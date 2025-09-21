Trascorrere le vacanze a cielo aperto in un camping glamour tra le Alpi e le Dolomiti

Situato tra le Alpi Carniche e le Dolomiti Pesarine, Eirl Dolomites Retreat Sappada si estende su 30.000 metri quadrati, offrendo piazzole, chalet e case mobili immerse nel verde. Questo rifugio consente a coppie, famiglie, amici e viaggiatori solitari di vivere la natura secondo ritmi personali, con totale libertà e privacy.

Chalet in legno locale tra abete rosso e larice, progettati per privacy e comfort

Benessere e relax immersi nella natura

Nel 2026, il retreat inaugurerà un centro benessere panoramico, dotato di solarium sul tetto con vista sulle vette circostanti. Gli spazi sono progettati per offrire comfort, intimità e momenti di relax in armonia con l’ambiente montano. Gli chalet e le case mobili sono disposti strategicamente per valorizzare la vista e garantire riservatezza.

Piazzole spaziose e immerse nella natura, per una vacanza in libertà.

Architettura alpina e materiali locali

La struttura è stata realizzata utilizzando l’antica tecnica alpina blockbau, legno di abete rosso e larice e marmo Grigio Carnico, con arredi in materiali ecologici come juta e canapa. La gestione energetica è sostenibile grazie a una centrale a biomassa che utilizza legna di scarto trasformata in cippato, riducendo l’impatto ambientale.

Spazi progettati per comfort e privacy

L’area chalet è separata dalle piazzole glamping tramite un elegante ponte in legno, garantendo momenti di relax e privacy. In inverno, la pista da sci di fondo passa proprio sotto il ponte, creando un’atmosfera alpina autentica. Ogni casa mobile è posizionata per offrire viste spettacolari sulle Alpi di Sappada.

Cucina locale e Alp Stube

Il cuore della struttura è l’Alp Stube, dove ospiti e visitatori possono degustare piatti tipici preparati con prodotti locali. La colazione a buffet propone dolci, frutta fresca, yogurt e specialità salate provenienti da produttori del territorio. Settimanali degustazioni di formaggi e vini regionali avvicinano gli ospiti alla cultura gastronomica locale.

Atmosfera accogliente dell’Alp Stube con musica jazz e candele accese.

Attività ed esperienze outdoor

Eirl Dolomites Retreat propone attività per ogni stagione: ciaspolate, sci di fondo, escursioni in quota, passeggiate culturali tra le borgate storiche e lezioni di yoga all’aperto. L’obiettivo è valorizzare il legame tra ospite e territorio, favorendo un turismo consapevole e autentico.

Passeggiate culturali e trekking

Sport e allenamento con Lisa Vittozzi

La partnership con la campionessa di biathlon Lisa Vittozzi offre agli ospiti la possibilità di allenarsi in uno chalet dedicato, completo di palestra multifunzione e sauna privata. L’esperienza unisce sport, relax e natura, adatta sia ad appassionati sia a chi desidera mantenersi attivo durante la vacanza.

Lisa Vittozzi

Esperienze romantiche e wellness privato

Gli chalet per coppie offrono vasche idromassaggio, saune private e docce emozionali. La nuova area SPA, prevista per il 2026, includerà piscina con solarium panoramico, percorsi wellness, bagni turchi, laghetti d’alta quota, grotta dei silenzi e aree dedicate a yoga e aperitivi al tramonto.