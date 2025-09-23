Niente code, niente sci: il resort in Trentino che ribalta l’idea di vacanza invernale

In Val di Non, in Trentino, c’è un resort che ha deciso di ribaltare il modo in cui si vive l’inverno: niente folle sulle piste, niente traffico, solo boschi, neve e aria pungente trasformati in strumenti di benessere. Il Pineta Nature Resort di Predaia (Tn) lancia due programmi inediti per la stagione 2025-2026 che uniscono il freddo, lo sport e la natura in percorsi pensati per rigenerare corpo e mente. Una scelta che intercetta un cambiamento ormai evidente: negli ultimi anni il concetto di vacanza si è trasformato e sempre più viaggiatori cercano mete capaci di unire relax, attenzione al corpo, attività all’aria aperta e persino cura dei propri compagni a quattro zampe.

Il Pineta Nature Resort di Predaia (Tn)

Pineta Winter Therapy: il freddo come arte del benessere

La novità principale è la Pineta Winter Therapy, un’esperienza olistica che propone il freddo come arte del benessere. Non ci sono cabine criogeniche né tecnologie sofisticate: al Pineta il contatto è diretto, immediato, puro. Gli ospiti, guidati da esperti, vengono accompagnati in esperienze di “barefoot” sulla neve, percorsi Kneipp nel torrente San Romedio, sessioni di meditazione e respirazione all’aperto. Dal 9 novembre al 18 gennaio 2026 il programma diventa prenotabile per chi vuole rigenerare corpo e mente, partendo da un richiamo ancestrale: tornare a sentire il suono del vento tra gli alberi, il profumo della terra, l’energia tonificante del freddo.

Al Pineta Nature Resort si fa barefooting sulla neve

Il percorso agisce su più livelli. Rafforza il sistema immunitario, stimola la circolazione, migliora la termoregolazione. Allo stesso tempo riduce lo stress, favorisce la concentrazione e aiuta a ritrovare equilibrio psicologico grazie all’immersione nella natura, al silenzio e all’aria pulita. Non è un caso che la scienza dello sport da tempo riconosca i benefici del freddo: riduce le infiammazioni, allevia il dolore muscolare, diminuisce il gonfiore e incrementa il dispendio calorico.

Nella spa del Pineta Winter Therapy disponibili i massaggi

Al Pineta tutto questo si integra con il calore accogliente della spa, dove una nuova Infinity Pool riscaldata si affaccia sulle Dolomiti. Con i suoi 1.200 mq, il centro benessere propone inoltre yoga, pilates, campane tibetane e gettate di vapore in sauna, in un’alternanza costante tra attività all’aperto e momenti di relax.

Pineta Active Living: sport, natura e crescita personale

Accanto alla Winter Therapy, il resort lancia anche il Pineta Active Living, un programma rivolto a chi ama muoversi e vuole rigenerarsi attraverso la corsa, le camminate consapevoli e allenamenti mirati. La prima edizione è fissata dal 2 al 9 novembre, mentre una versione avanzata sarà proposta dal 3 al 10 maggio 2026. In sette giorni gli ospiti prendono parte a sessioni sportive guidate, percorsi nel bosco e incontri con un mental coach, con momenti di riflessione e laboratori di respirazione che completano il lavoro fisico.

Eco-chalet, natura e buona tavola

L’esperienza di soggiorno, ricordiamo, è parte integrante di questo approccio. Al Pineta Nature Resort si dorme in eco-chalet costruiti secondo i principi della bio-architettura, con soluzioni a impatto zero che vanno dalla baita di montagna alla suite in legno di rovere. Tra le novità, le Junior Suite dello Chalet Ginepro: spazi pensati per le coppie, con giardino privato o balcone panoramico, un nido sospeso in soggiorno e una vasca freestanding che diventa il centro del relax.

Al Pineta Nature Resort si dorme in eco-chalet costruiti secondo i principi della bio-architettura

Il legame con l’ambiente circostante prosegue nelle attività outdoor. Ogni mattina una guida accompagna gli ospiti in passeggiate nel bosco, pensate per raggiungere i 7.000 passi di benessere quotidiani, con esperienze che vanno dall’abbraccio agli alberi al percorso Kneipp nel torrente San Romedio. A disposizione ci sono anche nordic walking, bici, running e gite settimanali in mountain bike o e-bike attraverso i paesaggi della Val di Non.

Una suite del Pineta Winter Therapy

Infine c’è la tavola, che da sempre è il cuore dell’ospitalità del Pineta. Il ristorante “Alla Pineta”, riconosciuto come Osteria tipica trentina e segnalato da Slow Food tra le Osterie d’Italia, propone piatti stagionali preparati con materie prime locali a chilometro zero. La carta dei vini, curata dal sommelier e co-proprietario Andreas Sicher, spazia dalle etichette trentine a quelle tedesche, francesi e austriache, con serate di degustazione organizzate nella cantina del resort.

La sala del ristorante “Alla Pineta”

Per chi partecipa ai programmi “Pineta Winter Therapy” e “Pineta Active Living”, i menu vengono studiati in collaborazione con un nutrizionista sportivo, garantendo un’alimentazione equilibrata senza rinunciare alla qualità della cucina del territorio.