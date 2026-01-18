Gennaio e settembre: i mesi migliori per volare risparmiando nel 2026

La giornata del rientro dalle Feste è ormai alle spalle, ma gli impegni di gennaio mettono alla prova la resistenza. Tuttavia, il primo mese dell’anno offre opportunità vantaggiose per prenotazioni aeree. Il Report Best Time to Book 2026 di eDreams, leader mondiale nel settore dei viaggi online, analizza le prenotazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, evidenziando i mesi, i giorni e le ore più convenienti per bloccare un volo, oltre a offrire un tool dedicato per pianificare al meglio il viaggio.

Gennaio offre tariffe vantaggiose per voli nazionali e internazionali

Tariffe nazionali e continentali più convenienti

Partendo dall’Italia, i voli nazionali più economici sono stati registrati a gennaio e febbraio (rispettivamente 100 e 119 Euro). Per i voli continentali, gennaio si conferma il mese più vantaggioso (130 Euro), seguito da settembre (139 Euro) e maggio (152 Euro). Per i voli intercontinentali, il mese migliore è stato settembre (400 Euro).

I mesi e le destinazioni più convenienti per pianificare i viaggi del 2026

Destinazioni extraeuropee: America, Africa e Asia

Per le tratte verso altri continenti, gennaio ha offerto le migliori tariffe verso l’America (648 Euro), mentre Africa e Asia hanno raggiunto i prezzi più convenienti a settembre (267 Euro e 359 Euro). Questi dati permettono di pianificare con precisione anche viaggi a lungo raggio senza sorprese sul budget.

Le mete più convenienti mese per mese

Per chi sogna le metropoli europee, gennaio ha registrato tariffe interessanti verso Italia (100 Euro), Francia (148 Euro), Regno Unito (135 Euro) e Spagna (117 Euro). La primavera e l’estate hanno premiato chi viaggia verso Croazia (127 Euro a maggio), Austria (126 Euro a giugno) e Stati Uniti (517 Euro ad agosto).

Maggio è stato favorevole anche per la Grecia (184 Euro), mentre settembre ha offerto ottime occasioni per Spagna (121 Euro), Marocco (193 Euro), Tunisia (171 Euro), Egitto (197 Euro) e Turchia (208 Euro).

Strumenti digitali e alert consentono di bloccare le migliori tariffe aeree

I giorni migliori per prenotare voli

Secondo i dati eDreams, i prezzi più bassi seguono un andamento da weekend lungo:

Venerdì: voli dall’Italia all’Africa (317 Euro) Sabato: voli verso l’Europa (146 Euro) Domenica: voli verso America (687 Euro) e Oceania (922 Euro) Lunedì: voli per Asia (441 Euro)

L’ora migliore per bloccare la tariffa

Le prime ore del mattino risultano strategiche per tutte le destinazioni:

2:00: Asia (402 Euro) 3:00: Europa (138 Euro), Oceania (795 Euro) 4:00: Africa (285 Euro) 7:00: America (636 Euro)

A gennaio, inoltre, le tariffe più convenienti sono state registrate anche la sera (20:00, 140 Euro) e nella pausa pranzo (13:00–14:00, 150–159 Euro).

Quanto anticipo è necessario per risparmiare

L’anticipo nella prenotazione consente di ottimizzare i costi:

America: 91–100 giorni prima (657 Euro) Oceania: oltre 90 giorni (981 Euro) Europa e Asia: 31–60 giorni (130 Euro e 415 Euro) Africa: 16–30 giorni (298 Euro)

Anche alcune destinazioni a medio e corto raggio beneficiano dell’anticipo: Francia (140 Euro) ed Egitto (244 Euro) a oltre 90 giorni. Per chi prenota all’ultimo, 16–30 giorni prima della partenza è stato possibile risparmiare su Tunisia (195 Euro).