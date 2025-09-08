Mandarin Oriental Milan, dieci anni di Seta raccontati in sette piatti

Il ristorante Seta by Antonio Guida, all’interno del Mandarin Oriental Milan, celebra i dieci anni di attività con un menu degustazione speciale, disponibile fino a dicembre. «“Dieci anni di Seta” - spiega lo chef - è un percorso che ripercorre le tappe fondamentali della mia cucina, dai piatti iconici alle nuove creazioni che riflettono il presente».

Seta: lo chef Antonio Guida

Sette portate che segnano l’evoluzione del pensiero gastronomico di Guida, con un filo conduttore che unisce le sue esperienze internazionali e le radici pugliesi al contesto milanese.

Seta: la sala

Una brigata stabile e affiatata

Alla guida di una brigata di 13 cuochi, Antonio Guida è affiancato da figure chiave sin dall’apertura: Federico Dell’Omarino, Executive Sous-Chef da quasi 25 anni; Marco Pinna, Pastry Chef dal 2021 dopo l’ingresso in casa Mandarin nel 2015; e Manuel Tempesta, Direttore del Fine Dining e responsabile di sala. «Il successo del ristorante - sottolinea Guida - è frutto di un lavoro corale che si rinnova giorno dopo giorno».

Seta: la brigata

I piatti dell'anniversario

Il menu si apre con le Ostriche con patate, friggitelli, caviale e salsa allo Champagne, piatto che richiama Francia, Puglia e le prime esperienze milanesi dello chef. Segue l’Astice arrosto con bagna cauda, seppia e bisque alla vaniglia, esempio di un piatto che si evolve negli anni mantenendo la sua identità. Il celebre Risotto con lampone e crema di erbe rappresenta invece l’omaggio a Milano: «È un piatto che ho portato a sintesi togliendo, non aggiungendo. Un segno di rispetto e affetto per la città che mi ha accolto».

Seta: Ostriche con patate, friggitelli e salsa allo champagne
Seta: Astice arrosto con bagna cauda, seppia e bisque alla vaniglia
Seta: Risotto con lampone e crema di erbe
Seta: Ravioli del plin con anatra arrosto, zucca e capperi
Seta: Anguilla laccata al vino rosso con fegato grasso e salsa al rosmarino
Seta: Piccione al cacao con nocciola, funghi e frutti di bosco
Seta: Rabarbaro con riso al latte, citronella, sorbetto di rabarbaro e shiso

Tra le creazioni più recenti spiccano i Ravioli del plin con anatra arrosto, zucca e capperi, lettura contemporanea della tradizione, e l’Anguilla laccata al vino rosso con fegato grasso e salsa al rosmarino, piatto che Guida definisce il suo preferito: «Dentro ci sono Giappone, Francia e Mediterraneo. È il piatto che più mi rappresenta». Chiudono il percorso il Piccione al cacao con nocciola, funghi e frutti di bosco e il dessert di Marco Pinna, il Rabarbaro con riso al latte, citronella, sorbetto di rabarbaro e shiso, sintesi di freschezza e tecnica.

L’abbinamento vini

Il percorso è completato dal lavoro dell’Head Sommelier Andrea Loi, che costruisce abbinamenti su misura attingendo a una cantina con oltre 1100 referenze.Il menu degustazione “Dieci anni di Seta” è disponibile fino a dicembre al prezzo di 250 euro a persona, con abbinamento vini a 200 euro.