Un hotel storico di Velden per scoprire il lato autentico della Carinzia

Velden am Wörthersee è una delle località più note della Carinzia, la regione più meridionale dell’Austria, vicina al confine italiano di Tarvisio da cui dista una mezz’ora di auto via autostrada. La sua ricchezza culturale si manifesta attraverso numerosi eventi che la animano durante tutto l'anno, dai concerti di musica classica ai festival gastronomici, dalle mostre d'arte alle manifestazioni folcloristiche che celebrano le tradizioni carinziane.

La facciata dell'Hotel Post-Wrann

Nella prima settimana di settembre la cittadina come per la verità tutto il Wörthersee, sono invasi da motociclisti di tutti i Paesi, con prevalenza di tedeschi in sella alle Harley Davidson, che celebrano qui il più grande raduno d’Europa. Due edifici comunicanti nel pieno centro del paese ospitano l’Hotel Post-Wrann, gestito dalla stessa famiglia Wrann da sette generazioni e cioè da fine ‘700.

La spa dell'Hotel Post-Wrann

Hotel Post-Wrann, le camere

Alla cinquantina di camere di categoria quattro stelle suddivise in 11 tipologie diverse, si aggiunge un comodo parcheggio privato, sale riunioni e sale seminari, un’area wellness di 200 metri quadrati con una terrazza esterna da 40, comprendente sauna finlandese, biosauna, bagno turco, cabina a infrarossi, ampia sala di riposo e sala fitness.

Una delle camere dell'Hotel Post-Wrann

Relax e natura al Seehotel Europa sul Wörthersee

Alla stessa proprietà appartiene anche il Seehotel Europa, un quattro stelle superior situato direttamente sulle rive del Wörthersee, immerso in un parco privato di 30mila metri quadrati a pochi passi dal centro. Lì gli ospiti del Post-Wrann condividono una verdeggiante spiaggia privata attrezzata per il relax diretto sul lago, con lettini, ombrelloni, bar con servizio spiaggia, barche a vela, barche elettriche, surf, kayak, scuola di sci d'acqua, kite-surfing e altri intrattenimenti.

La spiagga privata sul lago dell'Hotel Post-Wrann

Il ristorante-pizzeria Wranissimo nel cuore di Velden

Uno dei punti di forza del Post-Wrann apprezzatissimo anche da chi passeggia per il centro di Velden è il ristorante-pizzeria Wranissimo rinnovato da pochi mesi: è aperto tutto l’anno e poiché si trova in centro a metà della passeggiata è impossibile non vederlo. Il menu offre una scelta molto variegata, capace di soddisfare ogni richiesta, dall'appassionato di carne agli amanti del pesce, dai vegetariani ai golosi di pizza autentica. È un luogo frequentato da coppie, famiglie, ma anche da grandi tavolate di amici per un pasto in compagnia alla scoperta di sapori genuini.

Una delle sale del ristorante Wranissimo

La proposta per pranzo o cena parte con gli antipasti: carpaccio di manzo servito con rucola, capperi, parmigiano, aceto di cipolla; zuppa di crema di mais con crostini, la classica Fritatensuppe austriaca, un brodo di manzo fatta in casa con verdure, olio d'oliva ed erbe aromatiche; un'insalata di gamberetti e calamari con pomodori ciliegini, lime e vinaigrette; numerose altre insalate tra cui la Caesar classica con lattuga romana, crostini di parmigiano e capperi e l’insalata con pollo servita con lattuga iceberg e lattuga rossa.

Un menu tra tradizione carinziana e proposte internazionali

La carne, proveniente da allevamenti regionali selezionati, viene lavorata con tecniche che ne preservano la tenerezza e il sapore naturale. I piatti di selvaggina, particolarmente apprezzati durante la stagione autunnale, sono un omaggio alla tradizione venatoria carinziana, reinterpretata attraverso marinature innovative e accompagnamenti ricercati. La sezione vegetariana del menu dimostra come la cucina del Wranissimo sappia valorizzare anche gli ingredienti più semplici, trasformando verdure di stagione e prodotti dell'orto in piatti interessanti per creatività e sapore. I formaggi locali, i funghi dei boschi circostanti e le erbe aromatiche alpine diventano protagonisti di preparazioni che celebrano la biodiversità del territorio.

Tra le specialità più apprezzate, oltre alle carni, spiccano i piatti a base di pesci del Wörthersee preparati secondo ricette tradizionali, ma con presentazioni moderne che esaltano la delicatezza delle carni lacustri. Per un pasto leggero il menu offre scelte come il filetto di trota locale, preparato con burro alla salvia e limone, un piatto semplice che esalta il sapore del pesce fresco di fiume. Un piatto ricercato è il filetto di lucioperca, servito con contorni che ne esaltano la delicatezza. Per i vegani o semplicemente per chi preferisce la verdura c’è un piatto dedicato, una ciotola di riso basmati ricca di verdure, tra cui cavoletti di Bruxelles ed edamame, per un pasto sano e saporito.

La classica Fritatensuppe austriaca del ristorante Wranissimo

La carta delle pizze, cotte nel tradizionale forno a legna da un esperto pizzaiolo, è molto vicina alla tradizione italiana e spazia dai classici alle creazioni più gourmet. Non possono mancare la Margherita, la pizza al Prosciutto, la Romana con olive, acciughe e capperi, la pizza ai Funghi con champignon e la tropicale pizza Hawaii con prosciutto e ananas, ma anche pizze al tonno, salame, prosciutto e salame e infine con le verdure. Tra le specialità si trova una saporita pizza ai Quattro Formaggi; la Quattro Stagioni con carciofi, salame, funghi e prosciutto; la pizza Primo Amore, un equilibrio di sapori con rucola fresca, scaglie di parmigiano e prosciutto di San Daniele Dop; la pizza Nera dal carattere unico, a base al pistacchio, ricotta, pomodorini e speck. La scelta continua con la pizza ai Frutti di Mare, la pizza Burrata, con burrata, pomodorini e prosciutto di San Daniele, ma anche caprese, cardinale, messicana, provinciale, diavolo, gamberetti e mafiosa e infine il classico calzone ripieno di pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi.

Il servizio di sala è caratterizzato da una professionalità discreta e attenta, dove ogni membro del team è formato per anticipare i desideri degli ospiti senza mai risultare invadente. L'accoglienza calda e familiare, tipica dell'ospitalità austriaca, si combina con standard di servizio internazionali, creando un'esperienza gastronomica di alto livello.