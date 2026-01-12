Carnevale in Valle d’Aosta 2026: tutti gli eventi tra borghi alpini e vallate storiche

Planato sulle Alpi occidentali insieme ai gelidi venti polari di inizio 2026, torna uno dei periodi più attesi dell’anno per la Valle d’Aosta: la lunga stagione del Carnevale valdostano. Una celebrazione che qui si declina al plurale, perché non esiste un solo Carnevale, ma una costellazione di feste che accompagnano l’inverno fino alle soglie della primavera. In questo territorio montano, dove l’allungarsi delle giornate ha un valore simbolico e agricolo profondo, il Carnevale segna la fine del periodo più buio e l’attesa di una nuova fertilità. Un passaggio celebrato anche da un proverbio in patois: “se nèit la demendze grasa, tot l’an la tèra grasa.”, ovvero “se nevica la domenica di Carnevale, tutto l’anno la terra sarà grassa”, nel senso di generosa e produttiva.

Carnevale in Valle d’Aosta

Riti di Carnevale e calendario contadino alpino

I riti di Carnevale anticipano l’inizio della stagione della semina nei calendari contadini. Sono giorni sospesi, segnati da abbondanza, scherzi e licenze simboliche, in cui la comunità si concede una pausa dalle regole ordinarie. In Valle d’Aosta, però, il Carnevale non si esaurisce in una sola giornata: da gennaio a febbraio, borghi e vallate celebrano appuntamenti differenti, creando un calendario diffuso che attraversa l’intero inverno. Tre sono i Carnevali storici principali, affiancati da numerose feste locali che animano il territorio.

Il carnevale di Étroubles (foto Roberto Andrighetto)

Il Carnevale di Verrès e il coraggio di Caterina di Challant

“Vive Introd et Madame de Challant”: un grido che attraversa i secoli e affonda le radici in una vicenda risalente a quasi 600 anni fa. Alla morte di Francesco di Challant, i cugini tentarono di escludere le figlie Caterina e Margherita dall’eredità, appellandosi alla legge salica. Caterina di Challant si oppose con determinazione, difendendo i propri diritti e cercando il sostegno popolare. Nel 1450, durante la festa della Trinità, uscì in piazza con il marito Pierre d’Introd per danzare con la popolazione. Da quell’episodio nacque il coro che ancora oggi accompagna il Carnevale storico di Verrès. Dal 14 - 17 febbraio 2026 si terrà la Fiaccolata, il corteo storico con oltre 250 figuranti in costume, lettura del proclama, ricevimento al castello e tre giorni di atmosfere medievali, goliardia e partecipazione collettiva.

Il Carnevale di Verrès

La Coumba Freida e il Carnevale napoleonico

Nelle vallate del Gran San Bernardo e della Valpelline, il Carnevale assume forme uniche, legate al passaggio di Napoleone Bonaparte nel maggio del 1800 lungo la Via Francigena. È la Coumba Freida, la “valle fredda”, dove il vento non ferma la festa. I costumi, ispirati alle uniformi dell’esercito dell’Empereur, sono veri capolavori artigianali: abiti ricchi di perline, paillette e specchietti, elementi simbolici che riflettono la luce e tengono lontane le forze negative.

Il Carnevale di Allein

Calendario delle celebrazioni:

Bionaz | 16 - 17 gennaio 2026

| 16 - 17 gennaio 2026 Valpelline | 18 gennaio 2026

| 18 gennaio 2026 Doues | 24 - 25 gennaio 2026

| 24 - 25 gennaio 2026 Étroubles | 12 - 13 febbraio 2026

| 12 - 13 febbraio 2026 Roisan | 14 - 17 febbraio 2026

| 14 - 17 febbraio 2026 Saint-Oyen | 14 febbraio 2026

| 14 febbraio 2026 Allein | 15 - 17 febbraio 2026

| 15 - 17 febbraio 2026 Saint-Rhémy-En-Bosses | 17 febbraio 2026

Pont-Saint-Martin: il diavolo, San Martino e il ponte romano

Il Carnevale Storico di Pont-Saint-Martin, giunto alla 116ª edizione, ruota attorno a una leggenda medievale legata al celebre ponte romano sul torrente Lys. Secondo la tradizione, fu San Martino a ingannare il diavolo per permetterne la costruzione in una sola notte. I protagonisti della festa sono San Martino, Belzebù, la Ninfa del Lys, insieme a figure dell’antica Roma come Consoli, Tribuni e Milites, contrapposti ai Salassi, introdotti nella sfilata circa 50 anni fa. Giovedì 12 si terrà il Mini Carnevale Storico e Mini Rogo del Diavolo , lunedì 16 si terrà la Corsa delle Bighe mentre la sfilata dei carri allegorici sarà martedì 17 febbraio.

Il Carnevale di Bosses

Fiaccolate di Carnevale sugli sci

In Valle d’Aosta, anche la neve partecipa alla festa. Le fiaccolate di Carnevale sugli sci chiudono la stagione invernale con discese notturne illuminate, musica e maschere. A Torgnon il 21 febbraio 2026 si terrà la fiaccolata in maschera per adulti e bambini, con maestri di sci, animazione e DJ set. A Pila il 21 febbraio 2026 si terrà la fiaccolata in maschera più coinvolgente della stagione sulle piste di Pila.