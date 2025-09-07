Il dolce autunno all’Hotel Elephant di Bressanone tra natura, cucina e ospitalità

Bressanone (Bz) in autunno è una tavolozza che cambia ogni giorno, un mosaico di rossi vibranti, gialli dorati e verdi intensi che si specchia tra vigneti, boschi e montagne. È la stagione più dorata e lenta dell’anno, quella che invita a rallentare, a respirare a pieni polmoni l’aria frizzante, a perdersi lungo i sentieri tra i castagneti o a pedalare con calma accanto al fiume Isarco. In questo scenario, l’Hotel Elephant diventa un rifugio privilegiato per chi vuole vivere il fascino autunnale di Bressanone tra esperienze gourmet, giornate in spa e passeggiate nella natura. Le proposte della storica dimora, cuore dell’ospitalità tirolese, accompagnano il viaggiatore in un percorso fatto di scoperta, sapori e relax, rendendo ogni soggiorno un intreccio tra paesaggio, cultura e piacere.

L'esterno dell'Hotel Elephant di Bressanone (Bz)

Una dimora storica nel cuore di Bressanone

Fondato nel 1442 come modesta locanda, l’Hotel Elephant è oggi una delle icone più illustri della storia turistica tirolese. Situato nel centro storico della città più antica del Tirolo, custodisce quasi sei secoli di storia ed è stato testimone di epoche diverse, sempre pronto ad accogliere con gentilezza ospiti provenienti da tutto il mondo.

Dal 1773, l’hotel è gestito con grazia e dedizione dalla famiglia Heiss-Falck: oggi sono Elisabeth Heiss, suo figlio Michael Falk ed Eleonora Corazza a rappresentare la settima e ottava generazione, continuando a tramandare il patrimonio di ospitalità e discreto lusso che ha reso l’Elephant un’icona di charme. Varcare la soglia dell’hotel significa entrare in una dimora che racconta di epoche passate senza rinunciare al comfort contemporaneo.

Una delle suite dell'Hotel Elephant di Bressanone (Bz)

L’antico fascino convive con un’eleganza sobria: arredi, tappezzerie e preziosi dettagli accompagnano ogni passo, e lo stile delle nuove suite dialoga con l’atmosfera della dependance Villa Marzari, con parco privato, club house e campi da tennis. Anche la spa, ricavata nelle ex scuderie, racconta un equilibrio di passato e presente: tra sauna finlandese, bagno di vapore e una piscina incorniciata da toni caldi della terra, lo spazio diventa un invito alla calma, mentre il turchese dell’acqua crea un contrasto che rilassa lo sguardo e lo spirito.

Autunno tra esperienze, natura e pacchetti esclusivi

Il calendario autunnale dell’Hotel Elephant è ricco di proposte che valorizzano il territorio e le tradizioni locali. Il pacchetto “Dine & Sleep”, disponibile fino al 2 novembre, offre l’esperienza esclusiva di una cena gourmet all’Apostelstube e una notte in Junior Suite, sia nella casa madre sia nell’adiacente Villa Marzari. Prenotabile da venerdì a domenica con un anticipo minimo di un giorno, il costo parte da 330 euro a persona a notte (460 euro in Suite), bevande escluse. Poi c’è l’offerta dedicata al Törggelen, valida dal 1° ottobre al 28 novembre, che richiama la consuetudine altoatesina del vino nuovo e delle castagne mature.

La zona lounge dell'Hotel Elephant

Con 386 euro, il pacchetto include tre notti con colazione e posto auto, una bottiglia di vino della Valle Isarco, un dolce di benvenuto in camera e tutti i vantaggi della Brixen Card, che comprende l’uso gratuito di treni regionali e autobus, la salita e discesa con la cabinovia Plose fino al 19 ottobre e l’ingresso con audioguida al Palazzo Vescovile di Bressanone e all’Abbazia di Novacella. Quest’ultima merita una menzione speciale: uno dei complessi monastici più antichi e prestigiosi dell’Alto Adige, raggiungibile con una camminata di sette chilometri dal centro città, tra vigneti e scorci indimenticabili. Infine, novembre porta con sé “November feeling”, pensato per concedersi una pausa prima della corsa natalizia: quattro notti con colazione, tre cene di tre portate al Ristorante Elephant, una serata libera, accesso alla spa e vantaggi della Brixen Card, a partire da 598 euro a persona.

L’eccellenza gastronomica dell’Apostelstube

Accanto al fascino storico e al piacere del relax, il vero fiore all’occhiello resta la sua offerta gourmet. Nell’esclusivo ristorante Apostelstube, ispirato all’architettura Art Déco degli anni ’20, lo chef Mathias Bachmann conduce gli ospiti in un viaggio gastronomico che unisce l’identità alpino-mediterranea a suggestioni dal resto del mondo.

Lo chef Mathias Bachmann

Con soli quattro tavoli, l’ambiente è intimo e raccolto, ma al tempo stesso carico di personalità. Dal 2019 il ristorante può vantare una stella Michelin, un riconoscimento che in realtà ha radici profonde: già tra il 1962 e il 1970 l’hotel aveva ospitato il primo ristorante stellato dell’Alto Adige.

Il ristorante Apostelstube

Qui la cucina diventa racconto, i sapori si intrecciano con la storia della casa e con il territorio circostante, regalando un’esperienza che va oltre il semplice pasto per diventare memoria condivisa.

Un autunno da ricordare a Bressanone

Autunno, a Bressanone, significa anche Törggelen, passeggiate tra i masi e i castagneti, serate al chiaro di luna e pedalate lente lungo la ciclabile della Valle Isarco.

Autunno in quel di Bressanone significa anche Törggelen

È una stagione che invita a fermarsi e a godere, e l’Hotel Elephant è il luogo ideale per farlo: un punto di partenza per scoprire paesaggi, leggende e tradizioni, ma anche un approdo sicuro per ritrovare l’eleganza del passato e l’attenzione del presente. Un soggiorno qui, tra natura, benessere e cucina, non è soltanto un’esperienza, ma un ricordo che accompagna nel tempo.