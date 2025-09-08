EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Il ristorante Seta by Antonio Guida, all’interno del Mandarin Oriental Milan, celebra i dieci anni di attività con un menu degustazione speciale, disponibile fino a dicembre. «“Dieci anni di Seta” - spiega lo chef - è un percorso che ripercorre le tappe fondamentali della mia cucina, dai piatti iconici alle nuove creazioni che riflettono il presente».

Mandarin Oriental Milan, dieci anni di Seta raccontati in sette piatti

Seta: lo chef Antonio Guida

Sette portate che segnano l’evoluzione del pensiero gastronomico di Guida, con un filo conduttore che unisce le sue esperienze internazionali e le radici pugliesi al contesto milanese.

Mandarin Oriental Milan, dieci anni di Seta raccontati in sette piatti

Seta: la sala

Una brigata stabile e affiatata

Alla guida di una brigata di 13 cuochi, Antonio Guida è affiancato da figure chiave sin dall’apertura: Federico Dell’Omarino, Executive Sous-Chef da quasi 25 anni; Marco Pinna, Pastry Chef dal 2021 dopo l’ingresso in casa Mandarin nel 2015; e Manuel Tempesta, Direttore del Fine Dining e responsabile di sala. «Il successo del ristorante - sottolinea Guida - è frutto di un lavoro corale che si rinnova giorno dopo giorno».

Mandarin Oriental Milan, dieci anni di Seta raccontati in sette piatti

Seta: la brigata
 

I piatti dell'anniversario

Il menu si apre con le Ostriche con patate, friggitelli, caviale e salsa allo Champagne, piatto che richiama Francia, Puglia e le prime esperienze milanesi dello chef. Segue l’Astice arrosto con bagna cauda, seppia e bisque alla vaniglia, esempio di un piatto che si evolve negli anni mantenendo la sua identità. Il celebre Risotto con lampone e crema di erbe rappresenta invece l’omaggio a Milano: «È un piatto che ho portato a sintesi togliendo, non aggiungendo. Un segno di rispetto e affetto per la città che mi ha accolto».

Tra le creazioni più recenti spiccano i Ravioli del plin con anatra arrosto, zucca e capperi, lettura contemporanea della tradizione, e l’Anguilla laccata al vino rosso con fegato grasso e salsa al rosmarino, piatto che Guida definisce il suo preferito: «Dentro ci sono Giappone, Francia e Mediterraneo. È il piatto che più mi rappresenta». Chiudono il percorso il Piccione al cacao con nocciola, funghi e frutti di bosco e il dessert di Marco Pinna, il Rabarbaro con riso al latte, citronella, sorbetto di rabarbaro e shiso, sintesi di freschezza e tecnica.

L’abbinamento vini

Il percorso è completato dal lavoro dell’Head Sommelier Andrea Loi, che costruisce abbinamenti su misura attingendo a una cantina con oltre 1100 referenze.Il menu degustazione “Dieci anni di Seta” è disponibile fino a  dicembre al prezzo di 250 euro a persona, con abbinamento vini a 200 euro.

Seta
Via Monte di Pietà, 18 20121 Milano
Tel +39 02 87318897

© Riproduzione riservata STAMPA

 
