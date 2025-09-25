EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 25 settembre 2025  | aggiornato alle 14:39 | 114631 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Mozzarella Bufala Campana
Mozzarella Bufala Campana

Alta ospitalità

La famiglia Falkensteiner leader a 5 stelle nell’hotellerie e ora anche nella cucina gourmet

Nella residenza di Brunico, il Kronplatz Hotel con lo chef umbro Federico Carsili propone un menù a millimetro zero e presto sperimenterà anche la cucina al tartufo

di Giuseppe Cristini
Direttore Accademia del Tartufo nel Mondo
 
25 settembre 2025 | 10:43

La famiglia Falkensteiner leader a 5 stelle nell’hotellerie e ora anche nella cucina gourmet

Nella residenza di Brunico, il Kronplatz Hotel con lo chef umbro Federico Carsili propone un menù a millimetro zero e presto sperimenterà anche la cucina al tartufo

di Giuseppe Cristini
Direttore Accademia del Tartufo nel Mondo
25 settembre 2025 | 10:43
 

Pochi hotel in Italia, anche di lusso, riescono a esprimere una cucina di alto livello e autenticamente gourmet. Nei Falkensteiner Hotel questo avviene grazie alla ricerca costante di soddisfare il cliente: dopo un lungo viaggio l’ospite può vivere un momento di relax con una cena di profilo internazionale pensata per viaggiatori business e appassionati di enogastronomia.

La famiglia Falkensteiner leader a 5 stelle nell’hotellerie e ora anche nella cucina gourmet

Federico Carsili, Giuseppe Cristini e Nadia Ellwegger

Welcome home con raffinatezza

Il leitmotiv è “Welcome home” e la filosofia in cucina si traduce in territorialità e stagionalità altoatesina e non solo. La famiglia Falkensteiner possiede hotel di lusso in tutta Europa e la ristorazione, affidata a chef esperti, è uno dei fiori all’occhiello del gruppo.

Un patto di buongusto a millimetro zero

A Brunico abbiamo incontrato lo chef Federico Carsili che, dopo aver girato il mondo, è tornato in Italia. Racconta che “si parte sempre dal grande rispetto per la materia prima locale per poi sperimentare il mondo”.
I Falkensteiner Hotel hanno una clientela internazionale e puntano su piatti stagionali e territoriali, in un vero e proprio patto di buongusto con i produttori a millimetro zero, che forniscono prelibatezze tutto l’anno. Una scelta di cui la regione può andare fiera.

Seven Summit: dalle alte vette il meglio da donare all’ospite

Non mancano piatti internazionali. “Seven Summit” significa apertura verso le cucine dei Paesi vicini: dalla Francia alla Slovenia fino alla Croazia, per sentirsi davvero al centro del mondo.
Un esempio di identità culturale è dato dai formaggi, presenti nella ricca colazione e nel carrello della cena. Tutti affinati in un ex bunker di guerra, oggi trasformato in luogo di stagionatura, diventano specialità uniche e irripetibili.

Lo chef e il team: tra cucina e sala

Per lo chef Federico Carsili gli elementi fondamentali sono passione e scoperta. La direttrice di sala Nadia Ellwegger sottolinea un approccio umile e sincero verso l’ospite, mentre la sommelier Giulia Grilli cura una carta dei vini affascinante. Kate Perez porta in sala un’eleganza quasi danzante, presentando le portate e raccontando il territorio altoatesino.

Managerialità e professionalità per operare al meglio

Quella del Kronplatz è una grande squadra, organizzata in modo verticale ma unita nello spirito: dal commis fino al general manager Peter Knoll, che abbiamo incontrato durante la visita. Tutto funziona con efficienza e armonia: un team che sa emozionare e coccolare l’ospite in un ambiente familiare ma raffinato.

La famiglia Falkensteiner leader a 5 stelle nell’hotellerie e ora anche nella cucina gourmet

Il Falkensteiner Hotel Kronplatz

Il turismo come simbolo di una terra meravigliosa

Un altro aspetto fondamentale è il turismo, settore in cui l’Alto Adige è maestro e con cui tutte le Regioni italiane devono confrontarsi. L’auspicio è che anche le Marche continuino a collaborare con il gruppo Falk Tour, valorizzando esperienze sensoriali legate al tartufo, al vino e alla narrazione della bellezza. 

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Falkensteiner Hotel Kronplatz Hotel Brunico cucina gourmet Alto Adige Federico Carsili chef hotel di lusso Europa cucina a km zero enogastronomia altoatesina Seven Summit dining turismo enogastronomico hotellerie 5 stelle
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Beer and Food
Doumix
Consorzio Asti DOCG
Diemme
Beer and Food
Doumix
Consorzio Asti DOCG
Diemme
Lucart
Rcr

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 