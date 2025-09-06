EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 06 settembre 2025  | aggiornato alle 20:33 | 114287 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Rational

Masala y Maiz

In Messico c’è un ristorante stellato dove, ogni tanto, il conto lo decide il cliente

Il “Masala y Maiz” di Norma Listman e Saqib Keva a Città del Messico organizza giornate speciali in cui ognuno paga secondo le proprie possibilità, per ridurre le disuguaglianze e rendere la cucina accessibile a tutti

di Redazione CHECK-IN
 
06 settembre 2025 | 18:22

In Messico c’è un ristorante stellato dove, ogni tanto, il conto lo decide il cliente

Il “Masala y Maiz” di Norma Listman e Saqib Keva a Città del Messico organizza giornate speciali in cui ognuno paga secondo le proprie possibilità, per ridurre le disuguaglianze e rendere la cucina accessibile a tutti

di Redazione CHECK-IN
06 settembre 2025 | 18:22
 

Mangiare quello che si vuole e pagare quanto si può: è la filosofia che da tempo anima il ristorante fusion "Masala y Maiz" di Città del Messico, guidato da Norma Listman e Saqib Keva e che porta in tavola piatti che intrecciano la cucina messicana con quella africana (dell'est) e indiana. Un locale che non solo ha conquistato una stella Michelin e l’Icon Award dalla classifica The World’s 50 Best Restaurants nel 2021, ma che continua a farsi notare per un’idea capace di ribaltare il concetto di accessibilità in sala.

In Messico c’è un ristorante stellato dove, ogni tanto, il conto lo decide il cliente

Saqib Keva e Norma Listman

Un modello che abbatte le barriere economiche e apre la cucina a tutti

Come riportato dalla Bbc, nel corso dell’anno il "Masala y Maiz" organizza alcune giornate particolari, durante le quali propone ai clienti un menu completo, dall’antipasto al dolce, senza fissarne il prezzo. A fine pranzo o cena non arriva un conto tradizionale, ma una busta in cui ognuno può lasciare la cifra che ritiene adeguata rispetto a ciò che ha mangiato. L’unica richiesta è di indicare l’eventuale presenza della mancia, mentre tutto il resto viene lasciato alla sensibilità e alle possibilità di chi siede a tavola.

In Messico c’è un ristorante stellato dove, ogni tanto, il conto lo decide il cliente

Uno dei piatti di Masala y Maiz

Alla base di questa scelta c’è la volontà di rendere la cucina aperta a tutti, senza barriere economiche. «Ci sono molte disparità economiche tra le classi sociali in città. Esistono persone che guadagnano tutto il denaro e persone che fanno tutto il lavoro. Questo crea una grandissima disparità» ha spiegato Listman alla Bbc. Da qui l’idea di un modello che, almeno per un giorno, colmi quel divario. «Il nostro modello vuole colmare quel divario e rendere i ristoranti accessibili a tutti, almeno per un giorno» ha aggiunto la chef.

Dal sostegno dei clienti alla nascita di una rete di ristoranti solidali

La risposta del pubblico è stata sorprendente e, soprattutto, sostenibile. I proprietari raccontano infatti che la maggior parte dei clienti lascia un contributo adeguato, che sia in denaro o attraverso piccoli doni allo staff. Nessuno, insomma, esce senza aver trovato un modo per ringraziare. Non manca chi ha voluto fare ancora di più: «C’è anche chi ha pagato tre volte il prezzo normale» ha precisato Keval.

In Messico c’è un ristorante stellato dove, ogni tanto, il conto lo decide il cliente

La sala del ristorante Masala y Maiz a Città del Messico

Ma il successo dell’iniziativa non è rimasto circoscritto a quelle mura. In breve tempo si è di fatto allargato a una rete di oltre venti locali di Città del Messico e dintorni, realtà diverse tra loro ma unite dalla stessa scelta. Anche loro, più volte all’anno, invitano i propri clienti a «mangiare quello che vuoi e pagare quello che puoi», rafforzando così un movimento che trasforma il ristorante in un luogo di incontro e condivisione, capace di mettere insieme cucina e responsabilità sociale.

Masala y Maiz
C. Artículo 123 116 06040 Città del Messico (Messico)
Tel +52 55 6227 9468
Lun-Dom 12:00-18:00 (Mar chiuso)

© Riproduzione riservata STAMPA

 
messico masala y maiz città del messico ristorante africa india michelinNorma Listman Saqib Keva
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lucart
Rcr
Bord Bia
Robo
Lucart
Rcr
Bord Bia
Robo
Pavoni
Nutras

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 