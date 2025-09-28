Alla scoperta della Sicilia autentica: esperienze e benessere all’Adler Spa Resort

Immerso nella macchia mediterranea della Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa e affacciato sul mare, l’Adler Spa Resort Sicilia rappresenta un modello di ospitalità attenta all’ambiente e alla cultura. Aperto tutto l’anno, si trova a pochi chilometri da Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, ed è un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che unisca benessere, cultura e gastronomia. Il resort propone soggiorni che integrano paesaggio, cultura locale e attività esperienziali. Il periodo autunnale è particolarmente indicato per vivere il resort: le giornate miti e luminose della Sicilia proseguono fino a dicembre, invitando a un soggiorno rilassante e intenso.

L’Adler Spa Resort Sicilia è immerso nella macchia mediterranea

Camere e spazi di soggiorno: design e contatto con la natura

Le Junior e Family Suite dell’Adler Spa Resort Sicilia sono progettate con linee semplici e armoniche, colori caldi e materiali naturali. Ogni camera si affaccia sul mare, offrendo una vista capace di stabilire un rapporto diretto con il paesaggio circostante. Alcune suite sono state concepite per ospiti con mobilità ridotta, con accessi e servizi dedicati.

Adler Spa Resort Sicilia: Junior Suite

L’arredo privilegia materiali locali e tecniche di design sostenibile, mentre ampie finestre e terrazze permettono di vivere appieno la relazione tra soggiorno e natura. Le camere sono pensate non solo come luogo di riposo, ma come spazio in cui vivere un’esperienza sensoriale e di contatto con l’ambiente.

Adler Spa Resort Sicilia: Family Suite

Ristorazione: una cucina legata al territorio

La filosofia culinaria dell’Adler Spa Resort Sicilia si fonda sul principio «dalla fonte alla tavola». Il pesce proviene direttamente dai pescherecci locali, mentre ortaggi e erbe aromatiche arrivano dall’orto del resort o dalle fattorie vicine. Il ristorante panoramico offre piatti della tradizione mediterranea, preparati con attenzione alla stagionalità e all’equilibrio nutrizionale, accompagnati da una vista mozzafiato sul mare.

Il ristorante panoramico offre piatti della tradizione mediterranea

L’osteria propone un’esperienza più informale, con un menu che racconta la varietà del pranzo mediterraneo e la ricchezza della cucina Siciliana. L’offerta gastronomica si arricchisce di esperienze dedicate, dalle degustazioni di vini in collaborazione con cantine locali, ai percorsi sensoriali nel Sunset Bar, fino ai laboratori tematici come “L’arte della pasta fresca”. In quest’ultimo, gli ospiti raccolgono verdure nell’orto e imparano a preparare diverse varietà di pasta fresca utilizzando farine provenienti dal mulino di Siculiana. Il percorso si conclude con un pranzo che abbina i piatti preparati a vini selezionati dai sommelier Adler.

Il pesce proviene direttamente dai pescherecci locali

Attività ed escursioni: un calendario di esperienze

Il calendario delle attività proposte dall’Adler Spa Resort Sicilia unisce natura, cultura e benessere in un programma ampio e articolato. Tra le escursioni spicca la visita guidata a Sciacca, un borgo ricco di storia e tradizione a circa 22 chilometri dal resort. Il percorso parte dal centro storico, attraversa la Chiesa di San Domenico e Porta Palermo, e prosegue tra le viuzze che ospitano botteghe artigiane di ceramiche locali. Il mercato del pesce, con i suoi colori e profumi, diventa una tappa vivace, mentre il Castello Incantato di Filippo Bentivegna offre atmosfere uniche grazie alle sculture in pietra che raccontano la cultura Siciliana.

Passeggiata a Burgio

Un’altra esperienza significativa è la passeggiata a Burgio, piccolo borgo ricco di radici arabe e normanne. Qui gli ospiti possono visitare la Cappella dei Cappuccini e la cripta delle mummie, il Museo della Ceramica e una delle più antiche fonderie di campane d’Italia, tuttora operativa. Il percorso si conclude con una degustazione di prodotti locali su una terrazza panoramica affacciata sui Monti Sicani. Il resort propone inoltre esperienze agricole, come la raccolta manuale delle olive nel parco della struttura. Guidati dai giardinieri e da una guida ambientale, gli ospiti hanno l’occasione di entrare in contatto diretto con una tradizione secolare. Le olive raccolte vengono trasformate in olio in un frantoio tradizionale e una parte è imbottigliata e spedita agli ospiti, lasciando un ricordo tangibile di questa esperienza.

Cooking Class (foto Alex Filz)

L’offerta si completa con percorsi enogastronomici come “Sicilia a passo lento”, che porta gli ospiti a Racalmuto, terra natale dello scrittore Leonardo Sciascia, per un’immersione tra letteratura e sapori locali. Le visite alle cantine di Donnafugata a Contessa Entellina offrono la possibilità di passeggiare tra i vigneti e degustare etichette selezionate abbinate a piatti ispirati al romanzo Il Gattopardo. Baglio Caruana propone un’esperienza sensoriale sulla cultura del vino Siciliano, mentre il Sunset Bar organizza un percorso dedicato al gin, in un contesto suggestivo e rilassante.

Benessere: un’esperienza su misura

Il centro SPA dell’Adler Spa Resort Sicilia è concepito come un luogo di rigenerazione, con tre piscine, una vasca idromassaggio Thalasso, tre tipologie di sauna e due sale panoramiche. Le tredici cabine per trattamenti, tutte con vista mare, offrono trattamenti talassoterapici e vulcanici, massaggi per il corpo e trattamenti viso ispirati al Mediterraneo. L’approccio del resort integra tecniche mediche innovative con medicina integrata, basata su tre pilastri: alimentazione, esercizio fisico e rilassamento.

Adler Spa Resort Sicilia: spa 1/4 Adler Spa Resort Sicilia: sala massaggi 2/4 Adler Spa Resort Sicilia: massaggi 3/4 Adler Spa Resort Sicilia: piscina con vista 4/4 Previous Next

Un soggiorno che racconta la Sicilia

L’Adler Spa Resort Sicilia non è soltanto un luogo dove soggiornare, ma un’esperienza immersiva in un territorio ricco di storia, cultura e natura. «Vogliamo che ogni ospite possa vivere la Sicilia in modo autentico: dalla camera con vista mare alla tavola, dalle escursioni alla scoperta di tradizioni millenarie, fino ai percorsi di benessere», affermano i responsabili del resort.