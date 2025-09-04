Autunno in Valle Aurina: relax e benessere all’OLM Nature Escape

La Valle Aurina è un vero paradiso per gli amanti della natura, offrendo panorami mozzafiato e la possibilità di immergersi in un ambiente incontaminato. Con le sue cime che superano i 3000 metri, sorgenti d'acqua potabile e laghetti incantevoli, questa zona è perfetta per escursioni autunnali, durante le quali gli alberi si tingono di rosso e oro creando scenari spettacolari. Un eccellente punto di partenza per esplorare questa meravigliosa valle è OLM Nature Escape, situato a Caminata di Tures (Bz). Questo eco-aparthotel, il primo dell’Alto Adige, è un esempio di sostenibilità, progettato per essere completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e ispirato alla natura circostante.

OLM Nature Escape (Foto Marco Zanta)

La sua architettura circolare, che richiama le forme della natura e si inserisce con armonia nel paesaggio del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, regala fin dal primo sguardo un senso di equilibrio e accoglienza. Ed è proprio in questo contesto che, per l’autunno 2025, OLM propone l’OLM Midweek Special, un invito a rallentare e a concedersi qualche giorno di puro relax tra le montagne. L’offerta, valida in diversi periodi tra il 3 novembre e il 5 dicembre, prevede soggiorni di almeno tre notti nelle Eco ApartSuite con terrazza privata e, su richiesta, sauna interna. La giornata comincia con una colazione a buffet che privilegia i prodotti biologici e di provenienza locale, accompagnata dall’acqua di sorgente e dall’acqua minerale della fonte artesiana della struttura, sempre a disposizione degli ospiti, e prosegue con momenti di benessere nell’Eco Spa, dove piscina interna ed esterna, bagno turco, sauna finlandese, percorso Kneipp, aree relax ed Eco Bar permettono di vivere un’esperienza rigenerante a contatto con la natura.

OLM Escape Nature - Visuale aerea (Foto Marco Zanta)

Le Apartsuite di OLM Nature Escape

Le Apartsuite di OLM Nature Escape, incastonate tra le meraviglie dell'Alto Adige, rappresentano un rifugio ideale per chi cerca un equilibrio tra design moderno e natura. L'uso del larice conferisce calore e autenticità, creando un'atmosfera accogliente che invita al relax e alla contemplazione. I materiali naturali utilizzati nell'arredamento non solo esaltano l'estetica, ma favoriscono anche il benessere, contribuendo a un ambiente che promuove la serenità interiore. Ogni elemento è pensato per rispecchiare la bellezza del paesaggio montano, con ampie finestre che offrono una vista panoramica sulle vette circostanti e permettono alla luce naturale di inondare gli spazi. Qui, il tempo sembra fermarsi, permettendo di riconnettersi con sé stessi e con la natura.

OLM Nature Escape - ApartSuite (Foto Hannes Niederkofler)

L’appartamento si trasforma così in un vero e proprio “Power Place”, un luogo in cui ritrovare le energie, rifugiarsi dalla frenesia quotidiana e riscoprire il piacere delle piccole cose. Che si tratti di una passeggiata nel bosco, di una meditazione sulla terrazza o semplicemente di gustare un caffè davanti a un panorama mozzafiato, ogni momento trascorso in questo spazio diventa un'opportunità per nutrire l’anima e abbracciare un ritmo di vita più lento e consapevole.

Double

Da 28 m² per 2 persone. Camera Eco in legno di larice altoatesino. Minibar (su richiesta può essere rifornito). Bagno con ampia doccia, doppio lavandino, WC e bidet. Vista sul giardino. Camera da letto con letto king size. Scrivania con ottima illuminazione. Ampia terrazza di 9 m² con dondolo e sedie. Smart TV, cassaforte e Wi-Fi ad alta velocità regolabile. Sistema audio bluetooth. Incluso gel doccia e sapone del marchio di cosmetici naturali certificati Vitalis - Dr Joseph.

