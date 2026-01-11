 Dalle piste alla piscina: un hotel di montagna tra wellness e attività outdoor

Situato a Campitello di Fassa, nel cuore delle Dolomiti trentine, il Park Hotel Fedora si propone come punto di riferimento per un’ospitalità montana capace di coniugare posizione privilegiata, tra montagne meravigliose, servizi completi e un’attenta progettazione degli spazi. La struttura si caratterizza per la sua vocazione sportiva e per un’offerta trasversale che accompagna l’ospite durante tutte le stagioni, rispondendo alle esigenze di chi cerca una vacanza attiva senza rinunciare al comfort.

Uno dei principali punti di forza è la vicinanza alla funivia Col Rodella, distante appena 50 metri e quindi raggiugibile comodamente a piedi, che consente un accesso immediato agli oltre 200 km di piste del Dolomiti Superski. Un vantaggio logistico rilevante per gli appassionati di sci alpino, che possono raggiungere facilmente alcuni dei caroselli più celebri dell’arco dolomitico, tra cui Sellaronda, Giro dei Quattro Passi e Tre Valli.

Camere ristrutturate: comfort, spazio e funzionalità

Un capitolo centrale dell’esperienza riguarda le camere, tutte completamente ristrutturate e progettate per garantire ampiezza, luminosità e funzionalità. Le soluzioni abitative si caratterizzano per spazi generosi e dotazioni pensate per soddisfare le esigenze di una clientela eterogenea, dalle coppie alle famiglie.

Ogni camera dispone di servizi privati, TV satellitare, telefono con linea diretta, cassaforte, phon e, su richiesta, frigobar. Molte unità sono dotate di terrazza solarium, un valore aggiunto che consente di vivere il panorama alpino in modo diretto, sia d’inverno sia d’estate. L’attenzione al comfort si traduce in ambienti curati, funzionali e coerenti con il contesto montano circostante.

Centro benessere e relax: equilibrio tra attività e recupero

Accanto alla dimensione sportiva, il benessere rappresenta un asse portante dell’esperienza proposta. Il centro relax interno è progettato per offrire momenti di recupero fisico e mentale, grazie a una dotazione completa che comprende piscina coperta, idromassaggi, saune, Bagno Turco, sala massaggi e palestra.

La presenza di spazi dedicati al relax consente di bilanciare l’intensità delle attività outdoor, rispondendo a una domanda crescente di soggiorni montani orientati alla cura del corpo e alla rigenerazione. All’esterno, il giardino e il solarium completano l’offerta, offrendo aree tranquille per il riposo nelle giornate più miti.

Spazi comuni e servizi per un soggiorno funzionale

L’hotel mette a disposizione una gamma articolata di servizi pensati per accompagnare l’ospite durante l’intera giornata. Tra questi figurano un ampio soggiorno, sala lettura, sala giochi, taverna, american bar e ascensore, elementi che contribuiscono a una fruizione fluida e confortevole degli spazi.

Non mancano le strutture sportive interne, come il campo da tennis e il campo da calcetto, che rafforzano ulteriormente il posizionamento del Park Hotel Fedora come struttura orientata al movimento e alla socialità.

Sci e sport invernali: accesso diretto al Dolomiti Superski

Durante la stagione invernale, il Park Hotel Fedora si rivela particolarmente indicato per chi desidera vivere una settimana bianca all’insegna della varietà e della qualità sciistica. La collocazione strategica consente di ridurre al minimo gli spostamenti e di massimizzare il tempo sulle piste, un aspetto sempre più apprezzato da una clientela sportiva ed esigente.

A completare l’offerta invernale contribuiscono servizi funzionali come la sala sci e scarponi riscaldata, pensata per garantire praticità e comfort al rientro dalle piste, e il garage coperto (disponibile su prenotazione nel periodo invernale), che aggiunge un ulteriore elemento di comodità.

Estate attiva tra escursioni, natura e outdoor

Con l’arrivo della bella stagione, l’hotel cambia volto senza perdere la propria identità. Il Park Hotel Fedora diventa un punto di partenza ideale per escursioni in quota e passeggiate nel fondovalle, permettendo di esplorare un territorio ricco di biodiversità, tra boschi, prati alpini e panorami dolomitici di forte impatto paesaggistico.

Nelle immediate vicinanze della struttura è presente un centro sportivo attrezzato, che amplia ulteriormente le possibilità per il tempo libero: struttura permanente di arrampicata, campo pratica da golf, basket, hockey in-line e persino un’area dedicata al deltaplano e al parapendio, con atterraggio nei pressi del Col Rodella. Un contesto che rende l’hotel particolarmente adatto anche a gruppi sportivi e a una clientela dinamica.

Architettura e interior design ispirati al paesaggio alpino

Il recente progetto di riqualificazione del piano terra, firmato dall’architetto Fabio Mariani, rappresenta uno degli elementi più distintivi della struttura. Il lavoro è stato riconosciuto con una menzione alla XIII edizione del concorso Grand Prix di Casalgrande Padana, nella categoria Edifici Direzionali, Commerciali, Pubblici e dei Servizi. La motivazione ufficiale sottolinea come «la scelta di caratterizzare l’intero piano terreno e gli spazi esterni con un unico materiale di gres porcellanato grigio venato di riferimento ha saputo unire i diversi ambienti a livello cromatico e materico». Il progetto si ispira dichiaratamente al paesaggio alpino, utilizzando legno e gres porcellanato come materiali principali, capaci di evocare boschi, roccia e architetture locali.

Gli spazi interni - dalla hall, alla reception (con il banco reception in legno di abete e il piano in gres porcellanato), al bar, dalla sala da pranzo al centro benessere - sono messi in relazione visiva attraverso ampie aperture in legno e vetro, giochi di riflessi e un sistema di illuminazione integrato che rafforza la percezione di continuità. La pavimentazione in gres porcellanato diventa così il tessuto connettivo dell’intero piano terra, contribuendo a un’esperienza spaziale coerente e riconoscibile.

Un hotel pensato per vivere la montagna tutto l’anno

Nel panorama dell’ospitalità alpina, il Park Hotel Fedora si distingue per la capacità di offrire un’esperienza completa, che integra sport, natura, benessere e qualità progettuale. La struttura si rivolge a una clientela che cerca autenticità, funzionalità e una relazione diretta con il territorio, senza rinunciare a servizi strutturati e a un ambiente curato.