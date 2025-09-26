Sant’Angelo in Vado celebra il Tartufo Bianco con sette giornate di eventi

La 62ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado torna dall’11 ottobre al 2 novembre con un ricco programma di eventi dedicati al Tartufo Bianco, tra i prodotti gastronomici più pregiati e apprezzati al mondo. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 11 ottobre alle ore 18 in Piazza Umberto I, dando il via a sette giornate di celebrazione che culmineranno con la Fiera dei Tartufai di domenica 2 novembre.

Mostra nazionale del Tartufo Bianco, fino al 2 novembre a Sant'Angelo in Vado

Un evento dedicato al Tartufo Bianco e al territorio delle Marche

La manifestazione si distingue per la capacità di unire eccellenza gastronomica e valorizzazione del territorio. Sant’Angelo in Vado, nel cuore delle Marche, offre un contesto unico, dove il Tartufo Bianco diventa ambasciatore di una cultura enogastronomica di alto livello. L’evento promuove un’area ricca di risorse naturali, sottolineando l’importanza di preservare un ambiente integro e autentico.

Cambiamenti climatici e tutela ambientale al centro del dibattito

Quest’anno la mostra introduce un focus rilevante sul rapporto tra clima e crescita del tartufo, coinvolgendo studiosi ed esperti a livello nazionale. Habitat, ambiente e clima saranno i temi principali, affrontati in collaborazione con diverse università italiane, per analizzare l’impatto dei cambiamenti climatici e le prospettive future della coltivazione del Tartufo Bianco.

Il tartufo bianco di Sant'Angelo in Vado

Le dichiarazioni del sindaco Stefano Parri

«La 62esima edizione si apre con i migliori auspici grazie a una stagione di raccolta che si prospetta ottima alla luce dei frequenti temporali estivi fondamentali per lo sviluppo del Tartufo Bianco - dichiara il sindaco Stefano Parri - Oltre ai profumi eccellenti che sicuramente non mancheranno speriamo di avere anche buone disponibilità di prodotto. Quest’anno per la sessantaduesima Mostra Del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado si prevede una proposta innovativa che porrà al centro dell’evento il prodotto e la cerca con un macrotema legato alla tutela ambientale e al clima.

Cane da tartufo nel bosco

Il tartufo è un eccellente indicatore biologico che racconta molto delle condizioni ambientali e della salute dell’ecosistema. Sarà il focus centrale di tutti gli appuntamenti e lo faremo con studiosi, esperti in collaborazione con le università italiane e del territorio, per valorizzare ancora di più il ruolo della cerca e della produzione di tartufo bianco di Sant’Angelo in Vado per il territorio e per il centro Italia. Obiettivo che emerge anche nella nuova immagine caratterizzata da una grafica classica che traduce la grande importanza del tartufo bianco per l’ecosistema, per la nostra comunità e per tutto ciò che ruota intorno alla nostra preziosa risorsa».

Degustazioni, spettacoli e premi dedicati al Tartufo Bianco

Il programma include la Gara Nazionale di Cerca al Tartufo - Trofeo Sergio Perrotta, che rappresenta uno dei momenti più attesi. Piazza Umberto I sarà il cuore dell’evento, con stand di tartufo fresco, prodotti tipici e spazi dedicati alla Corte Gastronomica di Palazzo Mercuri, dove i visitatori potranno degustare vino, piatti a base di Tartufo Bianco e altre specialità locali.

Diversi talk show alla festa del tartufo

Arte, musica e attività per ogni età

L’atmosfera della manifestazione sarà arricchita da concerti di musica live, mostre d’arte, laboratori e attività ludiche pensate per i più piccoli. Corso Garibaldi si trasformerà nella suggestiva via dei Mercanti, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra artigianato artistico e sapori autentici. Il tradizionale Premio Tartufo d’Oro premierà personalità di rilievo nel panorama culturale e gastronomico italiano, confermando il prestigio dell’evento.

Piazza Umberto I a Sant'Angelo in Vado (Pu)

Motoraduno Internazionale e collaborazioni istituzionali

La manifestazione ospiterà anche il celebre Motoraduno Internazionale, organizzato in collaborazione con il Moto Club Tonino Benelli, richiamando centauri da tutta Italia e dall’estero. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sant’Angelo in Vado con il supporto della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, della Camera di Commercio delle Marche e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo, a conferma del respiro nazionale e dell’alta qualità dell’evento.

Uovo gourmet al tartufo bianco

Un appuntamento imperdibile per appassionati e operatori del settore

La 62ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado si conferma un evento di riferimento per appassionati, chef, operatori del settore e turisti, unendo gastronomia, cultura, arte e ambiente in una celebrazione che rafforza il legame tra il Tartufo Bianco e il suo territorio d’origine.