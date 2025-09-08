Dalle Maldive allo Sri Lanka: Luxury, Lifestyle e Privé firmati Sun Siyam

In occasione dei 35 anni di attività, Sun Siyam Resorts avvia una trasformazione che va oltre il semplice restyling visivo. Il nuovo posizionamento si riassume nel messaggio «The Home of the Maldivian Spirit», con l’obiettivo di rafforzare il legame con la cultura e la tradizione locale. L’identità del Gruppo unisce i cinque resort maldiviani e la struttura in Sri Lanka sotto il nome The House of Siyam, organizzata in tre collezioni: Luxury, Privé e Lifestyle.

Tre collezioni per tre stili di viaggio

L’offerta Sun Siyam Resorts si articola oggi in tre collezioni, ognuna con un carattere ben definito.

La Luxury Collection propone eleganza e comfort esclusivi, con Sun Siyam Iru Fushi come riferimento.

propone eleganza e comfort esclusivi, con Sun Siyam Iru Fushi come riferimento. La Lifestyle Collection , che comprende Sun Siyam Olhuveli e Siyam World, si rivolge a chi cerca dinamismo, intrattenimento e attività condivise.

, che comprende Sun Siyam Olhuveli e Siyam World, si rivolge a chi cerca dinamismo, intrattenimento e attività condivise. La Privé Collection, con Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah, privilegia privacy, dimensioni raccolte e ambienti pieds nus.

Accanto alla proposta di soggiorno, Sun Siyam ha sviluppato una serie di Signature Experiences che arricchiscono la permanenza con contenuti culturali, gastronomici e ludici.

Tra queste spiccano:

Maldivian Roots , percorso culinario e culturale che ogni settimana celebra tradizione e sapori locali.

, percorso culinario e culturale che ogni settimana celebra tradizione e sapori locali. Insta Villa , il primo studio fotografico overwater delle Maldive, pensato per immagini professionali in ambienti unici.

, il primo studio fotografico overwater delle Maldive, pensato per immagini professionali in ambienti unici. Sun Siyam Beach Club , che unisce momenti di relax e intrattenimento serale con musica e danza.

, che unisce momenti di relax e intrattenimento serale con musica e danza. Attività come Wow Welcome, il percorso Plant Based Bliss, la proiezione all’aperto del Moonlit Cinema e la caccia al tesoro Hidden Treasure, progettate per creare ricordi condivisi.

Sostenibilità e comunità

Ogni prenotazione continua a sostenere iniziative ambientali e sociali attraverso la piattaforma Sun Siyam Care, dedicata alla conservazione marina e al supporto delle comunità locali. L’Onorevole Ahmed Siyam Mohamed, Fondatore e Managing Director, ricorda: «Quando abbiamo fondato Sun Siyam nel 1990 e aperto il primo resort nel 1998, l’obiettivo era semplice: condividere con il mondo il calore delle nostre isole e della nostra gente. La trasformazione di oggi conserva quella stessa anima, aprendosi all’innovazione». Il ceo Deepak Booneady aggiunge: «Questo non è un rebrand di immagine, riguarda l’intera esperienza. Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità».

Un lavoro corale di squadra

Il progetto ha visto il coinvolgimento di JHAGGER&CO come brand advisor, dello studio londinese StudioSixty7 per il restyling degli interni e di Dominik Ruhl per lo sviluppo dei nuovi standard operativi. La parte esecutiva è stata affidata ai team dei resort, ai General Manager e al Vicepresidente Operations Abdulla Thamheed.

Un percorso iniziato nel 1990

Fondato da Ahmed Siyam Mohamed, il Gruppo ha aperto il primo resort nel 1998 (Sun Siyam Vilu Reef) e ha proseguito con un’espansione costante fino a includere sei strutture tra Maldive e Sri Lanka. Con il messaggio The Home of the Maldivian Spirit, Sun Siyam punta a unire autenticità, esperienze innovative e responsabilità ambientale.