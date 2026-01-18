Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 18 gennaio 2026  | aggiornato alle 18:27 | 116843 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
julius meinl

viaggi 2026

Gennaio e settembre: i mesi migliori per volare risparmiando nel 2026

Gennaio si conferma uno dei mesi più convenienti per prenotare voli dall’Italia, con tariffe vantaggiose sia per destinazioni nazionali che internazionali. I dati di eDreams evidenziano giorni e orari strategici per risparmiare

di Redazione CHECK-IN
 
18 gennaio 2026 | 17:27

Gennaio e settembre: i mesi migliori per volare risparmiando nel 2026

Gennaio si conferma uno dei mesi più convenienti per prenotare voli dall’Italia, con tariffe vantaggiose sia per destinazioni nazionali che internazionali. I dati di eDreams evidenziano giorni e orari strategici per risparmiare

di Redazione CHECK-IN
18 gennaio 2026 | 17:27
 

La giornata del rientro dalle Feste è ormai alle spalle, ma gli impegni di gennaio mettono alla prova la resistenza. Tuttavia, il primo mese dell’anno offre opportunità vantaggiose per prenotazioni aeree. Il Report Best Time to Book 2026 di eDreams, leader mondiale nel settore dei viaggi online, analizza le prenotazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, evidenziando i mesi, i giorni e le ore più convenienti per bloccare un volo, oltre a offrire un tool dedicato per pianificare al meglio il viaggio.

Gennaio offre tariffe vantaggiose per voli nazionali e internazionali
Gennaio offre tariffe vantaggiose per voli nazionali e internazionali

Tariffe nazionali e continentali più convenienti

Partendo dall’Italia, i voli nazionali più economici sono stati registrati a gennaio e febbraio (rispettivamente 100 e 119 Euro). Per i voli continentali, gennaio si conferma il mese più vantaggioso (130 Euro), seguito da settembre (139 Euro) e maggio (152 Euro). Per i voli intercontinentali, il mese migliore è stato settembre (400 Euro).

I mesi e le destinazioni più convenienti per pianificare i viaggi del 2026
I mesi e le destinazioni più convenienti per pianificare i viaggi del 2026

Destinazioni extraeuropee: America, Africa e Asia

Per le tratte verso altri continenti, gennaio ha offerto le migliori tariffe verso l’America (648 Euro), mentre Africa e Asia hanno raggiunto i prezzi più convenienti a settembre (267 Euro e 359 Euro). Questi dati permettono di pianificare con precisione anche viaggi a lungo raggio senza sorprese sul budget.

Le mete più convenienti mese per mese

Per chi sogna le metropoli europee, gennaio ha registrato tariffe interessanti verso Italia (100 Euro), Francia (148 Euro), Regno Unito (135 Euro) e Spagna (117 Euro). La primavera e l’estate hanno premiato chi viaggia verso Croazia (127 Euro a maggio), Austria (126 Euro a giugno) e Stati Uniti (517 Euro ad agosto).
Maggio è stato favorevole anche per la Grecia (184 Euro), mentre settembre ha offerto ottime occasioni per Spagna (121 Euro), Marocco (193 Euro), Tunisia (171 Euro), Egitto (197 Euro) e Turchia (208 Euro).

Strumenti digitali e alert consentono di bloccare le migliori tariffe aeree
Strumenti digitali e alert consentono di bloccare le migliori tariffe aeree

I giorni migliori per prenotare voli

Secondo i dati eDreams, i prezzi più bassi seguono un andamento da weekend lungo:

L’ora migliore per bloccare la tariffa

Le prime ore del mattino risultano strategiche per tutte le destinazioni:

A gennaio, inoltre, le tariffe più convenienti sono state registrate anche la sera (20:00, 140 Euro) e nella pausa pranzo (13:00–14:00, 150–159 Euro).

Quanto anticipo è necessario per risparmiare

L’anticipo nella prenotazione consente di ottimizzare i costi:

Anche alcune destinazioni a medio e corto raggio beneficiano dell’anticipo: Francia (140 Euro) ed Egitto (244 Euro) a oltre 90 giorni. Per chi prenota all’ultimo, 16–30 giorni prima della partenza è stato possibile risparmiare su Tunisia (195 Euro).

© Riproduzione riservata STAMPA

 
voli economici prenotazioni aeree offerte voli best time to book voli low cost tariffe voli 2026 voli intercontinentali prenotare in anticipo voli Europa voli internazionali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Fontina DOP
Lesaffre
Suicrà
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Fontina DOP
Lesaffre
Suicrà
Horeca Expoforum
Per dell'Emilia Romagna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026