Apartsuite S

Da 45 m² per 3 persone. Eco ApartSuite in legno di larice altoatesino. Cucina moderna con un grande tavolo da pranzo (utilizzabile anche come area di lavoro). Frigorifero spazioso (su richiesta può essere rifornito). Bagno con ampia doccia, doppio lavandino, WC e bidet. Vista sul giardino. Camera da letto con letto king size. Area riservata per lo yoga e l’utilizzo di piccoli attrezzi. Studio separato con sedia ergonomica e una buona illuminazione. Ampia terrazza di 11 m2 con dondolo e sedie. Smart TV, cassaforte e Wi-Fi ad alta velocità regolabile. Sistema audio bluetooth. Incluso gel doccia e sapone del marchio di cosmetici naturali certificati Vitalis - Dr Joseph. A richiesta, anche senza barriere.

OLM Nature Escape - ApartSuite S (Foto Hannes Niederkofler)

Apartsuite M

Da 53 m² per 1-3 persone. Eco ApartSuite in legno di larice altoatesino. Cucina moderna con un grande tavolo da pranzo (utilizzabile anche come area di lavoro). Frigorifero spazioso (su richiesta può essere rifornito). Bagno con ampia doccia, doppio lavandino, WC e bidet. Vista panoramica. Camera con letto king size e vasca da bagno a libera installazione. Sauna finlandese privata (65 °C-90 °C). Area riservata per lo yoga e l’utilizzo di piccoli attrezzi. Ampia terrazza di 18 m² con dondolo e sedie. Smart TV, cassaforte e Wi-Fi ad alta velocità regolabile. Sistema audio bluetooth. Incluso gel doccia e sapone del marchio di cosmetici naturali certificati Vitalis - Dr Joseph.

OLM Nature Escape - ApartSuite M (Foto Hannes Niederkofler)

Apartsuite L

Da 60 m², per 1-4 persone. Eco ApartSuite in legno di larice altoatesino. Cucina moderna con un grande tavolo da pranzo. Frigorifero spazioso (rifornito su richiesta). Bagno con ampia doccia, doppio lavandino, WC e bidet. Vista panoramica. Camera con letto king size e vasca da bagno a libera installazione. Sauna finlandese privata (65 °C-90 °C). Area riservata per lo yoga e l’utilizzo di piccoli attrezzi. Workation-studio separato con sedia ergonomica e ottima illuminazione, oppure cameretta separata per 1-2 bimbi. Ampia terrazza di 20 m² con dondolo e sedie. Smart TV a scomparsa, cassaforte e Wi-Fi ad alta velocità regolabile. Altoparlante con bluetooth Bang & Olufsen. Incluso gel doccia e sapone del marchio di cosmetici naturali certificati Vitalis - Dr Joseph.

OLM Nature Escape - ApartSuite L (Foto Hannes Niederkofler)

Apartsuite XL

Da 72 m² per 2-6 persone. Eco ApartSuite con due camere da letto in legno di larice altoatesino. Cucina moderna con un grande tavolo da pranzo (utilizzabile anche come area di lavoro). Frigorifero spazioso (su richiesta può essere rifornito). 2 bagni, ciascuno con ampia doccia, doppio lavandino, WC e bidet. Vista sul giardino. 2 camere da letto, ciascuna con letto king size. Workation-studio separato con sedia ergonomica e ottima illuminazione, oppure cameretta separata per 1 bimbo. Area riservata per lo yoga e l’utilizzo di piccoli attrezzi. Ampia terrazza di 9 e 11 m² con dondolo e sedie. 2 Smart TV, cassaforte e Wi-Fi ad alta velocità regolabile. Sistema audio bluetooth. Incluso gel doccia e sapone del marchio di cosmetici naturali certificati Vitalis - Dr Joseph. A richiesta, anche senza barriere.

