Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 21 gennaio 2026

dal 28 gennaio

Sushisamba arriva a Milano e sceglie la Torre Velasca per il debutto in Italia

Un nuovo indirizzo che porta in città dal 28 gennaio un format già rodato all’estero, tra piatti pensati per la condivisione, cocktail strutturati e una proposta serale che accompagna la cena fino a tarda sera

di Redazione CHECK-IN
 
21 gennaio 2026 | 17:00

la celebre catena internazionale che fonde cucina giapponese, brasiliana e peruviana con cocktail e spettacoli dal vivo

Il brand internazionale Sushisamba apre dentro Torre Velasca a Milano
Sushisamba - la famosa catena che fonde la cucina giapponese con quella brasiliana e peruviana - sbarca in Italia, a Milano, e sceglie un indirizzo che più meneghino non si può: la Torre Velasca. Il debutto del brand è fissato per il 28 gennaio, al primo piano di uno degli edifici più discussi e riconoscibili dello skyline cittadino. Un arrivo atteso, chiacchierato, quasi inevitabile, che intercetta perfettamente il momento di trasformazione che Milano sta vivendo sul fronte della ristorazione e del lifestyle.

Sushisamba sbarca in Italia con la prima apertura a Milano
Sushisamba sbarca in Italia con la prima apertura a Milano

E non è un caso che l’apertura avvenga proprio qui. La Torre Velasca sta infatti attraversando una seconda vita. Il recente intervento di rigenerazione - firmato da Hines, curato da Asti Architetti e avvenuto fra il 2021 e il 2024 - ha restituito al landmark brutalista del 1958 una nuova centralità urbana - con facciate ripensate, illuminazione scenografica e una piazza finalmente pedonalizzata e verde. Ma soprattutto è cambiata la funzione: da edificio direzionale a luogo aperto, a una destinazione urbana mista, con residenze, uffici, ospitalità, ristorazione e spazi aperti alla città durante tutto l’arco della giornata.

Sushisamba a Milano: il menu e la mixology

Entrando nel merito del progetto, Sushisamba porta a Milano il suo codice genetico ben riconoscibile, fatto di contaminazioni fra Giappone, Brasile e Perù, di cucina Nikkei, di ritmo e di spettacolo. Il menu segue un percorso pensato per la condivisione e si apre con gli Aperitivos (edamame, tempura leggere, guacamole e piccoli piatti come i gyoza di wagyu giapponese). Da qui si passa alla sezione Raw, dove trovano spazio ostriche, tiraditos e ceviche di ispirazione peruviana, costruiti su tonno, branzino, orata e tofu, con incursioni di mais peruviano, quinoa croccante, agrumi e yuzu.

Sushisamba fonde la cucina giapponese con quella brasiliana e peruviana
Sushisamba fonde la cucina giapponese con quella brasiliana e peruviana

La Robata, la griglia giapponese a carbone, è uno dei punti di forza della proposta, sia per il lato tecnico sia per quello più teatrale: anticuchos di branzino e black cod, wagyu, short ribs australiane, pancetta di maiale char siu e una selezione di verdure grigliate che vanno dal cavolfiore al broccolini, fino alla manioca croccante. A completare il viaggio, i Clay Pots e i piatti Chaufa, preparazioni di riso che tengono insieme immaginario giapponese e anima sudamericana.

La mixology non è secondaria da Sushisamba
La mixology non è secondaria da Sushisamba

Parallelamente, il capitolo mixology ha un peso tutt’altro che secondario. Il bar di Sushisamba è costruito attorno ai Samba Serves, ai New Wave Classics e a una serie di cocktail che raccontano, bicchiere dopo bicchiere, le tre culture fondatrici. La Fruteria do Brasil rilegge la caipirinha in chiave tropicale, con servizi che richiamano l’Amazzonia, mentre le selezioni Household e Street Art giocano con la cultura urbana e la mixology contemporanea. Non mancano mocktail pensati per chi cerca alternative analcoliche curate e non marginali.

La Sambaroom e l’esperienza che continua dopo cena

Il tutto si inserisce in uno spazio che punta molto sull’esperienza. La sala principale, con soffitto in bambù e sushi bar a vista, dialoga con un cocktail bar scenografico e con una sala privata da 18 coperti. A fare la differenza è però la Sambaroom, nascosta dietro la sala principale e pensata come destinazione after dinner: musica, drink e light bites per accompagnare la serata fino a tarda notte, con dj, performer e percussionisti.

La sala di Sushisamba a Milano
La sala di Sushisamba a Milano

«Questo è più di un ristorante: Sushisamba è un concept lifestyle che celebra Giappone, Brasile e Perù attraverso uno stile vibrante e ad alto tasso di energia» racconta Antonio Gonzalez, ceo di Sunset Hospitality Group, che possiede i locali Sushisamba nel proprio porfolio. Parole che aiutano a leggere il progetto per quello che è ossia un tassello preciso dentro una Milano che mangia, beve e si racconta sempre più come capitale internazionale dell’esperienza gastronomica.

Sushisamba Milano (c/o Torre Velasca)
Piazza Velasca 3/5 20122 Milano
Mar-Mer 19:00-00:00; Gio-Sab 19:00-01:00

Sushisamba Milano Torre Velasca cucina giapponese cucina brasiliana cucina peruviana Sunset Hospitality Group Antonio Gonzalez
 
