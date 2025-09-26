Da Berti, un menu che celebra Milano per la Giornata dei Locali Storici d’Italia

La storia di Milano e d’Italia passa anche dalla tavola, e pochi luoghi la raccontano con la stessa intensità di Da Berti, storica trattoria che dal XIX secolo accoglie esponenti della vita politica, artistica e culturale della città. Un ambiente elegante e ricco di memoria, oggi parte dell’Associazione Locali Storici d’Italia, che il prossimo 4 ottobre sarà protagonista della Giornata Nazionale dedicata a questi autentici custodi dell’ospitalità italiana.

La sala del Ristorante Da Berti

Da Berti, il menu per la Giornata Nazionale dei Locali Storici d'Italia

Per l’occasione lo chef Marco Fossati ha pensato a un menu che rende omaggio ai sapori simbolo della cucina meneghina e alla tradizione stessa del ristorante. Si comincia con un grande classico: i mondeghini, polpette di carne di vitello, manzo, mortadella e con una leggera nota acida data dal limone. Un piatto nato come ricetta di recupero delle carni bollite e che racconta la storia gastronomica di tante famiglie meneghine.

Il menu per la Giornata Nazionale dei Locali Storici d'Italia

Come portata principale c’è il piatto che più di ogni altro identifica Milano: un risotto allo zafferano con ossobuco, preparazione che unisce tecnica, raffinatezza e storia cittadina. Il riso è ben bilanciato nel gusto e cotto al dente, in modo che il chicco di riso mantenga il suo carattere e sapore, l’ossobuco completa alla perfezione l’abbinamento anche grazie al suo fondo di cottura e al midollo, un vero e proprio “burro di carne” da mischiare col risotto o da recuperare alla fine con del pane. Tradizione, semplicità e gusto.

Mondeghini del ristorante Da Berti
Risotto alla milanese e ossobuco del ristorante Da Berti
Cream caramel del ristorante Da Berti

Il percorso si chiude con un dessert che da sempre caratterizza l’offerta del locale, il crème caramel Da Berti, dolce rassicurante e intramontabile, capace di evocare ricordi condivisi da generazioni di clienti. Il crumble al cioccolato fondente, croccante ed intenso, fa da perfetto contraltare alla dolcezza del crème caramel. Ad accompagnare la degustazione viene proposto un calice di Rosso di Valtellina Doc 2020 della cantina Alessio Magi, scelta che sottolinea il legame con il territorio lombardo: un vino tannico e beverino, accompagnamento azzecato e che ben si sposa al menù scelto.

Da Berti, locale e atmosfera che sanno di storia

Il menu pensato per la Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia è reso ancora più suggestivo da un locale che si presenta spazioso, essenziale e solare. Gli spazi esterni permettono di godere del clima mite di inizio autunno, la veranda interna accoglie gli ospiti in un ambiente che rende omaggio alla lunga storia di Da Berti con eleganza e semplicità.

La veranda del ristorante Da Berti

Infatti, le attività che rientrano nei Locali Storici d’Italia sono spazi che custodiscono un pezzo di identità collettiva, capaci di trasformare un pranzo, un caffè o un soggiorno in un’esperienza di cultura e memoria. Il loro valore non si misura solo nella longevità - almeno settant’anni di attività continuativa sono richiesti per l’ammissione - ma soprattutto nella capacità di raccontare episodi e atmosfere che hanno segnato la storia italiana: la selezione rigorosa rende ogni esperienza unica.

L'importanza dell'Associazione Locali Storici d’Italia

L’associazione che riunisce questi locali è nata nel 1961 ed è stata ufficialmente costituita nel 1976 dal giornalista Enrico Guagnini insieme ad Angelo Pozzi, allora titolare del Ristorante Savini di Milano. Oggi il sodalizio conta soci in tutta la penisola e anche alcuni corrispondenti all’estero, con un obiettivo preciso: tutelare e valorizzare questi luoghi unici, sottraendoli al rischio dell’oblio e restituendo loro il ruolo di protagonisti nella memoria collettiva.

La Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia, che il prossimo 4 ottobre vedrà protagonisti ristoranti, caffè, alberghi e pasticcerie da Nord a Sud, nasce proprio con l’intento di invitare il pubblico a riscoprire questi luoghi unici. Non semplici esercizi commerciali, ma spazi che custodiscono un pezzo di identità collettiva, capaci di trasformare un pranzo, un caffè o un soggiorno in un’esperienza di cultura e memoria: Da Berti è pronto a fare la sua parte con questo menu che celebra la grande storia di Milano.