OLM Nature Escape - ApartSuite XL (Foto Hannes Niederkofler)

La cucina di OLM Nature Escape

PRENN° è davvero un luogo incantevole, dove la magia della cucina si mescola con la tradizione e l'innovazione. Lo chef Berni Aichner, con la sua passione e creatività, trasforma ingredienti freschi in piatti che raccontano storie, evocando sapori autentici e ricordi lontani. Il legame con il vecchio maso Prennhof rende il tutto ancora più affascinante, dando vita a un'atmosfera calda e accogliente. Il termine "Brennpunkt" non è solo un richiamo al camino, ma simboleggia anche l'importanza della condivisione e della convivialità. PRENN° si propone non solo come un ristorante, ma come un luogo in cui le persone possono riunirsi, gustare delizie culinarie e creare legami significativi. È un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e trasmette un senso di comunità, facendo di ogni pasto un momento speciale.

La colazione

Da OLM Nature Escape la giornata inizia con una consapevolezza: “Siamo ciò che mangiamo”. Per questo agli ospiti dell'Aparthotel vengono offerti per colazione solo prodotti locali e regionali ad alto contenuto biologico, come il pane fresco del panificio naturale Profanter e l’espresso Kuntrawant appena preparato dal Modbar. Nato dall’ispirazione di Berni Aichner e Theodor Falser (chef stellato Michelin), il menù per la colazione è il modo perfetto per iniziare la giornata. Tutti i giorni al PRENN°: prodotti locali biologici e raccolti a mano, variazioni di muesli di produzione OLM, specialità preparate al momento con uova da allevamento all’aperto del contadino Forerhof a Selva dei Molini, ampia scelta di tè e tisane, succhi di alta qualità freschi, acqua aromatizzata e smoothies, pane croccante del panificio naturale, pane, torte e dolci fatti in casa, marmellate, creme spalmabili e miele da piccoli produttori della Val Pusteria, porridge, waffle, pancake… e qualche prelibatezza a sorpresa! Caffè Kuntrawant: miscela di alta qualità al Modbar.

OLM Nature Escape - Colazione (Foto Hannes Niederkofler)

Light lunch e cena

Il Light-Lunch á la carte, con menù ogni giorno diverso, propone piatti per tutti i gusti e invita a vivere esperienze culinarie sempre nuove, con specialità regionali e prodotti biologici. Per un piccolo spuntino tra un pasto e l’altro. In occasione di esclusive serate al PRENN°, si potranno gustare “Tapas” interculturali alpino-mediterranee e menù speciali a tema. Ogni preparazione è dedicata a tutti coloro che apprezzano i prodotti freschi e di alta qualità.

OLM Nature Escape - Apero dinner (Foto Hannes Niederkofler) 1/9 OLM Nature Escape - chef Theodor Faiser e chef Berni Aichner (Foto Hannes Niederkofler) 2/9 OLM Nature Escape - Canederli all‘albicocca (Foto Hannes Niederkofler) 3/9 OLM Nature Escape - Canederli pressati della Valle Aurina (Foto Hannes Niederkofler) 4/9 OLM Nature Escape - Ceci con curry alpino (Foto Hannes Niederkofler) 5/9 OLM Nature Escape - Gnocchi alle ortiche (Foto Hannes Niederkofler) 6/9 OLM Nature Escape - Orzotto alle erbe di montagna (Foto Hannes Niederkofler) 7/9 OLM Nature Escape - Dessert (Foto Hannes Niederkofler) 8/9 OLM Nature Escape - Ristorante (Foto Hannes Niederkofler) 9/9 Previous Next

OLM Dinner: Lo chef Berni Aichner sorprenderà gli ospiti con un menù speciale. Sempre diverso, sempre straordinario. Ogni martedì e venerdì (Menu di 4 portate, prezzo € 43,00/persona). APÈRO Dinner: Buffet di “Tapas” interculturali e show-cooking. Ogni mercoledì e sabato (Buffet e cucina a vista, prezzo € 29,00/persona). OLM Local: Piatti tradizionali altoatesini e della Valle Aurina preparati con prodotti regionali, in stile aperitivo. Ogni giovedì (Buffet e cucina a vista con specialità della Valle Aurina, prezzo€ 35,00/persona). OLM Special: Menù gourmet da condividere. Highlight- Dinner in un’atmosfera di condivisione. Pane in condivisione e bowl OLM. Ogni domenica (OLM Bowl & Foodsharing, € 35,00/persona). I simpatici padroni di casa dell’OLM Astrid e Berni, che preparano personalmente piatti e bevande nel locale, seguiranno gli ospiti con cura e grande attenzione, coccolandoli con raffinate creazioni. Per quanto riguarda i vini la cantina dell’OLM custodisce un tesoro prezioso, fatto di circa 60 etichette accuratamente selezionate, accomunate da tre principi fondamentali: biologico, naturale e biodinamico.

