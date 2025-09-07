A Montepaone Lido un gruppo di giovani under 30 reinventa la pizza

A Montepaone Lido (Cz), lungo la costa jonica vicino a Soverato, Twenties rappresenta un esempio di come un locale giovane possa valorizzare ingredienti locali, ricerca gastronomica e attenzione alla stagionalità. Nato tre anni fa, il progetto ha trasformato la classica pizzeria in un vero e proprio bistrot con cantina, capace di offrire un’esperienza gastronomica completa e curata in ogni dettaglio.

La sala interna di Twenties (foto: Facebook)

Il locale si distingue per la capacità di combinare eleganza e informalità, valorizzando il legame con il territorio e la qualità delle materie prime. Ogni piatto racconta una storia di ricerca, passione e innovazione nella lievitazione, con attenzione a ogni fase della preparazione.

Palazzo storico e atmosfera anni Venti

Twenties si trova all’interno di Palazzo Catuogno, edificio storico del XIX secolo restaurato con passione. La struttura mantiene le pietre a vista, le travi e la frescura del giardino, creando un ambiente accogliente e suggestivo. L’arredamento richiama l’Art Déco degli anni Venti, con mobili, luci e dettagli che trasportano gli ospiti in un’atmosfera elegante e raffinata, perfettamente integrata con il paesaggio e la cultura locale.

L’arte della pizza e dei lievitati

La proposta gastronomica di Twenties si distingue per lievitazione naturale e creatività. Dall’amuse-bouche al dolce, ogni preparazione valorizza farine selezionate, acqua e lievito madre, trasformandosi in esperienze gustative uniche.

La pizza scrocchiarella 1/5 La pizza scrocchiarella 2/5 La pizza baciata 3/5 Mini bun 4/5 Lollypop di gambero e maionese alla menta 5/5 Previous Next

La pizza, ispirata allo stile romano “scrocchiarella”, pesa circa 170 grammi, viene stesa a mano e si propone in versioni classiche e stagionali. Particolare attenzione meritano la pizza baciata, due dischi sovrapposti farciti all’interno, e la pizza a tripla cottura, tecnica che prevede cottura al vapore, frittura e forno per un risultato croccante fuori e morbido dentro.

Sacher bread

I dolci completano il percorso gastronomico, con proposte come la Sacher bread, un pane al cioccolato accompagnato da crema inglese all’albicocca, nocciole e scaglie di cioccolato fondente, perfetto esempio della creatività e cura per i dettagli.

Cantina e vini locali

La cantina di Twenties offre una selezione quasi interamente biologica e regionale, valorizzando produttori locali e vini naturali.

La cantina di Twenties (foto Facebook)

Ogni bottiglia racconta il territorio calabrese, con etichette prodotte in quantità limitata, permettendo agli ospiti di scoprire ogni volta piccoli gioielli enologici. Questa scelta rafforza l’identità del locale, capace di unire pizza e vini in un’esperienza completa e coerente.

La squadra giovane e motivata

La forza di Twenties risiede anche nella sua brigata giovane e competente. Gianfranco Nisticò guida la produzione come pizzaiolo e lievitista, affiancato dal fornaio Alessandro Calabretta. In sala, Giuseppe Giannini accompagna gli ospiti, valorizzando l’esperienza gastronomica grazie alla sua esperienza maturata anche fuori regione.

Gianfranco Nisticò 1/4 Alessandro Calabretta 2/4 Giuseppe Giannini 3/4 Fabio Merenda 4/4 Previous Next

La cantina è affidata al sommelier Fabio Merenda, specializzato in vini biologici e naturali, con un’attenzione particolare ai piccoli produttori locali che realizzano meno di 10.000 bottiglie all’anno. Ogni scelta della squadra riflette un approccio sostenibile e rispettoso del territorio, dalla materia prima fino al servizio in sala.

Esperienza gastronomica completa

Twenties non è solo una pizzeria, ma un vero e proprio laboratorio del gusto dove ogni elemento, dal pane ai vini, racconta la Calabria e la passione di chi lo gestisce. La combinazione di prodotti locali, lievitati creativi, cantina biologica e ambiente storico trasforma la visita in un’esperienza immersiva e indimenticabile.