I menu di San Valentino firmati Daniel Canzian (uno anche da asporto)

Per la sera del 14 febbraio, lo chef Daniel Canzian dedica a San Valentino due esperienze gastronomiche distinte, pensate per rispondere a modalità diverse di vivere la cena: un menu speciale al ristorante e una proposta in versione delivery e asporto, studiata per essere gustata a casa senza rinunciare a qualità ed equilibrio.

La sala interna del ristorante Daniel Canzian

Cicchetti veneti e apertura del percorso gastronomico

Il menu proposto al ristorante si apre con una sequenza di cicchetti veneti, interpretati in chiave contemporanea. Coni croccanti alla granseola, mini kebab di cefalo in saor e nigiri di sedano rapa con caviale introducono il percorso attraverso un gioco di consistenze e sapidità, accompagnati da pane sfogliato e burro alle spezie, elementi che anticipano l’attenzione riservata alla tecnica e alla materia prima.

Lo chef Daniel Canzian

Il cuore del menu è rappresentato dal Cappello del Doge, ripieno di patate e cime di rapa, completato da calamaretti e salsa allo zenzero. Un piatto che richiama la cultura veneziana, mantenendo una linea elegante e attuale, dove la componente aromatica accompagna senza sovrastare.

Secondi piatti tra mare e terra

Il percorso prosegue con una scelta che consente di personalizzare l’esperienza. Da un lato, la sogliola al tartufo nero, che unisce delicatezza e intensità aromatica; dall’altro, la nocetta di vitello al latte, servita con cavolini di Bruxelles e cicorino selvatico, per una lettura più avvolgente e strutturata. Due proposte pensate per dialogare con sensibilità gastronomiche differenti.

Il Cappello del Doge di Daniel Canzian

Dessert agli agrumi e abbinamenti vino dedicati

Il finale è affidato a una delizia al cioccolato bianco, vaniglia e mandarino, accompagnata da una salsa ai lamponi. Un dessert che lavora sull’equilibrio tra dolcezza e freschezza, seguito da una selezione di piccola pasticceria, pensata per accompagnare la conclusione del percorso.

Atmosfera curata e dettagli che fanno la differenza nei piatti di Canzian per San Valentino

Per chi desidera completare l’esperienza, sono disponibili tre diverse selezioni di vini in abbinamento, costruite per accompagnare l’intero menu e valorizzare ogni portata, con proposte che spaziano da interpretazioni più fresche a etichette di maggiore struttura, fino a una selezione di vini preziosi serviti al Coravin. ll menu di San Valentino al ristorante è proposto a 125 euro a persona.

San Valentino “A Casa Tua”: l’eleganza della cucina contemporanea in delivery

Accanto alla proposta in sala, lo chef firma il menu San Valentino “A Casa Tua”, pensato per chi preferisce celebrare l’occasione in un contesto domestico. La sequenza di piatti riprende la filosofia del ristorante, con preparazioni studiate per essere rigenerate facilmente, grazie a istruzioni chiare e tempi brevi, così da portare in tavola un’esperienza completa e curata.

Il menu comprende pane sfogliato e focaccia profumata al rosmarino, un gran crudo di pesci e crostacei, gnocchi dorati ripieni di baccalà mantecato con puntarelle e alici, soaso in crosta di pane ed erbe aromatiche accompagnato da un guazzetto mediterraneo e ortaggi di stagione, fino al dessert al cioccolato bianco, vaniglia e mandarino. “A Casa Tua” è disponibile a 100 euro a persona.