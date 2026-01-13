Dentro l’Acacia Resort: il volto family (all-inclusive) della Sicilia

C’è un nuovo indirizzo sulla costa tirrenica siciliana che entra nell’orbita di Mangia’s Group: è l’Acacia Family Resort, struttura fronte mare a pochi chilometri da Cefalù (Pa), oggi parte del portfolio del gruppo e pensata per un’idea di vacanza familiare rilassata, completa, senza eccessi di retorica. L’ingresso in Mangia’s segna così un cambio di passo soprattutto sul piano gestionale e progettuale, con l’obiettivo di valorizzare un resort già conosciuto e inserirlo in una rete più ampia lungo la costa nord dell’isola, mantenendo una vocazione accessibile e ben piantata nel territorio.

La lobby dell'Acacia Resort

A spiegare il senso dell’operazione è stato Marcello Mangia, presidente e ceo del gruppo, che ha parlato di una visione d’insieme più che di una singola acquisizione: «Acacia Resort nasce in piena sinergia con il resort di Pollina e quello di Himera. Insieme costituiscono un vero e proprio ecosistema nella costa di Cefalù e lungo la costa settentrionale dell’isola, che ci consente di affermarci come primo operatore alberghiero dell’area. È un modello pensato per valorizzare il territorio e amplificare in modo significativo l’esperienza di soggiorno dei nostri ospiti. Un percorso di crescita solido e strutturato che nel nuovo anno ci porterà a superare le 4mila camere complessive».

Un resort immerso nel verde, a due passi dal mare

Entrando nel merito, l’Acacia Resort si sviluppa in un grande parco affacciato sul mare, fra palme, giardini curati e spazi che respirano. La posizione è uno dei suoi punti forti: accesso diretto alla spiaggia privata, collegamenti comodi con gli aeroporti di Palermo e Catania e una distanza da Cefalù che consente di viverne il fascino senza il rumore di fondo dell’alta stagione. Il resort conta 251 camere, dalle standard alle soluzioni deluxe, passando per family room pensate per chi viaggia con bambini, con ambienti funzionali e senza inutili virtuosismi.

Una delle camere dell'Acacia Resort

All-inclusive, piscina, benessere e sport: il ritmo lento della vacanza

La formula è all-inclusive, scelta che qui ha senso perché semplifica la vita e lascia spazio al tempo libero vero. Il cuore del resort è la grande piscina centrale, scenografica ma vissuta, a pochi passi dal mare e immersa nel verde. Più in alto, sul rooftop, trova spazio la piscina panoramica collegata all’area spa, che segue un’idea di benessere concreta: sauna, bagno turco, percorsi d’acqua, trattamenti e zone relax anche all’aperto, con lo sguardo che finisce inevitabilmente sull’orizzonte.

La piscina principale dell'Acacia Resort

Chi ha voglia di muoversi trova una proposta sportiva piuttosto ampia: tennis, calcetto, beach volley, minigolf, aree fitness e un programma quotidiano di attività che accompagna le giornate senza imporre ritmi. La sera il resort cambia tono, con musica dal vivo e intrattenimento leggero, mentre i più piccoli hanno spazi e attività dedicate (come laboratori, giochi ed esplorazioni nella natura). Nota non scontata: l’Acacia è pet friendly, con servizi pensati anche per chi viaggia con animali al seguito.

Eventi, meeting e territorio: una base per esplorare la Sicilia

C’è poi un aspetto meno visibile ma centrale nel progetto: la componente congressuale. Il centro meeting dispone di quattro sale modulari, fino a 410 posti, più un’area dedicata, e rende il resort adatto anche a eventi e incontri di lavoro che cercano contesti informali ma ben organizzati, lontani dalle solite sale d’albergo senza identità.

Vista dall'alto sull'Acacia Resort

Fuori dal resort, il territorio fa la sua parte. Da qui, come preannunciato, si raggiungono facilmente Cefalù e Palermo, ma anche Monreale, il Parco delle Madonie, le Eolie, con la possibilità di alternare mare, città, natura e cultura senza lunghi spostamenti. Ed è forse questo il punto di equilibrio più interessante dell’Acacia: una struttura grande, ma non dispersiva, che funziona come base solida per vivere la Sicilia con curiosità e senza ansia da prestazione.

Che cosa sapere su Mangia’s Mangia’s è un brand alberghiero italiano che opera nell’ospitalità di fascia alta, con una presenza forte nelle principali destinazioni del Mediterraneo. La sua filosofia ruota attorno a un’idea di vacanza profondamente legata ai luoghi, al benessere e alla qualità del tempo, con strutture immerse nella natura e pensate per un equilibrio continuo tra spazi interni ed esterni. Design ispirato al paesaggio, attenzione al cibo come esperienza quotidiana, centralità delle persone e impegno concreto verso la sostenibilità definiscono l’identità del brand. Un’ospitalità che punta sull’autenticità, sulla cura e su un rapporto responsabile con il territorio.

Insomma, l’ingresso dell’Acacia Family Resort nel mondo Mangia’s racconta più una storia di messa a fuoco che di rivoluzioni. Un resort che trova una nuova collocazione, rafforza la propria identità e si inserisce in un disegno più ampio, lasciando però che a parlare siano gli spazi, il mare e quel tempo lento che, da queste parti, resta ancora il vero lusso.