a vienna

Dentro l'hotel dove nacque Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood

L'Austria Classic Hotel Wien custodisce la memoria di Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood nato qui nel 1888. Un albergo storico di Vienna che unisce tradizione familiare e servizi moderni

di Leonardo Felician
 
07 settembre 2025 | 15:30

Dentro l’hotel dove nacque Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood

L’Austria Classic Hotel Wien custodisce la memoria di Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood nato qui nel 1888. Un albergo storico di Vienna che unisce tradizione familiare e servizi moderni

di Leonardo Felician
07 settembre 2025 | 15:30
 

Sulla Praterstrasse, una delle arterie più note del secondo distretto di Vienna, sorge l’Austria Classic Hotel Wien, un edificio che unisce due secoli di storia a servizi moderni. un luogo che non è solo simbolo di ospitalità storica ma anche la casa natale di Max Steiner, il compositore che portò la musica viennese a Hollywood e firmò colonne sonore indimenticabili come Via col vento e Casablanca. La posizione è privilegiata, a metà strada tra il celebre parco di divertimenti del Prater e il centro storico, con la linea della metropolitana U1 che ferma a pochi passi e collega direttamente con Stephansplatz e con il cuore della città.

Dentro l’hotel dove nacque Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood

Stephansplatz

Si trova in un luogo che consente di vivere immersi nella tranquillità di un quartiere residenziale, ma al tempo stesso di godere la capitale a un ritmo cittadino, spostandosi in pochi minuti nella zona di maggior interesse turistico per fruire con il comodo abbonamento Vienna Pass un accesso gratuito e salta-coda fino a 90 musei, luoghi di interesse e attrazioni a Vienna e dintorni.

Leopoldstadt e il fascino del Prater

La storia dell’albergo coincide in parte con quella del luogo in cui si trova, il secondo distretto appena fuori dal centro storico, separato dal Donaukanal, un braccio navigabile del Danubio. Denominata Leopoldstadt, l’area nacque come periferia popolata da giardini e spazi verdi e nel tempo si è evoluta diventando un quartiere dinamico e cosmopolita.

Dentro l’hotel dove nacque Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood

Il Danubio passa per Leopoldstadt

Qui vissero famiglie ebraiche, artigiani e commercianti, e sempre qui, nell’Ottocento, si sviluppò l’ampio spazio del Prater come grande area di svago cittadino, in funzione ancora oggi e gremito di turisti non meno che di viennesi.

Dentro l’hotel dove nacque Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood

La vista su Vienna dalla Riesenrad

La famosa Riesenrad, la grande ruota panoramica dalle cabine rosse, fu inaugurata nel 1897 in preparazione dei festeggiamenti per il cinquantesimo anno dell’Imperatore Francesco Giuseppe, salito al trono giovanissimo dopo le rivoluzioni del 1848 e l’abdicazione del suo predecessore.

Un hotel storico a conduzione familiare

L’hotel, aperto quasi duecento anni fa, è testimone di questo cambiamento e rimane ancora oggi gestito dalla stessa famiglia, giunta alla sesta generazione con la signora Pietsch alla direzione. Dal 2007 porta l’attuale nome, segno di continuità e insieme di rinnovamento.

Le ottanta camere, diminuite da 85 per ingrandirne alcune all’ultimo piano, si distribuiscono su tre piani dell’edificio storico, alcune affacciate sul cortile interno, altre sulla via principale.

Sono stanze pensate per garantire comfort contemporaneo, con climatizzazione, connessione internet veloce, smart TV, minibar e cassaforte.

Servizi e spazi comuni

Il carattere dell’albergo emerge anche negli spazi comuni: la terrazza sul tetto con una grande scacchiera e lettini per il relax, la sauna e la sala fitness a disposizione degli ospiti, il bar che diventa un animato punto di ritrovo serale.

Il bar Max Steiner: un omaggio alla musica e al cinema

L’atmosfera del bar, aperto in fronte strada anche agli ospiti esterni, è particolare, così come il suop arredo a sfondo musicale. Porta infatti il nome di Max Steiner, una dedica che affonda le radici nella storia stessa dell’edificio: qui infatti, nel 1888, nacque il celebre compositore viennese destinato a diventare una delle figure più importanti della musica da film a Hollywood.

Dentro l’hotel dove nacque Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood

Il bar dedicato a Max Steiner dell‘Austria Classic Hotel Wien (foto Facebook)

Discendente da un impresario teatrale e cresciuto in un ambiente musicale, mostrò un talento assai precoce e già in giovane età iniziò a comporre e dirigere orchestre, dopo aver imparato il pianoforte sotto la guida di due mostri sacri come Brahms e Mahler.

Trasferitosi negli Stati Uniti negli anni Venti del ‘900, divenne uno dei pionieri della colonna sonora cinematografica, lavorando con le grandi case di produzione e lasciando un segno indelebile nella storia del cinema. La sua firma accompagna pellicole entrate nell’immaginario collettivo come King Kong del 1933, Via col vento, che gli valse l’Oscar nel 1939, e Casablanca, dove la sua musica contribuì a trasformare la canzone As Time Goes By in un’icona mondiale.

Dentro l’hotel dove nacque Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood

Il ristorante dell‘Austria Classic Hotel Wien (foto Facebook)

Il bar dedicato a Max Steiner diventa così un omaggio non solo alla storia dell’hotel e del distretto di Leopoldstadt, ma anche a un artista che seppe portare il talento musicale viennese oltreoceano, fondendo la grande tradizione europea, e in particolare viennese, con il nuovo linguaggio del cinema americano.

Colazione e servizi per viaggiatori

Nei mesi estivi la colazione può essere gustata anche all’aperto, nel cortile interno sotto gli ombrelloni, mentre per chi viaggia in auto l’hotel dispone di garage, ampio parcheggio interno scoperto e stazione di ricarica per veicoli elettrici.

Dentro l’hotel dove nacque Max Steiner, padre delle colonne sonore di Hollywood

La colazione dell‘Austria Classic Hotel Wien (foto Facebook)

Chi vuole esplorare la città in bicicletta trova veicoli a noleggio e chi invece arriva con la propria bicicletta, un segmento di viaggiatori ecologici in costante crescita, può parcheggiarla in un garage chiuso.

Business, benessere e ospitalità viennese

Accanto all’accoglienza turistica, l’Austria Classic Hotel Wien offre anche spazi per incontri e seminari, con sale climatizzate e attrezzate, una sala fitness al piano terra e una piccola Spa. È un albergo che coniuga la tradizione viennese dell’ospitalità familiare con esigenze moderne di mobilità e sostenibilità, mantenendo vivo il fascino della sua lunga storia.

Austria Classic Hotel Wien
Praterstrasse 72 1020 Vienna (Austria)
Tel +43 1 211300

© Riproduzione riservata STAMPA

 
