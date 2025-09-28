Barceló Marine Boa Vista: il resort adults only a Capo Verde

Il Barceló Marine Boa Vista (Adults Only), il resort di Barceló Hotel Group situato nell’isola di Boa Vista, a Capo Verde rappresenta una nuova tappa nella strategia del gruppo spagnolo di rafforzare la propria presenza nell’arcipelago africano, consolidandosi come una delle catene internazionali di riferimento nell’isola. Il resort, completamente rinnovato e riaperto nel 2025, si trova in una posizione privilegiata, vicino all’Oceano Atlantico, e propone un’offerta che combina lusso, tranquillità e autenticità.

Il Barceló Marine Boa Vista a Capo Verde

Struttura e offerta del Barceló Marine Boa Vista

Il nuovo hotel cinque stelle dispone di 160 camere, una piscina panoramica e due ristoranti. Tra questi il Breeze Bar, a bordo piscina, e un ristorante a buffet che propone un menu che unisce sapori locali e internazionali, puntando su freschezza e creatività. L’offerta è All Inclusive e riservata agli adulti, pensata per garantire un’esperienza di totale relax in un contesto naturale unico. Oltre alla ristorazione, il resort propone attività culturali e spettacoli, con l’obiettivo di far conoscere agli ospiti la cultura locale.

Una camera del Barceló Marine Boa Vista

La posizione strategica permette di esplorare l’isola di Boa Vista, famosa per i suoi paesaggi naturali, la fauna unica e una varietà di esperienze all’aria aperta, dalle escursioni nel deserto alla visione della nascita delle tartarughe marine. Gli amanti dello sport possono praticare windsurf, kitesurf o immersioni.

La spiaggia di Boa Vista

Impatto sull’economia locale

L’apertura del Barceló Marine Boa Vista ha generato oltre 100 posti di lavoro diretti per gli abitanti locali, rafforzando l’impegno del gruppo verso la comunità. Julio Barrientos Suárez, direttore dello Sviluppo per le Isole Canarie, Madeira e Capo Verde, afferma: «Questa è una struttura che punta a distinguersi nell’offerta turistica dell’isola, il primo hotel completamente rinnovato, che crea un’esperienza molto speciale, autentica e genuina, con una personalità unica».

Nuovo investimento sull’isola di Sal

Sempre a settembre, Barceló Hotel Group ha avviato un nuovo progetto sull’isola di Sal: la costruzione del Royal Hideaway Santa Maria, il brand di lusso della catena.

Barceló Marine Boa Vista: la sala ristorante

La posa della prima pietra è avvenuta in una cerimonia alla presenza del co-presidente del gruppo, Simón Pedro Barceló, del primo ministro di Capo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, e del presidente del Comune di Sal, Júlio Lopes dos Reis. Il nuovo resort sarà completato nell’ultimo trimestre del 2027, con un investimento superiore ai 50 milioni di euro, 248 camere e 30 suite. Attualmente circa 180 lavoratori locali sono coinvolti nel progetto.

Il piano complessivo di Barceló a Capo Verde

Dal 2024 il gruppo ha investito complessivamente 150 milioni di euro in quattro progetti alberghieri nell’arcipelago, con un impatto significativo sull’economia locale: circa 500 posti di lavoro diretti e 500 indiretti, oltre a un’offerta di 1.200 posti letto.

Come dichiara Simón Pedro Barceló: «Questo quarto investimento del Grupo Barceló a Capo Verde, questa volta nel segmento del lusso con il marchio Royal Hideaway, dimostra chiaramente il nostro impegno verso questa destinazione». Capo Verde diventa così il 31° Paese in cui il gruppo è presente, con oltre 300 hotel distribuiti in quattro continenti.