

Nel 2026, il retreat inaugurerà un centro benessere panoramico, dotato di solarium sul tetto con vista sulle vette circostanti. Gli spazi sono progettati per offrire comfort, intimità e momenti di relax in armonia con l’ambiente montano. Gli chalet e le case mobili sono disposti strategicamente per valorizzare la vista e garantire riservatezza.

Trascorrere le vacanze a cielo aperto in un camping glamour tra le Alpi e le Dolomiti

Piazzole spaziose e immerse nella natura, per una vacanza in libertà.

Architettura alpina e materiali locali

La struttura è stata realizzata utilizzando l’antica tecnica alpina blockbau, legno di abete rosso e larice e marmo Grigio Carnico, con arredi in materiali ecologici come juta e canapa. La gestione energetica è sostenibile grazie a una centrale a biomassa che utilizza legna di scarto trasformata in cippato, riducendo l’impatto ambientale.

Spazi progettati per comfort e privacy

L’area chalet è separata dalle piazzole glamping tramite un elegante ponte in legno, garantendo momenti di relax e privacy. In inverno, la pista da sci di fondo passa proprio sotto il ponte, creando un’atmosfera alpina autentica. Ogni casa mobile è posizionata per offrire viste spettacolari sulle Alpi di Sappada.

Cucina locale e Alp Stube

Il cuore della struttura è l’Alp Stube, dove ospiti e visitatori possono degustare piatti tipici preparati con prodotti locali. La colazione a buffet propone dolci, frutta fresca, yogurt e specialità salate provenienti da produttori del territorio. Settimanali degustazioni di formaggi e vini regionali avvicinano gli ospiti alla cultura gastronomica locale.

Trascorrere le vacanze a cielo aperto in un camping glamour tra le Alpi e le Dolomiti

Atmosfera accogliente dell’Alp Stube con musica jazz e candele accese.

Attività ed esperienze outdoor

Eirl Dolomites Retreat propone attività per ogni stagione: ciaspolate, sci di fondo, escursioni in quota, passeggiate culturali tra le borgate storiche e lezioni di yoga all’aperto. L’obiettivo è valorizzare il legame tra ospite e territorio, favorendo un turismo consapevole e autentico.

Trascorrere le vacanze a cielo aperto in un camping glamour tra le Alpi e le Dolomiti

Passeggiate culturali e trekking

Sport e allenamento con Lisa Vittozzi

La partnership con la campionessa di biathlon Lisa Vittozzi offre agli ospiti la possibilità di allenarsi in uno chalet dedicato, completo di palestra multifunzione e sauna privata. L’esperienza unisce sport, relax e natura, adatta sia ad appassionati sia a chi desidera mantenersi attivo durante la vacanza.

Trascorrere le vacanze a cielo aperto in un camping glamour tra le Alpi e le Dolomiti

Lisa Vittozzi

Esperienze romantiche e wellness privato

Gli chalet per coppie offrono vasche idromassaggio, saune private e docce emozionali. La nuova area SPA, prevista per il 2026, includerà piscina con solarium panoramico, percorsi wellness, bagni turchi, laghetti d’alta quota, grotta dei silenzi e aree dedicate a yoga e aperitivi al tramonto.

Eirl Dolomites Retreat Sappada
Borgata Cima, 132 33012 Sappada (Ud)
Tel +39 392 9733013

© Riproduzione riservata STAMPA

 
glamping Dolomiti Eirl Dolomites Retreat Sappada montagna chalet montagna benessere alpino vacanze natura turismo sostenibile esperienze outdoor Dolomiti cucina locale Sappada attività montagna
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Mozzarella Bufala Campana
Bord Bia
Rcr
CostaGroup
Mozzarella Bufala Campana
Bord Bia
Rcr
CostaGroup
Allegrini
Foddlab

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 