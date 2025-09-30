Omnia Hotels rilancia l’Hotel Imperiale: tra ospitalità contemporanea e storia ottocentesca

Dopo un anno e mezzo di lavori, l’Hotel Imperiale di via Veneto a Roma torna ad accogliere ospiti grazie a un progetto di ristrutturazione curato da Omnia Hotels. L’intervento, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali, ha permesso di preservare la storicità del palazzo ottocentesco e, al tempo stesso, rinnovarne gli spazi con un design sobrio e funzionale. «Dopo mesi di intensi lavori - ha commentato Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels - siamo felici di poter offrire alla città un nuovo gioiello in una delle strade più note al mondo. La ristrutturazione dell’Hotel Imperiale a via Veneto è stata particolarmente delicata, data l’importanza storica e la complessità del progetto, ma finalmente l’hotel torna a splendere pronto ad accogliere il turismo nazionale e internazionale».

Hotel Imperiale a Roma è stato rinnovato

Camere e suite con vista su via Veneto e i tetti di Roma

L’albergo dispone di 81 camere e suite, alcune con terrazza privata. Tra le più caratteristiche, la suite all’ultimo piano, dotata di un ampio spazio esterno arredato, pensata per un soggiorno riservato con vista sui tetti della città.

Hotel Imperiale: open suite Dolce Vita

Gli interni, curati dall’architetto Andrea Auletta, richiamano la tradizione estetica italiana con parquet in rovere, profili in gesso ispirati alle colonne romane e materiali pregiati come travertino, marmo arabescato orobico e dettagli in ottone spazzolato.

Hotel Imperiale: vista su Roma

Aree comuni tra design e sostenibilità

Gli spazi comuni dell’hotel sono stati concepiti come luoghi di quiete, dove elementi classici e soluzioni moderne dialogano con discrezione. Nel Convivio Lounge, che ospita bar e ristorante, il grande lucernario, i lampadari originali e la carta da parati ispirata a Villa Borghese creano un’atmosfera di giardino d’inverno, con uno spazio esterno immerso nel verde.

Hotel Imperiale: Convivio Lounge

La sala riunioni Flavia è dotata di moderne tecnologie per eventi e incontri di lavoro, completando l’offerta di servizi.

Il legame con la città e il portfolio Omnia Hotels

Il progetto conferma la filosofia di Omnia Hotels, realtà alberghiera italiana guidata da Francesco e Riccardo Lazzarini. Il gruppo conta oggi otto strutture a Roma, tra cui il Donna Laura Palace, lo St. Martin, il Grand Hotel Fleming, lo Shangri La Roma e il Rose Garden Palace, oltre al nuovo progetto Aria Palace, che nascerà dalla ristrutturazione dell’ex Hotel Mondial in zona Teatro dell’Opera.

Hotel Imperiale: Lobby

L’approccio alla riqualificazione valorizza il legame con il territorio e mira a restituire vita a edifici storici, con una visione attenta alla sostenibilità e all’identità culturale dei quartieri in cui gli hotel si inseriscono.