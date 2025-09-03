Dalla colazione a merenda: al KoRo Café il lato dolce e vegetale di Milano

A Milano continuano ad aprire sempre più locali che puntano su cucina vegetale, attenzione al benessere e cura dell’estetica. Tra le novità, il KoRo Café, che porta in città la filosofia del marchio tedesco noto per i suoi prodotti naturali e la vendita online. Un locale che unisce caffetteria, ristorazione leggera e punto vendita, con un menu vegetariano e vegano basato su ingredienti semplici e preparazioni trasparenti.

Il KoRo Café di Milano

Atmosfera e design: tra pastello e materiali naturali

Come detto, il KoRo Café punta molto sull’aspetto visivo. Gli spazi sono infatti studiati nei dettagli, con una palette di toni pastello che richiama lo stile del brand. Legno e materiali naturali dominano arredi ed espositori, creando un ambiente luminoso e ordinato, con linee semplici e un’atmosfera accogliente ma dal gusto moderno.

KoRo Café: gli interni

All’esterno, il dehor si apre come estensione naturale dell’ambiente interno, con tavolini e sedie che permettono di concedersi un momento di relax all’aria aperta, in pieno centro città. Una scelta che rende il locale adatto a diverse occasioni, dal caffè veloce alla pausa pranzo più rilassata.

La proposta della colazione

Il Café accompagna la giornata a partire dalla colazione. L’offerta combina classici della pasticceria in chiave vegetale - croissant farciti, crostate artigianali, brownies e banana bread - con opzioni più leggere e bilanciate.

KoRo Café: Muffin

Tra i piatti più apprezzati ci sono le yogurt bowl, disponibili con yogurt tradizionale o di soia e personalizzabili con granola biologica, frutta fresca di stagione e le creme spalmabili KoRo, per una colazione fresca e nutriente.

Dolci firmati Nepà: la collaborazione con la pasticceria vegana

Un altro punto di forza è senza dubbio la collaborazione con Nepà, realtà milanese conosciuta per la pasticceria vegana. Con gli ingredienti forniti da KoRo, il laboratorio prepara ogni giorno muffin, brownies, biscotti, banana bread e torte, tutti rigorosamente vegan. In questo modo il Café propone dolci artigianali in linea con la sua filosofia, fatta di semplicità, ingredienti naturali e attenzione alle diverse esigenze alimentari.

KoRo Café: dolci al bancone

Pranzo tra sandwich, bowl e insalate

A pranzo, poi, la scelta si amplia con i sandwich vegani, che si distinguono per combinazioni originali come Il Controcorrente, con salmone affumicato vegetale, maionese allo yuzu, rucola e avocado.

KoRo Café: Sandwich vegani

Non mancano le lunch bowls, come Il Giusto Saporito con cous cous, crema di peperoni, zucchine, melanzane, olive taggiasche e menta, e le insalate, tra cui La Delicata, che unisce feta, pomodori, cetrioli, olive e capperi con una maionese allo yuzu per un tocco fresco e deciso.

Bevande: dal caffè al KoRoccino

A completare l’offerta c’è la proposta beverage, pensata per ogni momento della giornata. Oltre al caffè tradizionale, disponibile anche con bevande vegetali come avena e soia, spiccano il KoRo Matcha e il KoRo Chai, serviti caldi o freddi. Novità assoluta è il KoRoccino, che abbina il caffè a una delle creme spalmabili KoRo, per una versione originale del cappuccino. Non mancano succhi di frutta e shot energizzanti, come quello con zenzero e mandarino, ideale per una pausa veloce ma ricca di energia.

Corner shop: i prodotti KoRo disponibili alla vendita

Il Café, ribadiamo, è anche punto vendita, con una selezione dei prodotti più apprezzati del catalogo KoRo: dalle barrette proteiche alle energy ball, fino alle creme 100% frutta secca e alle varianti più golose, come quella al cioccolato crunchy o all’arachide con caramello salato. Un modo per permettere ai clienti di scoprire il brand non solo attraverso il menu, ma anche portando a casa i prodotti preferiti.

KoRo Café è anche punto vendita

Filosofia e valori: ingredienti naturali e trasparenza

«Con l'apertura del primo KoRo Café in Italia portiamo a Milano un luogo in cui il nostro brand prende vita» spiega Davide Carenzi, country manager Italia di KoRo. «Uno spazio fisico dove gusto e qualità si incontrano, che permette di connetterci dal vivo con la nostra community. Il Café non è solo un posto per colazione, pranzo o merenda, ma vuole essere un angolo di casa in centro a Milano».

KoRo Café si trova nei pressi del Duomo

Il filo conduttore che lega ogni scelta del brand è la cura per gli ingredienti e la trasparenza. Nei prodotti KoRo non si trovano aromi artificiali, ma solo componenti naturali e di origine vegetale. Dolcificanti come stevia ed eritritolo vengono preferiti allo zucchero raffinato, garantendo un profilo nutrizionale più bilanciato senza rinunciare al gusto. Una filosofia che ha reso KoRo un punto di riferimento per chi presta attenzione all’alimentazione e che oggi trova nuova espressione attraverso il Café.