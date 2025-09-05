EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Tabarca Cucina Iberica a Genova, un angolo di Spagna tra storia e gastronomia

A Genova, Tabarca Cucina Iberica porta la convivialità e i sapori autentici della Spagna. Lo chef Carlos Garrido Castaño propone un menu stagionale tra paella, tapas e vini iberici, tra storia e cultura gastronomica

di Redazione CHECK-IN

05 settembre 2025 | 08:30

05 settembre 2025 | 08:30

Nel cuore di Genova, in Piazza Bandiera, è nato Tabarca Cucina Iberica, locale che racconta la cultura e i sapori della Spagna attraverso la convivialità e l’autenticità. L’idea prende forma dall’incontro tra Carlos Garrido Castaño, chef spagnolo con esperienze internazionali, e Corrado Brunelli, imprenditore e bartender genovese, avvenuto nel 2019 a Montevideo. «Volevamo creare a Genova un luogo dove esperire l’atmosfera e l’emozione dello stare a tavola tutti insieme», spiega Carlos.

Tabarca Cucina Iberica a Genova
 

Storia e legami: la rotta del corallo e la cultura iberica

Il nome Tabarca richiama un legame storico tra Italia e Spagna. Nel XVII secolo, famiglie liguri vennero inviate a Tabarca, in Tunisia, per la pesca del corallo, creando una rotta che collegava Genova, la Sardegna e la Spagna orientale. Questo scambio culturale e commerciale oggi rivive nel locale attraverso il motto «Compartir es vivir», che sintetizza la filosofia di convivialità e condivisione della tavola spagnola.

Tabarca Cucina Iberica: proposte per pranzo

Atmosfera e spazi del locale

Gli interni di Tabarca evocano il mare e la vita marinara, con colori blu e beige, corde e legno che richiamano le barche a vela. Il bancone diventa fulcro conviviale, mentre i 27 coperti interni e i 25 del dehors offrono uno spazio intimo e informale, pensato per condividere i pasti con allegria e naturalezza.

Tabarca Cucina Iberica: la sala
 

La cucina di Carlos: essenziale e stagionale

Nato a Elche nel 1997, Carlos Garrido Castaño ha iniziato la carriera in ristoranti locali e poi internazionali, studiando Direzione di Aziende Turistiche e perfezionandosi con esperienze in Italia e Uruguay. Dopo aver lavorato in ristoranti stellati come La Finca, si trasferisce a Genova nel 2020 e, dopo collaborazioni decisive, nel 2023 inaugura Tabarca Cucina Iberica, un progetto che unisce radici spagnole e cultura gastronomica ligure.

Tabarca Cucina Iberica: lo chef Carlos Garrido Castaño
 

Garrido Castaño ha sviluppato una cucina basata sull’autenticità e sulla semplicità, guidata dai ricordi di famiglia e dalle esperienze stellate. Il menu cambia due volte l’anno, seguendo stagioni ed emozioni. Tra le specialità più apprezzate ci sono l’Arroz del Senyoret, la paella di mare, e l’Arroz Negro al nero di seppia con calamaretti, gamberi e topping di polpo.

Il locale combina ingredienti freschi locali con prodotti importati dalla Spagna, come Jamón Ibérico de Bellota, acciughe del Cantabrico, asparagi bianchi di Navarra e formaggi artigianali.

Vini, pairing e bevande

La selezione di vini spagnoli comprende Rioja, Ribera del Duero e Albariño delle Rias Baixas DOP, con il passito valenciano Mistela de Xaló servito al bicchiere con i dolci. Particolare attenzione al Pergamino Crianza, tempranillo dai profumi di frutti rossi maturi, che sorprende nell’abbinamento con la Tarta de Queso, dolce iconico del locale.

Tabarca Cucina Iberica: selezione di vini

Non mancano birre spagnole come San Miguel, Estrella Galicia e Alhambra Reserva, e la Sangria fresca alla spina, tra i drink più richiesti.

Convivialità quotidiana e momenti speciali

Per rendere ogni pranzo un’occasione di festa, Tabarca propone il Sol de Mediodía, menu da 15€ con antipasto, piatto principale, bevanda, acqua, coperto e caffè. Mensilmente, il locale ospita serate di flamenco, trasformando la cena in un’esperienza immersiva che unisce musica, ritmo e gastronomia.

Tabarca Cucina Iberica: sangria

Un angolo di Spagna nel cuore di Genova

Oggi, Tabarca rappresenta un punto di riferimento per chi cerca sapori autentici, convivialità e cultura spagnola a Genova. Un progetto che coniuga storia, qualità e esperienza gastronomica, trasformando ogni pasto in un momento da condividere.

Tabarca Cucina Iberica
Piazza Bandiera, 27/R 16124 Genova
Tel +39 348 0880696
Lunedì-sabato: 12:00-15:00, 19:00-24:00. Chiuso la domenica

Tabarca Genova cucina iberica gastronomia spagnola tapas Genova paella vini spagnoli jamón ibérico ristorante Piazza Bandiera cultura gastronomica turismo enogastronomico flamenco GenovaCarlos Garrido Castaño
 
