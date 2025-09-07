Carne alla brace: ecco dove mangiare angus, scottona e picanha a Catania

Tremestieri Etneo è un comune di circa 20.000 abitanti della Città Metropolitana di Catania. Il nome deriva da "Tria Monasteria" (si trova in scritture pubbliche risalenti al periodo dei Normanni in Sicilia (1198, custodite nella biblioteca dei Benedettini di Catania), tuttavia alcuni autori sostengono che tale nome derivi da “Tre Musteri” ovvero tre palmenti, per la diffusa presenza di vigneti nella zona.

Un dettaglio della sala interna de L'Oste Maurizio

Nonostante le frequenti e ripetute calamità dovute alle eruzioni, ai terremoti, alle micidiali epidemie ed alle ricorrenti avversità atmosferiche, alle quali seguivano spesso lunghi periodi di carestia, nei primi anni del XVII secolo l'abitato di Tremestieri contava una popolazione di oltre 1.200 persone e aveva ben sette chiese.

Il dehors esterno de L'Oste Maurizio

Nel 1817, per effetto i Borboni abolirono il sistema feudale e Tremestieri divenne Comune. A partire dagli anni sessanta il paese ha registrato un eccezionale sviluppo edilizio con conseguente aumento della popolazione fino a 22.000 abitanti.

La nascita de L'Oste Maurizio

L'Oste Maurizio è una attività di ristorazione risalente ai tempi della espansione edilizia, però ricavata su una superfetazione di una edificio molto preesistente di almeno un secolo. Maurizio, Marino abbandonando la sua precedente attività commerciale, decise di abbracciare come attività quella che era la sua passione giovanile: il ristoratore.

Maurizio Marino

Cinque anni fa, dopo altre esperienze in altri posti geografici, Maurizio rileva questo “vecchio” ristorante, per introdurre tutta una serie di elementi gestionali di modernità (bar, enoteca, ecc), dando il taglio della “braceria” di carne. L'Oste Maurizio infatti offre un mix di possibilità che attingono a tagli e modalità di cottura meno tradizionali e più raffinati, ma utilizzando solo materie prime siciliane e introducendo modalità di trattamento degli stessi prettamente della tradizione locale, senza disdegnare qualche incursione nella creatività.

Atmosfera e accoglienza

In un'atmosfera romantica e raffinata, molto professionale ed empatico si è mostrato il servizio ai tavoli, aspetto che, unitamente alla posizione centrale, potrà determinare un successo certo. Soprattutto se, passando negli orari di apertura del ristorante, si rimane “ipnotizzati” dagli effluvi di profumo di carne sul fuoco.

La sala interna de L'Oste Maurizio

Nel seguito si riporta la cena che è possibile fare, fermo restando la disponibilità a ricevere richieste personalizzate per la tenuta di eventi vari (lavoro, cerimonia, ecc.) Inconfondibile l’ingresso, a pochi metri c’è un’altra braceria (di analogo successo), che immette in un giardinetto semicoperto, contiguo all’edificio. Quindi ci si immette subito nella sala principale, che immette in altre due salette, nelle quali vengono tenute la raccolta del vino ed il frigo per la carne.

Antipasti siciliani

La cena ha avuto inizio con la scelta del vino siciliano, da abbinare ad un menu di carne. E uno spiedino di tuma fritta (la “tuma” è un formaggio fresco pecorino non salato a pasta tenera, a volte preparato con latte misto di pecora e capra o vaccino). Buona la scelta fra gli antipasti, fra i quali gli arrosticini di angus ragusano e la cipollata catanese.

Spiedini di tuma fritta 1/3 Arrosticini di angus ragusano 2/3 Spiedini di angus ragusano 3/3 Previous Next

Potrebbe essere bene chiarire che il detto “angus” individua il nome dalla razza bovina da cui è ricavata: l’Aberdeen Angus, originaria dalla omonima contea nel nord-est della Scozia e che non presenta le corna (!). Oggi è diffusa in tutto il mondo (Australia, Irlanda, Argentina) e anche a Ragusa (celebre per i suoi allevamenti al pascolo).

Uno dei pregi della carne di Angus è il contenuto piuttosto alto di grasso, che in fase di cottura si scioglie, donando una deliziosa e intensa fragranza alla carne morbida e succosa, soprattutto se la cottura avviene ad alte temperature.

Primi piatti tradizionali

Passando ai primi alle possibili tagliatelle di pasta fresca ai funghi porcini dell’Etna o a quelle al ragù di stinco od alla Norma oppure ai tonnarelli di pasta fresca con salsiccia e melanzane, abbiamo preferito la pasta ripiena di carne in salsa al pistacchio e pancetta: una leccornia, basata sul sublime contrasto acido delle diverse grassezze.

Pasta ripiena di carne in salsa al pistacchio e pancetta

Secondi piatti di Oste Maurizio

Maurizio, oltre ai piatti “alternativi” disponibili nella braceria (tagliata di asina, cotolette di pollo ruspante, polpette di cavallo, involtini di lonza di maiale, stinco di maiale), ci ha consigliato e portato una tagliata di scottona modicana con un contorno di ortaggi alla griglia.

Tagliata di scottona modicana

“Scottona” significa femmina di bovino di età compresa tra i 15 e i 22 mesi, che non ha ancora partorito. Non è un taglio di carne bovina e nemmeno una razza particolare, tuttavia cela innumerevoli qualità, sia sotto il profilo gustativo, sia organolettico. Le ricette che meglio si adattano alla scottona sono: spiedo, piastra e griglia.

Tagliata di picanha ragusana

Per poi continuare con una tagliata di picanha ragusana con un contorno di insalata della nonna catanese, a base di pomodori, cipolle e ricotta salata

L'insalata della nonna catanese

La picanha è un taglio di carne bovina tipico della cucina brasiliana, corrispondente al codone di manzo o punta di sottofesa. Durante la cottura, che per una cottura al sangue non dovrebbe superare i 55°C, il grasso, sciogliendosi, fornisce il sapore caratteristico.

Dessert tipico etneo

Infine il dessert: un favoloso semifreddo alle nocciole dell’Etna, raro da trovare (purtroppo) sulle tavole catanesi, nonostante una più solida tradizione etnea e dei vicini Monti Nebrodi e Peloritani.

Semifreddo alle nocciole dell’Etna

Una vera e propria scorpacciata di proteine e di grassi, di fondamentale importanza per il corpo umano, soprattutto se si riducono al massimo i carboidrati.

Il valore della carne nella dieta

In una braceria di carne è difficile trovare altri tipi di secondi piatti. Ma non è inutile ricordare una questione sulla dieta alimentare da seguire: il fallimento della dietetica è sotto gli occhi di tutti, giacché il tentativo di limitare le calorie alle persone non le sta salvando dall'epidemia di sovrappeso, che, negli ultimi settant’anni ha avuto una vertiginosa crescita a livello mondiale.

La carne è fonte naturale di proteine e nutrienti essenziali

La carne è un alimento dotato di solidi pregi nutrizionali e fornisce un consistente apporto di proteine, vitamine del gruppo B, ferro, zinco e selenio. Per orientarsi meglio nel mondo delle carni pregiate, è utile fare chiarezza su alcuni termini e tipologie - dall’Angus alla Scottona fino alla Picanha - spesso citati nei menu ma non sempre conosciuti a fondo.