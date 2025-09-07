Scollinando in vendemmia: nel Pavese una giornata tra vigneti, calici e prodotti locali

Il 14 settembre a Canneto Pavese (Pv) torna "Scollinando in vendemmia", la giornata organizzata dal Club del Buttafuoco Storico che ogni anno richiama appassionati e curiosi tra i filari dell’Oltrepò pavese. L’appuntamento è alle 10 del mattino alla Casa del Buttafuoco Storico, da dove prenderà il via un itinerario che unisce passeggiate nelle vigne, degustazioni guidate e un pranzo con i sapori autentici del territorio, accompagnati naturalmente dal rosso simbolo di queste colline: il Buttafuoco Storico.

Il 14 settembre torna Scollinando in vendemmia tra vini e sapori dell’Oltrepò

Tra vigne, degustazioni e sapori del territorio

Dopo l’accoglienza con il caffè di benvenuto, i partecipanti - suddivisi in gruppi di circa 15 persone - raggiungeranno con mezzi propri una delle cantine aderenti. Lì, la giornata entrerà nel vivo con la visita al vigneto, tra i colori di fine estate e i profumi della vendemmia, seguita dalla degustazione guidata dei vini della cantina ospitante, serviti insieme a pane, salame, salame cotto e formaggio grana locali.

Il pranzo sarà l’occasione per sedersi e assaggiare un menu che parla di stagione e di territorio: risotto con pasta di salame sfumato al Buttafuoco e coppa arrosto con salsa all’uva, il tutto abbinato ai Cru di Buttafuoco Storico. E per chiudere, nel pomeriggio, si torna alla Casa del Buttafuoco Storico per un finale dolce con Buttafuoco Chinato, cioccolato e Sangue di Giuda.

Scollinando in vendemmia a Canneto Pavese: una giornata tra vigneti, calici e prodotti locali

«Scollinando è ormai un appuntamento atteso da giovani e famiglie, pavesi e non solo - spiega il presidente del Club del Buttafuoco Storico, Massimo Piovani. Un’occasione divertente e informale per far conoscere i nostri luoghi e i nostri prodotti, trascorrendo una giornata in compagnia tra i filari e all’interno delle cantine, guidati da noi produttori e dalla nostra voglia di trasmettere la passione e l’impegno che ci animano».

Costi, sconti e prenotazioni per "Scollinando in vendemmia"

La quota di partecipazione, che include tutte le degustazioni, è di 50 euro. Inoltre, chi prenderà parte all’iniziativa riceverà un buono sconto del 10% da utilizzare presso l’Enoteca del Club del Buttafuoco Storico. I posti sono limitati e le prenotazioni resteranno aperte fino a venerdì 12 settembre.