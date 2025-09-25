W Florence: l’ex Grand Hotel Majestic rinasce come luxury lifestyle hotel

Nato dall’energia sociale di New York, W Hotels è da oltre vent’anni un punto di riferimento nell’ospitalità lifestyle. Con 70 destinazioni in tutto il mondo, il brand si distingue per il design curato nei minimi dettagli, l’iconico servizio Whatever/Whenever e le vibranti Living Rooms, che promuovono esperienze di connessione sociale. Ogni hotel unisce l’energia magnetica di W Hotels con l’essenza della cultura locale, creando spazi dove nascono nuove prospettive e si celebra la libertà di espressione personale.

La Supreme Suite del W Florence

W Hotels e’ parte del portfolio Marriott Bonvoy, che comprende oltre 30 straordinari brand alberghieri, e a luglio ha ufficialmente presentato l’apertura di W Florence, un lussuoso rifugio nel cuore della capitale toscana.

Il restauro dell’ex Grand Hotel Majestic

W Florence dona nuova vita a un edificio storico in stile razionalista-modernista - che ospitava un tempo l’ex Grand Hotel Majestic - e porta una ventata di energia contemporanea nel panorama dell’hotellerie di lusso fiorentina.

W Florence segue le recenti aperture di W Prague, W Budapest e della prima proprietà italiana del brand, W Rome, confermando l’impegno del brand nel ridefinire l’ospitalità di lusso lifestyle in Europa e nel mondo. Situato nel cuore di Firenze, in Piazza dell’Unità Italiana, con ingresso da via del Melarancio, l’hotel è a pochi passi dal Duomo.

Per i fiorentini è stata una liberazione dalla tristezza di anni di lavori e degrado in una delle piazze più significative della città. Il restauro del palazzo che ospitava un albergo iconico per la città negli anni ottanta era seguito con curiosità e trepidazione.

Il ristorante Tratto del W Florence

A distanza di tre mesi dall’inaugurazione si può dire che Firenze si è innamorata di questo luogo così conforme e rispettoso della tradizione architettonica all’esterno e all’interno invece un volo nel tempo, nei favolosi anni sessanta, settanta, anni mitici per la cultura e da noi vecchia generazione in parte vissuti e raccontati ai più giovani.

Ambienti lussureggianti con un arredamento minimal così perfetto da far venir voglia di indossare la minigonna ed avere accanto giovani con pantaloni a zampa di elefante e mamma con lo chemisier e fratello con il giubbino. Stranamente non si avverte nulla di artefatto per conquistare il cliente ma ci si sente trasportati in una realtà parallela da vivere con curiosità ed entusiasmo nella sua perfetta realtà.

Camere e suite di design

L’hotel dispone di 119 camere dal design ricercato, tra cui 16 suite e una Penthouse, oltre a spazi interni ed esterni perfettamente integrati, che includono un cortile centrale parzialmente coperto, circondato da interessanti proposte gastronomiche. Impareggiabile è il rooftop garden, che regala una vista panoramica sull’architettura iconica di Firenze.

La Penthouse del W Florence

«L’apertura di W Florence segna l’arrivo di un’esperienza di ospitalità audace e immersiva in una delle città artistiche più vivaci d’Italia» dichiara Helen Leighton, Vice President, Luxury Brands, EMEA. «Siamo felici di vedere i nostri ospiti immergersi nel ricco tessuto culturale di Firenze, reso ancora più vivo grazie al design audace di W Florence, alle sue proposte culinarie innovative e all’inconfondibile servizio firmato W.»

Architettura e design tra passato e presente

Design audace e senza tempo l’albergo, come dicevo, è situato in un edificio iconico progettato nel 1968 dal celebre architetto fiorentino Lando Bartoli e caratterizzato da una facciata in pietra, finestre a feritoia e elementi verticali in bronzo. L’hotel è stato restaurato e reinterpretato dallo studio italiano Genius Loci Architettura (GLA), nel rispetto degli standard di sostenibilità LEED Gold e WELL Silver.

Il pluripremiato studio di design internazionale AvroKO, già responsabile degli interni di W Prague e di W Hoboken, di prossima apertura, ha fuso il fascino degli anni ’60 e ’70 con un’estetica moderna e raffinata, ispirandosi al mondo della moda italiana per creare un dinamico dialogo tra passato e presente.

Forme geometriche e colori decisi caratterizzano l’intero hotel, dai ristoranti e gli spazi comuni fino alle camere e suite. Appena entrati si è catturati da un ipnotico murale realizzato dallo studio londinese Adam Ellis Studio, le cui opere sono una costante anche in altri W Hotels europei: un giardino babilonico fiorentino popolato da un’esotica fauna ispirata alla famiglia de’ Medici, che fonde elementi della cultura italiana contemporanea con suggestioni storiche.

La W Lounge e il cortile interno

La Lounge è il cuore pulsante di W Florence con performance musicali dal vivo, DJ set e reinterpretazioni creative dei grandi classici della mixology ed è già diventata un must per la bella gioventù fiorentina ed internazionale.

Al centro, un cortile parzialmente coperto che evoca gli anni ’60 con arredi e dettagli ispirati a icone del design industriale italiano come Joe Colombo. Un bancone ellittico in pietra lavica blu si estende lungo il lato della W Lounge, culminando in un “aperitivo table” dove vengono serviti assaggi gourmet dalle influenze italiane.

La W Lounge

Il bar si affaccia sull’all-day dining e sul cortile centrale, consentendo un passaggio fluido dal giorno alla sera. Pavimentazioni geometriche di grande impatto si sposano con comode sedute curve rivestite in bouclé e velluto di alta qualità.

Al centro dell’hotel si trova il cortile, concepito come una vera e propria piazza interna, che crea un flusso naturale tra i ristoranti e le aree comuni. Un tempo soppalco di una ex banca, lo spazio è stato trasformato con cura: sedute dallo stile rétro italiano si affiancano a vivaci elementi botanici, pareti verdi e piante rigogliose.

Camere e suite ispirate a Firenze

Le 119 camere e suite all’avanguardia combinano elementi in marmo e motivi grafici, proponendo una reinterpretazione contemporanea di materiali classici. La palette cromatica si ispira alla città: verdi intensi, rosso Medici e blu regale. Sopra ogni letto spicca un’installazione luminosa scenografica ispirata alle iconiche arcate fiorentine, da Palazzo Pitti al Corridoio Vasariano.

Una suite del W Florence

Ampie finestre, terrazze e balconi offrono scorci mozzafiato sulla città, dai tetti ai monumenti storici. La Penthouse, interpretazione firmata W della suite presidenziale, offre anche una terrazza privata di 140 m con vista panoramica sulla Cattedrale di San Lorenzo, il Duomo e lo skyline della città.