PRENN°Bar

Il PRENN°Bar è un punto d’incontro durante il giorno e fino a tarda notte, dove gli ospiti potranno scegliere tra tante bevande innovative, con priorità assoluta assegnata a prodotti e ingredienti regionali e biologici. Caffè, drink a base di acque aromatizzate, birre artigianali locali, digestivi e un’ampia varietà di altre opzioni speciali, incluse bevande affinate con essenze pregiate ed estratti di frutta fatti in casa. Aperitivi anticonvenzionali con e senza alcol, limonate energetiche, bevande di marche straordinarie e birre locali completano l’offerta.

Eco-Spa e relax dal OLM Nature Escape

OLM offre un concetto di benessere su misura, permettendo agli ospiti di godere di trattamenti spa direttamente nella propria suite, che include una sauna finlandese e una grande vasca romantica. Questa opzione è ideale per le famiglie, consentendo ai genitori di rilassarsi mentre tengono d'occhio i propri bambini.

L'ECO Spa offre un'esperienza unica all'insegna del benessere e del rispetto per l'ambiente. Utilizzando risorse naturali in modo sostenibile e alimentandosi con energia green, la struttura è un rifugio ideale per chi cerca relax e rigenerazione. Nell'area benessere gli ospiti potranno assaporare un senso di leggerezza totale, mentre il giardino selvatico che circonda la struttura crea un'atmosfera serena e rilassante. Ci si può godere un bagno rigenerante nella piscina esterna o nel laghetto naturale OLM, immerso nella natura. L'ECO Spa è il luogo dove il benessere si sposa con la sostenibilità, regalando un'esperienza indimenticabile.

OLM Nature Escape - Piscina esterna di sera (Foto Hannes Niederkofler) 1/5 OLM Nature Escape - Lettini relax (Foto Hannes Niederkofler) 2/5 OLM Nature Escape - Spa, piscina interna (Foto Hannes Niederkofler) 3/5 OLM Nature Escape - Piscina riscaldata (Foto Hannes Niederkofler) 4/5 OLM Nature Escape - Sauna con panorama (Foto Hannes Niederkofler) 5/5 Previous Next

Il giardino selvatico, così come altri luoghi dove regnano pace e serenità all’interno di OLM Nature Escape, è l’ideale per praticare yoga e meditazione. In alternativa è stata adibita anche una sala interna: l’area fitness & yoga dell’OLM dispone di attrezzature Technogym di alta qualità e invita a sessioni di allenamento che plasmano il corpo, potenziandolo e tonificandolo.

OLM Nature Escape - Yoga (Foto Julia Rieck)

L'OLM Nature Escape e il digital detox

OLM Nature Escape offre una meravigliosa opportunità per distaccarsi dalla frenesia quotidiana e riconnettersi con la natura e con se stessi. In un mondo sempre più connesso, il vero lusso risiede nella possibilità di disconnettersi e ritrovare il proprio equilibrio interiore. Le Eco ApartSuite sono progettate per offrire un'esperienza di soggiorno unica, dove la serenità e il benessere vengono al primo posto.

OLM Nature Escape - Mucche (Foto Christian Elzenbaumer)

Con il Wi-Fi regolabile, agli ospiti è data la libertà di scegliere quanto vogliono rimanere connessi, permettendo così una vera e propria vacanza di digital detox. Immergersi nel paesaggio incantevole dell'Alto Adige, circondati da montagne e natura incontaminata, è il modo ideale per ricaricare le proprie batterie e riscoprire ciò che conta veramente.