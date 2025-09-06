EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 06 settembre 2025  | aggiornato alle 09:49 | 114277 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Rational

11 settembre

Ristorante Olio, per i cinque anni una cena speciale con i piatti simbolo dello chef

Cinque anni di sperimentazioni e di radici nel mare: il locale spegne le candeline trasformando l’anniversario in un manifesto di identità, fra tecnica, natura e il dialogo con l’universo culturale di Spazio The Box

di Redazione CHECK-IN
 
06 settembre 2025 | 07:30

Ristorante Olio, per i cinque anni una cena speciale con i piatti simbolo dello chef

Cinque anni di sperimentazioni e di radici nel mare: il locale spegne le candeline trasformando l’anniversario in un manifesto di identità, fra tecnica, natura e il dialogo con l’universo culturale di Spazio The Box

di Redazione CHECK-IN
06 settembre 2025 | 07:30
 

Il Ristorante Olio taglia il traguardo dei cinque anni e per festeggiare invita i clienti a una cena celebrativa giovedì 11 settembre. Una data che segna non solo un anniversario, ma anche la conferma di un progetto che in pochi anni ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nella cucina di mare contemporanea, a Origgio, in provincia di Varese e a una manciata di chilometri da Milano.

Ristorante Olio, per i cinque anni una cena speciale con i piatti simbolo dello chef

La brigata di cucina del Ristorante Olio

L’idea, ricordiamo, è nata dall’imprenditore Luigi Milini e ha preso forma grazie al talento dello chef Andrea Marinelli, che in questo tempo ha costruito un’identità chiara e riconoscibile. Tecnica, ricerca costante e rigore nella scelta delle materie prime - dal pesce agli ortaggi fino agli agrumi coltivati in proprio - hanno dato vita a una proposta gastronomica elegante e personale, capace di attirare un pubblico sempre più eterogeneo.

Il menu della serata per i cinque anni del Ristorante Olio

Per la serata dell’11 settembre, lo chef ha ideato un menu degustazione che ripercorre la memoria gastronomica di Olio attraverso cinque piatti entrati nella storia del ristorante:

  • Ricciola Hamachi con daikon, salsa ponzu e agrumi (2023)
  • Capesante scottate con pesche al dragoncello, foie gras d’anatra e latte di mandorla (2021)
  • Riso Carnaroli Riserva San Massimo con pesto di basilico, crudo e cotto di frutti di mare e centrifuga di pomodoro datterino (2020)
  • Rana pescatrice dry aged alla Wellington con speck, alga nori e beurre blanc (2023)
  • Dessert “Contadino Sbadato” (2022)

Un percorso che intreccia stagioni, tecniche e ingredienti, raccontando cinque anni di ricerca e passione. Il costo della cena è di 110 euro a persona, con la possibilità di aggiungere un abbinamento vini a 50 euro. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo e da un omaggio per ogni tavolo: il limoncello artigianale prodotto con gli agrumi dell’agrumeto di Spazio The Box, emblema del dialogo costante tra cucina e natura che guida la filosofia del ristorante.

Il Ristorante Olio tra Spazio The Box e nuovi orizzonti di crescita

La cornice non è casuale. Olio si trova al piano terra proprio di Spazio The Box, un luogo che fonde ristorazione, arte e motori in un contesto unico. L’edificio è circondato da orti, ulivi e agrumeti che non costituiscono solo paesaggio, ma influenzano direttamente la proposta gastronomica. La posizione di Origgio, a metà strada tra le province di Milano, Varese e Como, ne ha fatto un crocevia ideale per appassionati di cucina gourmet, amanti dell’arte e viaggiatori. Nel corso degli anni, Olio ha saputo crescere senza perdere la sua impronta originale, arricchendosi di peculiarità che lo distinguono: dalla cucina dedicata alle preparazioni senza glutine fino alla possibilità di proporre un menu degustazione vegetariano, che affianca quelli dedicati al mare. Una versatilità che ha contribuito a consolidarne l’immagine e ad allargare il pubblico.

Ristorante Olio, per i cinque anni una cena speciale con i piatti simbolo dello chef

Il Ristorante Olio si trova al piano terra di Spazio The Box

L’anniversario arriva in un momento importante per l’intero complesso di Spazio The Box, che subito dopo ospiterà la prima edizione di Artomotive Festival (7-12 ottobre 2025), una settimana di mostre ed eventi dedicati all’incontro tra arte visiva e motori. Un appuntamento che rafforza il carattere culturale del progetto e sottolinea come Olio non sia soltanto un ristorante di alta cucina, ma il cuore gastronomico di un contenitore in continua evoluzione. Dopo cinque anni, la direzione è chiara: continuare a crescere con radici salde nella cucina di mare, ma con lo sguardo aperto a una visione più ampia, dove gastronomia, cultura ed estetica si intrecciano. L’anniversario dell’11 settembre sarà dunque più di una cena celebrativa: sarà il racconto di un percorso già compiuto e il preludio a quello che verrà.

Ristorante Olio
SP233 1 21040 Origgio (Va)
Tel +39 02 8362 0900

© Riproduzione riservata STAMPA

 
ristorante olio Spazio The Box ristorante origgioLuigi Milini Andrea Marinelli
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Allegrini
Lesaffre
Pentole Agnelli
Cavicchioli
Allegrini
Lesaffre
Pentole Agnelli
Cavicchioli
Siggi Group
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 